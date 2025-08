APT VAL DI NON * TRENTINO: «TERZA EDIZIONE DI “SORSI A CASEZ”, IN AGOSTO SI CELEBRA LA VITICOLTURA DI MONTAGNA»

09.38 - martedì 5 agosto 2025

Saranno due gli appuntamenti nel mese di agosto a celebrare l’eroica viticoltura della Val di Non, appuntamenti nati per conoscere da vicino i produttori, scoprire i vini e i distillati locali e degustarli in compagnia. Il primo evento si terrà venerdì 8 agosto, a partire dalle ore 18, nella piazza di Casez nel comune di Sanzeno, che ospiterà la terza edizione di “SORSI A CASEZ” l’aperitivo di montagna con i vignaioli della Val di Non, organizzato dall’Associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole. Un’esperienza sensoriale nel cuore della Val di Non, tra i profumi del vino e la magia del borgo storico di Casez.

Si potrà passeggiare tra i banchi dei produttori locali a cura della Pro Loco Banco-Casez, assaporare i vini delle cantine del territorio e lasciarsi raccontare ogni etichetta direttamente da chi la crea. Scoprire anche i distillati artigianali e gustare panini e taglieri con i sapori tipici della zona. Il tutto accompagnato dalla musica del duo Mystic Owls. Il secondo nuovo appuntamento si svolgerà venerdì 29 agosto, sempre a partire dalle ore 18. “BOLLICINE E VINI BIANCHI DI MONTAGNA.

Brindisi D’Estate “sarà una serata frizzante sotto le stelle nella suggestiva piazza di Romallo nel comune di Novella. Si potrà scoprire il carattere unico delle bollicine e dei vini bianchi di montagna, prodotti con passione da piccole cantine d’alta quota. Degustazioni libere, incontri con i vignaioli e sapori locali vi aspettano per un brindisi all’estate, alla lentezza e alla bellezza della nostra terra. Organizza la Pro Loco di Romallo.

La celebrazione dei vini di montagna proseguirà sempre nel Comune di Novella con l’evento Eroica Val di Non. Dopo il successo delle passate edizioni, l’appuntamento torna in una veste rinnovata, spostato dal consueto periodo estivo all’autunno, nelle giornate dell’8 e 9 novembre. La manifestazione si terrà nella suggestiva cornice di Casa Campia, dimora storica del centro di Revò, confermandosi come un’occasione speciale per scoprire e valorizzare le eccellenze vitivinicole di montagna in un contesto ricco di storia, cultura e tradizione.