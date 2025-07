APT VAL DI NON (TN) * DRAGONONESA WATER SUNDAY: «18MA EDIZIONE, IL 27/7 TORNA LA REGATA SUL LAGO DI S. GIUSTINA»

20.25 - giovedì 24 luglio 2025

Il Lago di Santa Giustina torna ad animarsi con la diciottesima edizione della Dragononesa, in programma domenica 27 luglio nella suggestiva cornice delle Plaze di Dermulo. Per il secondo anno consecutivo la manifestazione si presenta rinnovata con la formula Dragononesa Water Sunday, un’iniziativa pensata per celebrare l’acqua in tutte le sue forme.

L’obiettivo? Valorizzare il lago non solo come bellezza paesaggistica, ma anche come risorsa vitale per la collettività e il turismo locale, riscoprendolo come luogo di incontro, gioco e sport.

L’evento, curato dal Comitato Dragononesa con il supporto del team DragoNos, dell’associazione Notti di Maggio e di Caltron Bot, prenderà il via già dalla tarda mattinata con l’apertura degli stand gastronomici e numerose attività per tutte le età. Ci saranno kayak per escursioni, giochi d’acqua, un’area con gonfiabili per i più piccoli e un grande scivolo acquatico aperto a tutti.

Il momento più atteso sarà, come da tradizione, la regata Dragonboat, che scatterà alle ore 14.00. Una gara unica nel suo genere, parte ufficiale del Campionato Trentino di Dragonboat, con 12 equipaggi al via.

A rendere speciale questa competizione è anche il tracciato: un percorso di ben 6 km. La partenza è fissata alle Plaze, da dove le imbarcazioni si dirigeranno verso la boa di Revò, attraverseranno il lago fino ai piedi di Castel Cles e faranno ritorno al punto di partenza.

La cerimonia di premiazione, con la presenza delle autorità locali e provinciali, si terrà alle ore 19.00.

Come spiega Luca Inama, presidente del Comitato Dragononesa, “a partire dallo scorso anno abbiamo voluto dare una svolta alla nostra manifestazione storica, nata due decenni fa per dimostrare che il lago di Santa Giustina può essere uno spazio vissuto e centrale per il nostro territorio. Con Dragononesa Water Sunday vogliamo che le persone non si limitino a osservare la gara: desideriamo che il lago venga esplorato e goduto anche da chi non gareggia, magari pagaiando o semplicemente rilassandosi sull’acqua”.

Per favorire un’esperienza in grado di soddisfare tutti, saranno disponibili numerose attività come noleggio kayak, sup, tiro con l’arco e servizi gratuiti per i bambini come lo scivolo acquatico, il trucca bimbi e i lego giganti.

“L’iniziativa – prosegue Inama – nasce da una domanda semplice: è possibile vivere il lago davvero, dall’acqua e non solo dalla riva? Il 27 luglio vogliamo dare una risposta concreta: vogliamo che le persone si sentano parte del lago, della natura e della nostra comunità”.

La giornata sarà accompagnata da un servizio di bar e cucina attivo fino alle 20.30, e sarà possibile seguire l’evento anche in diretta radiofonica su Radio Anaunia Val di Non dalle 13.00 alle 17.00.

“Ci auguriamo una partecipazione numerosa – conclude Inama – perché questa nuova versione della Dragononesa vuole confermarsi una vera festa del lago, dell’acqua e della comunità. Un’occasione per creare insieme un momento simbolico e memorabile”.