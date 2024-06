APT VAL DI NON (TN) * TURISMO: «PORTE APERTE A CASTEL VALER, DA LUGLIO VISITABILE 7 GIORNI SU 7»

09.10 - mercoledì 26 giugno 2024

Da lunedì 1 luglio per tutta l’estate il principe dei manieri della Val di Non si apre ai visitatori per raccontare tutti i giorni la storia della famiglia Spaur e di un’intera vallata. I magnifici castelli della Val di Non aprono le proprie porte al pubblico con nuove e avvincenti iniziative, rendendo l’esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Dai primi di luglio si rinnova l’invito a scoprire le meraviglie di Castel Valer, che per la prima volta sarà visitabile 7 giorni su 7, Castel Nanno e Castel Coredo, luoghi incantati in cui storia, cultura e bellezza paesaggistica si fondono in un contesto unico e affascinante.

Castel Valer

A Castel Valer, le visite guidate si svolgeranno tutti i giorni alle 9.30, 11.30, 15.00 (alle 15.15 il sabato) e 17.00. Le visite sono su prenotazione, da non perdere l’occasione di farlo comodamente online su castellivaldinon.it.

Da segnalare, inoltre, che Castel Valer ospiterà nel corso dell’estate spettacoli musicali e teatrali, e iniziative culturali di vario genere (calendario aggiornato visitvaldinon.it).

Per rendere la visita ancora più speciale, vengono proposte particolari esperienze:

Caccia all’indizio – piccoli detective crescono.

Ogni domenica alle 9.30 e, a partire dal 17 luglio, anche ogni mercoledì alle 9.30, le famiglie potranno partecipare a un’avvincente caccia al tesoro, dove i bambini saranno coinvolti in giochi di ricerca e enigmistici, gareggiando l’una contro l’altra.

Panorami di gusto a castello.

Nei venerdì 12, 19 e 26 luglio e 2, 16, 23 e 30 agosto alle 17.00, la visita guidata si concluderà con una degustazione in loggia. Ogni settimana, due diversi produttori della Strada della mela presenteranno i loro prodotti. Questa attività richiede un minimo di 10 partecipanti per essere confermata.

Castel Nanno

Castel Nanno continuerà ad accogliere i visitatori tutte le domeniche dalle 10.00 alle 17.00. L’ingresso è libero per i possessori della Guest Card e non richiede prenotazione. All’ingresso vi sarà fornita un’audioguida per arricchire l’esperienza. L’ultimo accesso è previsto per le 16.15.

In aggiunta, nei sabati di luglio e agosto (ad eccezione del 3 agosto) e giovedì 15 agosto, viene proposto il pic-nic nei giardini. E’ possibile prenotare il proprio posto per godere di un pranzo all’aperto seguito da una visita guidata del castello.

Castel Coredo

A Castel Coredo le visite guidate si terranno ogni martedì e sabato alle 17.30. L’ingresso è gratuito per i possessori della Guest Card e le visite sono su prenotazione con un numero minimo di 4 partecipanti.

Inoltre, ogni giovedì alle 21.00, viene proposto “Intrigo a Castel Coredo di sera”. Questa attività condurrà i visitatori attraverso misteri e leggende che avvolgono il castello, offrendo un’esperienza notturna indimenticabile.

Queste iniziative non solo offrono un’immersione nella storia e nella cultura locale, ma creano anche momenti di svago e divertimento per tutta la famiglia. Le porte dei castelli della Val di Non sono più aperte che mai, pronte ad accogliere un’estate all’insegna della scoperta e della bellezza.

La Val di Non, con i suoi paesaggi incantevoli e le sue affascinanti storie, si apre ancora una volta per offrire agli ospiti un autentico viaggio nel tempo.