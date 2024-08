APT VAL DI SOLE (TN) * “CHEESE FESTIVAL“: «ODE AL CASOLÉT, UN INNO ALLA QUALITÀ E TRADIZIONE (31/8 – 23/9)»

16.36 - lunedì 19 agosto 2024

Dal 31 agosto al 23 settembre torna la festa casearia che esalta il prodotto simbolo della valle solandra e la preziosa attività degli allevatori, arricchita dalle fiere-mercato. Gran finale con l’asta di Castel Caldes nella quale, come ogni anno, chef, ristoratori e appassionati si sfideranno – palette alla mano – per assicurarsi i pregiati formaggi di malga.

Piccolo nella forma, grande nel gusto. E nei valori che contiene. Il Casolét non è soltanto un’eccellenza gastronomica della Val di Sole, bensì il simbolo della sua tradizione millenaria, costruita e tramandata con pazienza da chi sa bene che le cose buone richiedono tempo: rispettare la natura e i suoi ritmi, per ottenerne il meglio e farlo scoprire e apprezzare anche a chi non vive quotidianamente i territori di montagna. E’ la cultura dell’alpeggio, che trova la sua sublimazione nel “Cheese FestiVal di Sole”, rassegna casearia in programma dal 31 agosto al 23 settembre, dedicata ai sapori (e ai saperi) della valle solandra.

Su tutti, appunto, il Casolét: un formaggio di malga dalle dimensioni limitate (tra i 10 e 22 centimetri di diametro e non oltre mezzo chilo di peso), un tempo prodotto solo in autunno (quando le mandrie erano già scese dagli alpeggi e le mungiture scarseggiavano), che sarà l’elemento comune dei vari appuntamenti di una manifestazione in grado ogni anno di attirare un numero sempre più elevato di visitatori, curiosi di conoscere meglio gli aspetti più autentici della vita degli allevatori e coglierne la preziosa attività, in perfetta simbiosi con la montagna: un percorso gastronomico che si comporrà di approfondimenti, dimostrazioni, spettacoli, degustazioni e visite guidate a malghe, stalle e caseifici.

Oltre a mercati contadini, fiere e feste dell’agricoltura, che rappresentano l’anima più vera e genuina dei lavoratori di montagna. Tre settimane di eventi in un contesto gioioso e conviviale, durante le quali il Casolét sarà anche l’elemento principale dei menù dei ristoranti della zona, utilizzato dai talentuosi chef per creare vere e proprie prelibatezze culinarie che ne esalteranno il gusto inconfondibile.

Il Cheese FestiVal di Sole sarà inaugurato dagli speciali incontri gourmet con il Casolet: dal 31 agosto al 22 settembre, nei ristoranti locali aderenti, l’eccellenza della produzione casearia della Val di Sole incontrerà i maestri della cucina, per un connubio dai profumi e sapori sopraffini.

Sarà poi la volta delle tre tradizionali mostre-mercato del bestiame: la “Fera dei Sèt”, che si svolgerà a Fucine di Ossana sabato 7 e domenica 8 settembre; la “Festa dell’Agricoltura”, una due giorni (il 14 e 15 settembre) in Val di Peio all’insegna delle tradizioni e del buon gusto (con escursioni, degustazioni, la sfilata delle mucche ed il caratteristico Palio delle Frazioni) e la “Fera de San Maté”, storica fiera del bestiame che celebra le radici rurali di un’intera valle (in programma a Malè il 19 settembre). Il 21 e 22 settembre, in Val di Rabbi, andrà invece in scena “Latte in festa”, un evento alla scoperta di un mondo contadino naturale e gustoso, con il momento clou rappresentato dalla colorita Desmalgada: il festoso ritorno delle mandrie dall’alpeggio.

Il Cheese FestiVal di Sole si concluderà con uno degli appuntamenti più attesi: l’asta dei formaggi di malga. Lunedì 23 settembre (alle 18), a Castel Caldes (affascinante borgo inserito nel club dei “più belli d’Italia”), decine di ristoratori, chef stellati e appassionati si sfideranno a colpi di rialzo, palette alla mano, per aggiudicarsi questi pezzi pregiati a stagionatura variabile (da uno a 10 anni di preparazione) prodotti a chilometro zero dalle malghe da latte della Val di Sole (e non solo). E che sono il risultato del sapiente lavoro dell’affinatore, la speciale figura professionale che segue il prodotto durante la maturazione, nella quale riesce a elevare al massimo la qualità della materia prima. Un’arte, questa, che richiede esperienza, sensibilità e una conoscenza accurata del formaggio e di tutte le sue caratteristiche. Posti limitati, evento su prenotazione (0463.901280 è il numero da chiamare).

Il programma e tutti i dettagli relativi al Cheese FestiVal di Sole sono consultabili qui: