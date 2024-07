APT VAL DI NON (TN) * VACANZE ESTIVE 2024: «MOLTE LE NOVITÀ, ROCCIA E CANYON / CASTELLI E PALAZZI / LAGHI E PESCA»

09.44 - giovedì 4 luglio 2024

Avventure tra i canyon (a piedi o con il kayak), novità gustose e appassionanti nei castelli, tour e trekking ammirando

la bellezza dei laghi e dei tesori di alta quota Un ricco e divertente programma di attività adatte a tutti ricco di per godersi al 100% l’estate in montagna…e occhio alle novità 2024!

Ci siamo! L’estate è arrivata e la Val di Non in questa stagione permette di rilassarsi durante tutte le ore del giorno, con la dolce brezza in riva al lago di Santa Giustina, l’ombra piacevole delle gole dei canyon dove i raggi del sole filtrano delicatamente, la piacevolezza del riparo dalla calura delle spesse mura dei castelli e l’aria frizzante ad alta quota. Salutata una primavera all’insegna di fioriture e grandi eventi, l’estate nonesa ha tutti gli elementi per trascorrere una piacevole vacanza nella valle più ampia del Trentino.

Con l’arrivo dell’estate, la Val di Non si trasforma in un paradiso verdeggiante, pronto ad accogliere turisti e visitatori con un’ampia gamma di attività all’aperto e esperienze indimenticabili. Situata nel cuore del Trentino, questa valle è conosciuta per i suoi paesaggi mozzafiato, i suoi frutteti rigogliosi e una tradizione culturale che affonda le radici nella storia.

La Val di Non è una meta che anche in estate incanta e sorprende per la sua straordinaria varietà di esperienze, un mix perfetto di natura, storia e sapori che rendono ogni visita un’avventura indimenticabile. In estate, i laghi della Val di Non sono un invito irresistibile per chi ama la tranquillità dell’acqua e il verde circostante. Il Lago di Tovel è un gioiello naturale dove le acque cristalline riflettono le montagne circostanti, e il Lago di S.Giustina, imponente nel cuore della vallata, è perfetto per praticare il kayak alla scoperta di antichi canyon. Ma ci sono anche tanti laghetti di montagna tutti da scoprire e immersi in un’atmosfera di pace e serenità.

Per gli appassionati di storia e cultura, la Val di Non è un vero scrigno di tesori. Gli antichi castelli raccontano storie di un passato ricco e affascinante. Passeggiare tra le antiche mura di queste fortezze, esplorare le stanze arredate e i giardini curati è come fare un tuffo nel passato, vivendo in prima persona la storia del Trentino. In estate i castelli propongono tante esperienze per grandi e piccini, e ogni anno c’è qualche novità in calendario!

Gli amanti della montagna troveranno nella Val di Non un paradiso di sentieri e percorsi panoramici. Le Dolomiti di Brenta offrono escursioni per tutti i livelli, dai trekking più impegnativi alle passeggiate più tranquille. I canyon della valle, come il Canyon Rio Sass e il Parco Fluviale Novella, sono scenari naturali spettacolari da esplorare con guide esperte, che svelano la geologia e la flora del territorio.

Ma la Val di Non non è solo natura e avventura. È anche terra di antichi sapori e tradizioni gastronomiche. Le mele della Val di Non, famose in tutto il mondo, sono solo l’inizio di un viaggio culinario che include formaggi, salumi, miele e dolci tipici. I numerosi agriturismi e ristoranti della zona, e naturalmente gli affascinanti rifugi di montagna, offrono degustazioni che permettono di assaporare il meglio della cucina trentina, in un connubio perfetto tra autenticità e gusto. Insomma la Val di Non in estate è il luogo ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della natura, della cultura e del buon cibo. Un territorio che sa regalare emozioni forti e momenti di relax, facendo sentire ogni visitatore come a casa.

NOVITA 2024!!!

Tra le novità più rilevanti dell’estate 2024 una riguarda il Lago di Tovel: per tutta la stagione sarà possibile cogliere l’opportunità di raggiungere il lago comodamente a bordo di una navetta, senza necessità di dover ricorrere a un parcheggio a pagamento, ed essere accompagnati nell’escursione da una guida esperta.

Inoltre, da quest’anno, lo spettacolo del Lago di Tovel potrà essere ammirato da nuove prospettive: le guide del Parco Naturale Adamello Brenta collegheranno tra loro i sentieri in modo da compiere un trekking ad anello tra le malghe Arza, Termoncello e Loverdina, consiglieranno i punti migliori per una pausa e grazie a loro si arriverà ad un punto a picco sul lago di Tovel e sulla cascata che lo alimenta.

Sarà inoltre possibile fare trekking di gruppo sul Monte Peller con la guida alpina per scoprire la Val Nana e il territorio circostante in sicurezza.

Per quanto riguarda il palato, le nuove esperienze permettono di degustare vino e prodotti tipici del territorio in location d’eccezione: il loggiato di Castel Valer e il giardino di Castel Nanno!

Sempre sul fronte castelli, durante l’estate ci sarà la possibilità di ammirare gli antichi manieri della Val di Non “pedalando” attraverso particolari ebike tour.

Per i più piccoli la programmazione propone tanto divertimento con nuovi enigmi e laboratori creativi nei palazzi e nei castelli della valle.

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’

Dando un’occhiata da vicino alle opportunità del fitto calendario estivo della valle trentina si fa davvero fatica a decidere cosa fare: grazie a un appassionato lavoro di mappatura del territorio, la scelta è davvero ampia, sorprendente e insolita. Strategiche le varie opzioni, pensate per far star bene adulti e bambini, con idee dedicate alla famiglia, ma anche per quando i grandi desiderano stare un po’ da soli.

· Roccia e Canyon

Canyon, pareti verticali e cenge: per toccare con mano il cuore roccioso della Val di Non.

Non si direbbe ma questa valle così ampia e morbida nasconde un mondo verticale fatto di roccia. Da una parte i filari ordinati di meli nascondono spaccature strette e profonde che precipitano in un ambiente spettacolare fatto di forre e pareti rocciose.

Dall’altra i crinali dei canyon più ampi si aprono a volo d’angelo sopra la vallata con dei panorami che spaziano di alto in basso oltre che di lungo e in largo. Ci sono tanti modi di esplorare questi luoghi inconsueti, dal più avventuroso al più sorprendente. In compagnia delle guide alpine è possibile provare l’arrampicata in falesia, scalere la cima del monte Roen con imbrago e kit da ferrata, entrare in antiche miniere e camminare in equilibrio lungo uno stretto e antico canale scavato nella roccia.

· Montagna di Gruppo

Esperienze da vivere all’aperto con accompagnamento guidato per avvicinarsi ad attività mai provate o per migliorare le proprie abilità.

Il giro del Monte Peller con le sue distese di prati fioriti è una delle escursioni più appaganti dal punto di vista panoramico e naturalistico da fare in Val di Non. Ma ci sono tantissimi percorsi in montagna che permettono di ammirare panorami, scoprire nuovi laghi e di respirare l ’aria pulita

dei boschi. Grazie alle esperienze proposte si potrà scegliere se avvicinarsi alla montagna a piedi, in sella ad un e-bike o semplicemente con una bussola in mano.

· Castelli e Palazzi

Il modo più originale e fuori dagli schemi per visitare i castelli privati della Val di Non.

La Val di Non è una delle zone con la più alta concentrazione di castelli in tutta Europa: alcuni sono tutt’oggi abitati, altri invece sono in disuso e altri ancora sono ormai dei ruderi. In totale se ne contano oltre venti e fra questi ci sono castelli che sono ancora di proprietà di famiglie nobili fin dal Medioevo.

Oltre al famoso Castel Thun, in Val di Non ci sono altri quattro castelli aperti al pubblico: Castel Valer, Castel Nanno, Castel Coredo e Castel Belasi. Per calarsi completamente nell’atmosfera di queste residenze private vengono organizzate delle esperienze originali cucite su misura per ogni castello.

· Laghi

Tovel e i suoi fratelli: laghetti alpini, biotopi e grandi specchi d’acqua. Il Lago di Tovel è certamente lo specchio d ’acqua della Val di Non in assoluto più famoso e più fotografato. Ma la Val di Non è grande e ci sono al tri laghi a fargli compagnia. Sono molto diversi tra loro e ognuno ha il suo perché: c’è quello incredibilmente ampio perfetto per dei giri in kayak, quello piccolo in quota a cui non si può negare un tuffo rigenerante e quello sul fondovalle dove tutti vanno a pescare. Con queste attività si potranno conoscere tutti, scegliendo se andare a piedi, in bici, in kayak o con una canna da pesca in mano!

ESPERIENZE…PER TUTTI!!!

Avvicinamento all’arrampicata per bambini

Appuntamento in falesia con corda e guida alpina. L’esperta guida alpina porterà a scalare bambini e ragazzi. Imbrago, casco, corda, moschettoni e via! Un bel pomeriggio intenso durante il quale si impara a muoversi in verticale, a riconoscere gli appigli, a fidarsi della corda e a calarsi dall’alto.

Il tutto, chiaramente, in estrema sicurezza, con professionalità e soprattutto con passione.

La via ferrata del Monte Roen

Il modo meno convenzionale ma più divertente per raggiungere la panoramica cima del Monte Roen.

La ferrata del Monte Roen non presenta difficoltà particolari ed è il modo perfetto per avvicinarsi al mondo delle ferrate anche se mai provate prima. Il sentiero di avvicinamento è breve e per lo più pianeggiante e al rientro si trova la malga di Romeno dove ci si può rifocillare. La guida alpina spiegherà come risalire in sicurezza le rocce del versante orientale del monte Roen, procurando casco, imbrago e kit per affrontare assieme questa facile ferrata fino alla panoramica cima del monte Roen.

Visita alle antiche miniere di Rumo

Alla scoperta di luoghi sotterranei tutti da esplorare che si nascondono tra i boschi!

Questo percorso naturalistico conduce alla scoperta dei sentieri percorsi dai minatori del XIII secolo! Attraverso il bosco si arriva a piedi alle miniere di pietre coti (quelle che servivano un tempo per affilare la falce, utilizzata dai contadini per tagliare il fieno nei paesi di montagna) per poi raggiungere la preziosa miniera di galena argentifera. Questa esperienza alle miniere è esclusiva perché si viene accompagnati da una guida esperta che, in massima sicurezza, permetterà di esplorare questo mondo sotterraneo che da soli non sarebbe possibile scoprire.

NOVITA’ 2024!!!

Anello tra Monte Peller e Pian della Nana con bus navetta e degustazione di prodotti d’alpeggio

Trekking e degustazione nel regno delle marmotte con accompagnatore del Parco Naturale Adamello Brenta.

Il Monte Peller è la cima più settentrionale delle Dolomiti di Brenta e stupisce per i suoi colori vividi: il rosso della roccia tipica di questa zona e il verde brillante della grande prateria del Pian della Nana ai suoi piedi.

Il punto di ritrovo è raggiungibile con il servizio di bus navetta e si viene poi accompagnati da un esperto del Parco Naturale Adamello Brenta nel giro completo ai piedi del monte Peller, passando per la Malga Tasula, il Passo Forcola, il grazioso laghetto delle Salare, il Pian della Nana e infine la

Malga Clesera. L’esperienza prevede la degustazione di prodotti freschi d’alpeggio.

NOVITA’ 2024!!!

Anello delle malghe del Brenta accompagnati da una guida alpina con servizio di bus navetta per raggiungere il punto di partenza (un nuovo trekking per ammirare il lago di Tovel da una nuova prospettiva senza il pensiero di dover cercare parcheggio!). Trekking nell’angolo più verde e selvaggio delle Dolomiti di Brenta. Sopra il lago di Tovel e dietro il Monte Corno c’è una zona soleggiata dai pendii dolci e verdi. La gente dei paesi a suo tempo aveva capito che si trattava di un posto speciale e non a caso aveva costruito qui le malghe dove portare il bestiame in alpeggio durante l’estate. Le guide del Parco Naturale Adamello Brenta collegheranno tra loro i sentieri in modo da compiere un trekking ad anello tra le malghe Arza, Termoncello e Loverdina, consiglieranno i punti migliori per una pausa e grazie a loro si arriverà ad un punto a picco sul lago di Tovel e sulla cascata che lo alimenta.

NOVITA’ 2024!!!

E-Bike tra meleti e castelli (una nuova proposta per godersi panorami e castelli a cavallo delle due ruote)

Escursione guidata in E-bike che farà scoprire la bellezza della Val di Non passando per i meleti e ammirando Castel Cles, Castel Nanno e Castel Valer!

Questo tour è uno dei più remunerativi per gli occhi: i panorami continuano ad alternarsi, tra stradine di campagna, castelli incantati e bosco. Le guide MTB ci tengono molto alla qualità dell’esperienza e alla prudenza: per questo organizzano tour per gruppi di massimo 6 persone.

Inoltre di volta in volta adattano l’itinerario in base alle capacità del gruppo sfruttando le tante strade secondarie che si snodano partendo da Cles fino a raggiungere la piccola frazione di Tuenno. Le guide sapranno dare le giuste dritte per affrontare passaggi tecnici e trasmetteranno tutto il loro entusiasmo per la valle in cui vivono!

Escursione guidata passando dal lago Smeraldo di Fondo su antiche carrarecce e divertenti trails.

Sono due gli aspetti che piacciono di questo tour: il fatto che si snodi interamente su antiche carrarecce dove non circolano le auto e che a fine salita ci si possa rinfrescare al lago di Tret.

È un giro ad anello classico che non stanca mai: all’andata si costeggia il grande canyon del Novella e si attraversa il piccolo borgo di Tret prima della salita che sale al lago. Al ritorno si passa per la malga di Fondo concludendo il tour al lago Smeraldo, altro posto perfetto per una pausa.

Per tutta la giornata ci sarà la guida mtb che accompagnerà i partecipanti in sicurezza.

Avvicinamento all’Orienteering ai Laghetti di Ruffrè

L’orienteering è una piacevole attività sportiva all’aperto, lo sport da praticare nei boschi in mezzo alla natura!

Questo sport è praticato soprattutto in Trentino quindi, per chi è in qui in vacanza, l’occasione è ottima per avvicinarsi a questa nuova attività. Da solo o in compagnia si entrerà nel bosco alla ricerca di punti fissi segnalati sulla cartina: non si tratta di seguire il solito sentiero tracciato ma di orientarsi verso il punto giusto, sentendosi un po’ esploratori ed imparando ad osservare e rispettare la natura che ci circonda.

Caccia all’indizio a Castel Valer: piccoli detective crescono

Una caccia al tesoro speciale per far rivivere gli antichi fasti del castello ai piccoli visitatori!

Valer è il castello vivo: entrare al suo interno significa immergersi in un nobile passato che qui è ancora del tutto presente. In questa speciale visita le famiglie giocano a fare i detective: i bambini sono guidati alla scoperta dei dettagli più curiosi del castello, mentre i ragazzi sono coinvolti in enigmi e giochi che li conducono a scoprire chi ha abitato. E tutti alla fine potranno diventare conti di Castel Valer!

Visita e picnic sull’erba nei giardini di Castel Nanno

Una morbida coperta sul prato, un gustoso picnic a km0 e la visita guidata al castello.

Non lontano da Castel Valèr si erge il grazioso Castel Nanno. Lo si riconosce dalla sua forma particolare fatta di una serie di elementi quadrati che si susseguono e si sovrappongono: la torretta centrale che si alza al centro, l’imponente mastio centrale, le quattro torri di controllo e le mura merlate tutt’attorno.

È un luogo perfetto per rilassarsi e guardarsi in giro, per questo vengono organizzati degli esclusivi picnic a piedi nudi nel giardino di Castel Nanno con una coperta stesa sul prato all’ombra di un albero ed una cassettina in legno con il pranzo al sacco. Con calma, nel primo pomeriggio si potrà visitare il castello accompagnati dalla guida.

Intrigo a Castel Coredo con una nuova appassionante storia

Aprire le orecchie e guardarsi bene in giro: un mondo misterioso aspetta i visitatori.

Castel Coredo non è un castello come tutti gli altri: il suo aspetto ricorda più quello di un austero palazzo signorile.

Se ne sta lassù, indisturbato in cima ad un colle nel centro del paese di Coredo, quasi come a volersi nascondere fra i boschi di conifere. L’apparire e scomparire della sua facciata lo rendono un luogo ancora più segreto.

Questa esperienza permette di visitare Castel Coredo e il vicino Palazzo Nero di sera, circondato da un alone di mistero. Le nostre guide accompagnano in un viaggio narrato, percorrendo gli episodi più misteriosi di Palazzo Nero, di Castel Coredo e di chi li ha abitati.

NOVITA’ 2024!!!

Panorami di gusto a Castello. Nei castelli un tempo si danzava, si suonava e…si mangiava! Questa esperienza permette di viaggiare nel passato visitando Castel Valer e degustare i prodotti tipici della Val di Non nella sua loggia! Visiterai Castel Valer accompagnato dalla guida e poi fermarsi nella loggia per degustare i prodotti locali della Val di Non, cibi e bevande che saranno illustrati proprio da chi li produce.

Capolinea Castel Thun

Giro turistico in pullman con visita guidata al castello. Castel Thun è il castello più famoso del Trentino. Imponente e superbo, questo castello è ancor oggi una delle più belle e importanti residenze nobiliari del Trentino. Il bello di questa gita è che per tutto il tempo si avrà al proprio fianco una guida turistica accreditata racconterà quello che si vede dal finestrino e risponderà alle domande dei partecipanti. Poi assieme a lei visiterai Castel Thun, senza preoccuparsi di dover trovare parcheggio o prenotare il biglietto.

Rivivere il fascino di un tempo: visita guidata al Salone Imperiale

Un viaggio narrato per scoprire l ‘affascinante Passo Mendola. Per rivivere l ’atmosfera fiabesca e nostalgica che avvolge di magia il Passo Mendola, le guide accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del prezioso Salone Imperiale. Per scoprire il motivo per cui questo passo montano sul finire dell’Ottocento fosse una delle più note e apprezzate località turistiche dell’intero arco alpino!

Palazzo Lab

Un percorso guidato, con laboratorio finale, bambini e famiglie scopriranno la storia di Palazzo Assessorile, dei suoi affreschi e dei personaggi che lo hanno abitato. Attraverso questa attività si potranno visitare con una guida tutti gli spazi del Palazzo Assessorile di Cles e carpirne la storia raccontata con un linguaggio semplice e interattivo.

L’esperienza si conclude nella “Batiboi Gallery”, uno nuovo spazio espositivo e laboratoriale dove verrà proposto un laboratorio creativo ai piccoli visitatori.

In kayak per esplorare i canyon del Novella dal Lago di S.Giustina

Il lago di Santa Giustina si spinge in canyon strettissimi, visitabili solo via acqua con piccole imbarcazioni come canoe o kayak. Il canyon più suggestivo è quello scavato dal torrente Novella perché si può visitare solo via acqua, non esiste altro modo per addentrarsi in questa forra profonda 50 metri e lunga 3 km. Si rimane incantati dai giochi di luce dei raggi di sole che si intrufolano tra le pareti rocciose e illuminano l’acqua. E infine ci si può rilassare in questo ambiente ovattato, dove sentire il rumore di ogni goccia d’acqua.

Avvicinamento alla pesca

Con esperti istruttori puoi sperimentare l’arte della pesca. Pescare è facile e divertente, ma bisogna partire col piede giusto! Il bacino Braide di Mollaro, in posizione centrale alla Val di Non, si presta ad un’emozionante esperienza di pesca con i simpatici ed esperti guardiapesca. Grazie a loro si impareranno le tecniche di base e qualche trucchetto per cimentarsi in questo rilassante hobby!

Capolinea Lago di Tovel con tour guidato

Come arrivare comodamente in pullman al lago di Tovel senza pensieri e scoprire tutti i suoi segreti.

Il lago di Tovel è uno dei luoghi più affascinanti e famosi del Trentino. Sono tante le persone che vogliono ammirare la bellezza di questo luogo, fare la passeggiata del lago e trascorrere la giornata sulle sue spiagge bianche che ricordano i Caraibi. Ciò che piace di questa gita è che al lago ci si arriva senza dover pensare a prenotare il parcheggio e la navetta, e si potranno anche scoprire tutti i segreti del lago di Tovel e del Parco Naturale Adamello Brenta grazie al tour guidato con un accompagnatore di media montagna.