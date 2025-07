APT VAL DI NON (TN) * SERATA SPECIALE A FONDO: «IL SASSUOLO CALCIO SI PRESENTERÀ AI TIFOSI, IN PIAZZA S. GIOVANNI (19/7)»

18.52 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Un evento speciale attende non solo gli appassionati di calcio ma tutti gli abitanti della Val di Non e i numerosi turisti presenti in questo periodo in valle: sabato 19 luglio, a Fondo, frazione del Comune di Borgo d’Anaunia, si terrà una serata di festa per salutare l’U.S. Sassuolo, la squadra neroverde protagonista del campionato di Serie A e attualmente in ritiro precampionato a Ronzone.

La serata si terrà in Piazza San Giovanni a partire dalle ore 19 con la “Pizza in Piazza”, un momento conviviale pensato per accogliere i presenti che si attendono numerosi e le associazioni sportive giovanili del territorio. Il clou dell’evento sarà alle 19.30, con l’arrivo e il saluto della squadra: saranno presenti i giocatori, lo staff tecnico e l’allenatore Fabio Grosso, campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006 e pronto a guidare il Sassuolo in una nuova sfida: il prossimo campionato di Serie A che partirà a fine agosto.

L’iniziativa, di grande prestigio per il territorio, è promossa dall’Associazione Commercianti “Idee di Fondo”, in collaborazione con il Comune di Borgo d’Anaunia, il Comune di Ronzone, l’Azienda per il Turismo Val di Non, la Pro Loco di Fondo, la Pro Loco di Dambel e la Società Podistica Novella. Un esempio concreto di sinergia tra enti, associazioni e comunità locale.

Il Sassuolo proseguirà il proprio ritiro a Ronzone fino a lunedì 28 luglio, scegliendo ancora una volta l’Alta Val di Non per la preparazione estiva, dopo l’ottima accoglienza e le condizioni ideali riscontrate nella passata stagione.

La società emiliana nella stagione 2024-25 ha conquistato la promozione diretta tornando subito in Serie A, grazie a un campionato di alto livello sotto la guida di Fabio Grosso. Con un progetto rinnovato, che unisce giovani talenti ed elementi di esperienza, il Sassuolo è ora pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, determinato a riconquistare un ruolo da protagonista nel calcio italiano. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Anaunia Val di Non.