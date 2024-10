APT VAL DI NON (TN) * “POMARIA 2024“: «TRA LE NOVITÀ “DARK ON THE ROAD“ / “PIANTE DA FRUTTO COME BONSAI“ / “CIRCENSHOW“ (12-13/10)»

14.33 - mercoledì 9 ottobre 2024

La famosa festa della raccolta che celebra la mela D.O.P. della Val di Non (e non solo!) è stata presentata ufficialmente questa mattina. Andrà in scena il 12 e 13 ottobre nello splendido borgo noneso. In programma l’apertura dell’Enoteca di Pomaria, innovative esperienze sensoriali, degustazioni, esposizioni, laboratori e molto altro.

È un borgo meraviglioso e un po’ nascosto quello che ospiterà la diciottesima edizione di Pomaria: Livo, con le sue radici antiche e una particolare collocazione che, per altitudine e fattori climatici, rappresenta il luogo ideale per coltivare le mele.

Il 12 e 13 ottobre 2024 la grande piazza circolare del paese, circondata da spazi verdi e palazzi antichi, il maestoso Palazzo de Aliprandini–Leifenthurn, recentemente restaurato, gli scorci caratteristici, e il bellissimo Parco degli Alberi Sacri, saranno la cornice di Pomaria, la festa della raccolta delle mele presentata ufficialmente questa mattina a Trento che ritorna in grande stile con il proprio marchio di fabbrica e tante novità.

Non mancheranno i produttori locali, soci della Strada della Mela e delle altre Strade dei Sapori del Trentino, da sempre il cuore pulsante della manifestazione con le proprie esposizioni, che quest’anno saranno più di 60!

Tra le conferme anche l’ampio spazio dedicato ai più piccoli, in questa edizione strutturato in grande Area Bimbi nel parco degli Alberi Sacri, con laboratori didattici, spettacoli e attività varie, più uno Spazio Family sempre garantito e presidiato.

E poi i golosi punti gastronomici a cura dei soci della Strada della Mela, dove trovare piatti della tradizione e non solo, il tutto preparato con ingredienti locali; gli immancabili laboratori di cucina per imparare a preparare i canederli, i tortèi di patate o golosi dolci a base di mela; e ancora Cogli la Prima Mela, l’esperienza esclusiva per raccogliere le mele direttamente dall’albero.

LE NOVITÀ

L’ENOTECA DI POMARIA, dove sarà possibile trovare una ricca selezione dei vini di montagna delle cantine del territorio: l’immancabile vino rosso Groppello di Revò, vitigno autoctono della Val di Non, ma anche una gamma di vini fermi bianchi e rossi e diverse tipologie di spumante metodo classico.

DARK ON THE ROAD… IL SAPORE DEL BUIO, un truck speciale a bordo del quale, nella più completa oscurità, facendosi guidare da ciechi e ipovedenti, si metteranno alla prova i propri sensi senza l’ausilio della vista e si scoprirà un nuovo e ricco approccio sensoriale ai prodotti che verranno serviti a bordo. Una degustazione guidata dei prodotti del territorio in compagnia dei produttori. A cura di Abilnova.

LE PIANTE DA FRUTTO COME BONSAI. Piante grandi mele grandi, piante piccole mele piccole! In realtà non è così semplice… Un’esposizione di bonsai, piccoli gioiellini che sprigionano tutta la loro magia. Un’occasione per scoprire i segreti di questo piccolo grande mondo, le soddisfazioni ma anche le difficoltà nell’ottenere i risultati desiderati. A cura dell’associazione Arcobonsai

ALT(R)E VISIONI: DALLA MONTAGNA ALL’ARTE MOSTRA COLLETTIVA UNIKA

25 artisti gardenesi espongono opere di artigianato artistico gardenese, in occasione dei 30 anni di UNIKA. A cura dell’associazione culturale il Quadrifoglio. Ingresso libero

CIRCENSHOW: Palline, clave, diablo, sfera contact, fuoco, acrobatica, equilibrismo… questi sono solo alcuni degli elementi che rendono spumeggiante il CircenShow, uno spettacolo per tutta la famiglia con diversi sketch di giocoleria, per far divertire grandi e piccini! A cura di Circensema

GIOCHI IN LEGNO: Dal vecchio baule di Baracca salta fuori proprio di tutto. La grande novità sono i giochi in legno, auto costruiti dagli istruttori della scuola di circo, che permettono di abitare gli spazi all’aria aperta stimolando l’astuzia e la voglia di stare assieme. Questi giochi sono stati scelti e realizzati per essere adatti ai bambini più piccoli, ma anche per stuzzicare le menti di giovani e adulti. Un allestimento totalmente autonomo, con tavolini, sgabelli, giochi, rompicapi e piacevole musica di sottofondo. A cura della scuola di circo Bolla di Sapone

SOSTENIBILITÀ

Un occhio di riguardo viene dato, come sempre, al tema della Sostenibilità Ambientale, anche attraverso piccoli gesti che coinvolgono attivamente gli ospiti

Ecco alcuni esempi:

Nei punti gastronomici non esiste più l’usa e getta, preferendo stoviglie e bicchieri riutilizzabili, e soltanto quando questo non è possibile vengono comunque utilizzati materiali riciclabili.

L’acqua delle montagne circostanti è buona, quindi viene servita acqua che proviene dall’acquedotto in brocche di vetro.

Ai partecipanti è esteso l’invito a portare la propria borraccia da riempire con acqua fresca presso le fontane di Livo

Le borse per gli acquisti sono in carta, da riutilizzare più volte!

L’Organizzazione ha predisposto numerosi punti dove smaltire i rifiuti correttamente: basta cerca le isole ecologiche contrassegnate e un addetto saprà indicare come differenziare i rifiuti.

Anche a servizio dell’area camper è presente un punto per la raccolta differenziata, l’invito ai campeggiatori è di utilizzarlo correttamente!

LA MANIFESTAZIONE

Pomaria è una delle manifestazioni frutticole più rinomate e suggestive della penisola, dedicata alla celebrazione della mela, simbolo per eccellenza della Val di Non. Deliziosi e genuini prodotti del territorio da gustare ed acquistare: salumi, formaggi, vini locali, birre artigianali, frutta, ortaggi e i loro trasformati, miele, tisane ed erbe officinali, e naturalmente la mela, in tutte le sue forme!

Nel centro della manifestazione si trovano gli stand dei produttori soci della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole e gli associati delle altre Strade dei Sapori del Trentino.

Questa grande festa, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre, non è fatta solo di gusto, prodotti tipici, ed enogastronomia, rappresenta infatti un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali.

Origini e Significato

Il nome “Pomaria” deriva dal latino pomarium, che significa “frutteto”. La festa nasce con l’intento di rendere omaggio alla mela, frutto principe della Val di Non, e al lavoro dei contadini che, con dedizione e passione, ne curano la coltivazione. In Val di Non e Val di Sole si produce oltre il 10% delle mele italiane, con varietà come la Golden Delicious, la Renetta Canada e la Red Delicious, tutte riconosciute per la loro qualità e gusto.

Location e Atmosfera

Pomaria si svolge in vari borghi della Val di Non, dalla storica sede di Casez al capoluogo della valle Cles o, come per l’edizione 2024 nel suggestivo paese di Livo. Le strade e le piazze si animano con bancarelle, stand enogastronomici e laboratori artigianali, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un’occasione unica per scoprire i centri e i luoghi iconici della vallata.

Le decorazioni sono tutte a tema autunnale, con zucche, mele, fieno e foglie colorate che adornano le strade e i portici. Il profumo delle mele si mescola con quello di dolci appena sfornati, creando un’esperienza sensoriale unica.

Cultura e Tradizione

Durante la manifestazione, si svolgono spettacoli e rivisitazioni, che raccontano la storia e le leggende della valle. I visitatori possono anche assistere a rievocazioni storiche e visitare mostre dedicate all’agricoltura e alla vita rurale.

Gli artigiani locali espongono i loro prodotti, come sculture in legno, tessuti e ceramiche, offrendo la possibilità di acquistare oggetti unici e fatti a mano. Questo aspetto della festa sottolinea l’importanza delle tradizioni artigianali e del sapere tramandato di generazione in generazione.

L’Esperienza di Pomaria

Partecipare a Pomaria significa vivere un’esperienza autentica, che va oltre la semplice festa paesana. È un’immersione totale nella cultura delle Valli del Noce, un’occasione per scoprire i sapori genuini di una terra ricca di storia e tradizioni. La festa è anche un momento di condivisione e di incontro, dove i visitatori possono entrare in contatto diretto con i produttori locali, ascoltare le loro storie e apprezzare il legame profondo che unisce la comunità alla sua terra.

HANNO DETTO

Il presidente della Strada della Mela e dei Sapori Andreas Sicher ricorda che “quest’anno Pomaria torna a Livo, dopo l’ultima edizione svoltasi in questo magnifico e semi-sconosciuto borgo tenutasi nel 2019. La magnifica piazza e il Palazzo che la sovrasta faranno da sfondo alle numerose proposte che fanno di Pomaria un evento riconosciuto per la sua attrattività. Oltre a far conoscere le eccellenze enogastronomiche del territorio, l’evento e la scelta di farlo ruotare sul territorio fa scoprire ai turisti ma anche ai locali le numerose eccellenze culturali che la nostra valle nasconde.

Il presidente dell’Azienda per il Turismo Val di Non Lorenzo Paoli sottolinea che “Pomaria è un evento che celebra la mela e, attraverso di essa, tutto il patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico della Val di Non. Un appuntamento che riesce a coniugare la tradizione con il presente, offrendo a chi vi partecipa un’esperienza indimenticabile e autentica. Da anni Pomaria rappresenta il traino anche turistico dell’autunno, una stagione strategica per una valle con le nostre caratteristiche e legata a doppio filo al ciclo della frutticoltura”.

Il sindaco di Livo Willi Zanotelli si dice “molto orgoglioso di ospitare una manifestazione del livello di Pomaria nel borgo di Livo, la comunità si sta preparando ad accogliere i numerosi visitatori ed è per noi motivo di vanto poter presentare le bellezze del nostro comune. Gli abitanti di Livo stanno già lavorando per abbellire le loro case e i loro giardini, anche su stimolo degli organizzatori che hanno predisposto un concorso per premiare gli angoli meglio allestiti di Livo”.

Presenti alla conferenza stampa anche l’assessore al Turismo della provincia autonoma di Trento Roberto Failoni e il presidente della Comunità della Val di Non Martin Slaifer Ziller.