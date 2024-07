APT VAL DI NON (TN) * “SORSI A CASEZ”: «IL 9 AGOSTO TORNA L’APERITIVO DI MONTAGNA UN VIAGGIO ATTRAVERSO I TESORI ENOLOGICI DEL TERRITORIO»

10.24 - mercoledì 31 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sarà ancora una volta la Piazza di Casez (comune di Sanzeno) in Val di Non ad ospitare “Sorsi a Casez”, un’esperienza di gusto e convivialità, un viaggio attraverso i tesori enologici del territorio, nella magica cornice del centro storico del paese.

A partire dalle 18, sorso dopo sorso, ospiti e residenti potranno scoprire i vini delle cantine locali e ascoltare i racconti direttamente dai vignaioli. Ad accompagnare il calice, un delizioso tagliere di salumi e formaggi del territorio. L’appuntamento è per venerdì 9 agosto 2024.

Le cantine presenti saranno:

Cantina Agritur Sandro

Cantina Fixum

Cantina El Zeremia

Cantina LasteRosse

Cantina Liseo

Cantina Maso Sperdossi

Prima della kermesse è in programma l’iniziativa “Raeticam Uvam Laudat” al Museo Retico di Sanzeno: una visita guidata speciale al museo, con particolare riferimento alla coltivazione della vite e alla produzione del vino nell’antichità.

Ci saranno panini e taglieri con prodotti locali a cura della Pro Loco Banco Casez.

Per animare la serata suoneranno il duo Canto al bisogno.

Sorsi a Casez è un evento che fa parte della raccolta #FacciAmoStrada.