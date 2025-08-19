APT VAL DI NON (TN) * “OSPITALITY GOLF CUP“: «AL VIA LA SECONDA EDIZIONE, A SARNONICO (24/8)»

14.16 - martedì 19 agosto 2025

Andrà in scena Domenica 24 agosto 2025 la seconda edizione del Val di Non Ospitality Golf Cup organizzato da APT Val di Non in collaborazione con Dolomiti Golf Club di Sarnonico e le strutture turistiche convenzionate.

Lo scopo è quello di valorizzare il golf anche come elemento di attrattività turistica, e dare l’opportunità agli sportivi di pernottare negli hotel della valle che fanno parte della convenzione.

Teatro dell’evento il Dolomiti Golf Club di Sarnonico, tracciato che già da tempo si è fatto conoscere e apprezzare dai maggiori intenditori di questo sport non solo in Trentino Alto Adige ma in tutt’Italia: si tratta infatti dell’unico campo a 18 buche del Trentino.

Poco distante dal centro storico di Sarnonico, nel cuore dell’alta Val di Non, il percorso del Dolomiti Golf Club si distende elegante e armonioso tra fitti boschi d’abeti e verdi colline.

Realizzato nel suo nucleo più antico alla fine degli anni ’80, questo splendido campo da golf ha raggiunto la sua piena maturità all’inizio del nuovo millennio, quando, inaugurata la fatidica diciottesima buca, è entrato a pieno titolo tra i percorsi tecnici più suggestivi e impegnativi di tutto l’arco alpino.

I veri esperti hanno ormai già da tempo riconosciuto l’indiscutibile valore di una struttura come quella del Dolomiti Golf Club: 18 buche championship distese su una superficie di oltre 50 ettari; 3 buche executive; Driving range, Putting-green e Pitching-green, per un percorso progettato dal tecnico, di fama internazionale, Michel Niedbala in sinergia con l’Architetto Luca Borzaga.

Altra vera ricchezza del Dolomiti Golf Club è la splendida cornice naturale in cui il percorso è collocato. Inserito in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza, il percorso traccia un armonico disegno nel paesaggio naturale circostante. Gli accurati green, gli estesi fairways e gli insidiosi bunkers si inquadrano su una cornice paesaggistica altamente suggestiva nei suoi 950 metri d’altitudine. Una suggestiva panoramica su tutta l’Alta Valle in cui spiccano, sullo sfondo, le alte vette innevate delle Dolomiti del Brenta a sud ed i più dolci declivi del gruppo montuoso della Maddalene a ovest.