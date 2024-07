APT VAL DI NON (TN) * “DRAGONBOAT 2024“: «LA REGATA RITORNA CON FORMULA RINNOVATA, LAGO S. GIUSTINA – LOCATION DELLE “PLAZE”»

10.42 - mercoledì 24 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un invito rivolto a tutti a partecipare a una celebrazione unica del Lago di S. Giustina. La Dragononesa 2024 si presenta al pubblico con una grande novità: Dragononesa Water Sunday! Un’edizione particolare che vuole sensibilizzare sull’importanza dell’acqua, non solo come elemento naturale ma anche come risorsa fondamentale per la comunità e per il settore turistico.

La manifestazione si svolgerà domenica 28 luglio 2024 nella storica location delle Plaze sul lago di Santa Giustina.

L’evento Dragononesa, organizzato dall’omonimo comitato in collaborazione con la squadra DragoNos, associazione Notti di Maggio e Caltron Bot, partirà dalla tarda mattinata con l’apertura degli stand gastronomici, la possibilità di effettuare giri in canoa ed altre attività di intrattenimento. Sarà presente un’area in riva al lago con giochi gonfiabili dedicata ai bambini, e uno scivolo d’acqua per tutti.

Alle 14.00 inizierà la tanto attesa gara di Dragonboat, la regata che ogni anno coinvolge decine di imbarcazioni trentine e non solo, tappa ufficiale del campionato di Dragonboat Trentino. La premiazione della regata, presenziata dalle autorità locali e provinciali, si svolgerà alle 17.00.

13 gli equipaggi in gara, comprese due squadre della categoria femminile, le Paniza Ladies e le Dragonflames, e ben due equipaggi provenienti da Praga. Una regata molto particolare, che si differenzia dalle altre del circuito provinciale. Ogni gara del campionato trentino infatti ha una caratteristica diversa: la Dragononesa è l’unica gara di fondo del campionato. Si tratta di una regata di 6 km con partenza da Le Plaze di Dermulo, una salita fino alla prima boa vicino alla spiaggia di Revò, quindi l’attraversamento del lago fino alla seconda boa sotto Castel Cles e rientro a Le Plaze.

“Per questa 16esima edizione -afferma il presidente del Comitato Dragononesa Luca Inama- abbiamo deciso di presentarci con un’importante evoluzione della nostra amata manifestazione Dragononesa, nata 20 anni fa con l’obiettivo di dimostrare che è possibile vivere le rive del nostro splendido lago e considerarlo come uno dei centri di sviluppo territoriale. Con la Dragononesa Water Sunday ci rivolgiamo una semplice domanda: Vivere il lago di Santa Giustina sull’acqua è possibile? Domenica 28 luglio vorremmo che il lago si animasse di vita e di entusiasmo, con le persone che partecipano attivamente alla manifestazione dalla loro prospettiva, vivendo il pomeriggio sulle rive del parco delle Plaze”.

Un vero e proprio invito a vivere il lago dalla grande area verde diventata oggi un importante polo turistico dopo i lavori di ristrutturazione da parte del Comune di Predaia e della Comunità della Val di Non. “Il nostro obiettivo -aggiunge Inama- è di rendere questa esperienza accessibile a tutti, permettendo a chiunque di godere del lago in tutta sicurezza e divertimento. Il nostro messaggio è semplice: domenica 28 luglio vogliamo far vivere il lago attraverso la Dragononesa e la partecipazione di tante persone. Questa nuova direzione della Dragononesa, ribattezzata appunto Dragononesa Water Sunday, rappresenta un’opportunità per riscoprire il nostro lago e rafforzare il nostro legame con esso. Ponendoci un altro obiettivo: valorizzare l’acqua e le attività acquatiche”.

Per chi possiede un’imbarcazione o intende approfittare della possibilità di noleggiarne una presso il centro presente alle Plaze, l’invito è quello di navigare prima e dopo la competizione per permettere la buona riuscita dell’evento. Durante tutta la manifestazione sarà attivo servizio bar e cucina fino alle ore 20.30

L’evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Anaunia Val di Non dalle 13 alle 17. “Speriamo davvero di vedere tanta partecipazione -conclude Inama- per questa nuova avventura. La Dragononesa Water Sunday è una celebrazione dell’acqua, del nostro lago e della nostra comunità. Insieme, possiamo rendere questo evento indimenticabile e simbolico!”.