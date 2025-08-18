APT VAL DI SOLE (TN) * “CALCIOMERCATO-L’ORIGINALE”: «SKY SPORT PORTA 5 GIORNI DI DIRETTE CON BONAN, DI MARZIO E FAYNA (18-22/8)»

15.10 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dal 18 al 22 agosto Sky Sport in Val di Sole con la trasmissione “Calciomercato-L’originale”. Dal 18 al 22 agosto gli importanti riflettori di Sky Sport si accenderanno sulla Val di Sole! La famosa trasmissione “Calciomercato-L’Originale” dedicherà 5 giorni di riprese alla valle, con volti noti della tv come Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, nonché famosi personaggi del calcio, come gli ex calciatori Beppe Bergomi, Aldo Serena, Lorenzo Minotti e Fernando Orsi o i celebri giornalisti sportivi Gianfranco Teotino, Filippo Paolo Condò e Massimo Marianella.

Dal 18 al 22 agosto, i riflettori di Sky Sport si accenderanno sulla Val di Sole. Grazie alla fondamentale collaborazione tra Trentino Marketing, artefice dell’iniziativa e l’APT Val di Sole, indispensabile partner logistico-operativo, la famosa trasmissione “Calciomercato-L’Originale” dedicherà infatti 5 giorni di riprese alla vallata solandra con volti noti della tv come Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, nonché famosi personaggi del calcio, come gli ex calciatori Beppe Bergomi, Aldo Serena, Lorenzo Minotti e Fernando Orsi o i celebri giornalisti sportivi Gianfranco Teotino, Filippo Paolo Condò e Massimo Marianella.

Le 5 attese dirette serali, dalle ore 23 alle ore 24, saranno svolte all’aperto presso l’ampia piazza Regina Elena a Malé, principale piazza del capoluogo solandro, situata tra il Municipio e la magnifica chiesa parrocchiale romano-gotica dedicata a Santa Maria Assunta.

A Malé, oltre a parlare di calcio mercato e delle relative trattative, gli ospiti in piazza discuteranno anche con alcuni illustri sportivi trentini, come i campioni di ciclismo Francesco Moser e Maurizio Fondriest o l’emergente atleta di ski cross Simone Deromedis. Venerdì 22 agosto ospite d’onore sullo speciale palco di SKY sarà invece Simone Moro, celebre alpinista bergamasco, noto anche per il suo impegno di speciale soccorritore ad altissime quote in Nepal. Moro sarà presente a Malé come principale testimonial della concomitante Settimana della Montagna, una vivace occasione di confronto per esplorare e celebrare la montagna spaziando dall’emergenza climatica all’alpinismo.

Oltre alle dirette serali, la Val di Sole godrà di ampia visibilità e attenzione anche durante il giorno. Due finestre quotidiane dedicate all’interno del tg di Sky Sport 24 mostreranno al grande pubblico le bellezze delle varie località e le loro peculiarità. Inoltre, per mezzo di una serie di cartoline video, saranno raccontate le attrazioni principali, le attività estive e le tradizioni di un territorio incantevole. Un autentico viaggio alla scoperta della Val di Sole in veste estiva che saprà sicuramente conquistare il pubblico televisivo. Non mancheranno infatti attività e collegamenti da diverse location del territorio: Pejo 3000, la centrale idroelettrica di Pont a Cogolo, le Terme ed il percorso kneipp outdoor in Val di Rabbi, Castel San Michele ad Ossana, la Torraccia di Terzolas, il Mmape a Croviana, la segheria veneziana e lo stadio a Dimaro, il bike park a Daolasa, lo stadio fluviale a Mezzana, il rifugio Denza, il lago Valbiolo al Passo Tonale e Palazzo Migazzi a Cogolo.

I principali protagonisti della nota trasmissione di SKY si cimenteranno anche in alcune attività sportive, fiori all’occhiello delle proposte estive della Val di Sole: trekking, mtb e rafting. “Dopo la fortunata esperienza di fine gennaio scorso, questo nuovo appuntamento con Sky Sport” – osserva Fabio Sacco, Direttore Generale dell’APT Val di Sole – “si conferma senza dubbio una straordinaria vetrina mediatica per la Val di Sole, che accoglierà non solo le stelle del giornalismo sportivo e del mondo del calcio, ma anche un ampio pubblico di appassionati e spettatori. La combinazione tra la meraviglia del nostro territorio e l’energia travolgente di “Sky Calciomercato – L’Originale” contribuirà a offrire una settimana sicuramente indimenticabile. Sarà anche un’occasione per valorizzare il turismo estivo e le numerose esperienze che la Val di Sole è in grado di proporre ai suoi visitatori. Sky Sport realizzerà infatti i vari collegamenti mettendo in evidenza le bellezze delle nostre località, in un originale mix di notizie, approfondimenti e curiosità, offrendo al contempo l’opportunità di parlare della nostra ricca offerta estiva”.

“Ospitare nuovamente Sky Calciomercato – L’Originale rappresenta per il Trentino, e in particolare per la Val di Sole, una straordinaria opportunità di visibilità” spiega Maurizio Rossini, Amministratore delegato di Trentino Marketing . “Dopo la positiva esperienza dello scorso inverno e le precedenti tappe in Val Rendena e in Val di Fassa, anche l’edizione estiva ci permetterà di raccontare un territorio unico, con i suoi paesaggi, le sue attività e le sue storie. Una collaborazione con Sky che si consolida negli anni e che conferma un legame speciale con un pubblico vasto, appassionato e sempre più vicino al nostro Trentino, terra di sport e di grandi campioni.”

*

Foto di archivio