APT VAL DI NON E SOLE (TN) * “MAGNAMOUR”: «LA NUOVA RASSEGNA GASTRONOMICA DELLE VALLI DEL NOCE (1/10 – 3/11)»

08.47 - mercoledì 2 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dal 1° ottobre al 3 novembre deliziosi menù autunnali proposti dai migliori ristoranti della Val di Non e di Sole. Una perfetta alchimia di emozioni, profumi e sapori alla scoperta del territorio, uno speciale viaggio d’amore gastronomico da portare nel cuore.

Ecco il nuovo evento Magnamour, gustosa rassegna gastronomica in programma nelle Valli di Non e Sole dal 1° ottobre al 3 novembre e che nasce dall’unione di due significative parole: Mangiare e Amore. In prossimità ed in occasione di Pomaria, la nota Festa della Mela in Val di Non che si terrà il 12 e 13 ottobre a Livo e di “Formai dal Mont” che si terrà il 19 e 20 ottobre a Ville d’Anaunia, alcuni dei migliori ristoranti della Val di Sole e Val di Non propongono deliziosi menù inediti, rigorosamente a tema autunno, valorizzando in particolare i prodotti principali celebrati dai due attesi eventi: la mela ed i formaggi di malga. Il tutto abbinato agli eroici vini di montagna ed ai raffinati distillati delle cantine e distillerie locali.

I RISTORANTI

In Val di Sole le strutture aderenti sono: ristorante pizzeria Vecchia Canonica a Malé e osteria alla Corte dei Toldi a Terzolas. In Val di Non sono invece: Sidreria Melchiori a Tres di Predaia, ristorante Viridis a Cagnò di Novella, ristorante Giardino a Cles, ristorante Cavallino Bianco a Rumo, Osteria Casa de Gentili a Sanzeno, ristorante Pineta Nature Resort a Tavon di Predaia e ristorante Stella Alpina a Sarnonico. Prevista la possibilità di piatti singoli oppure menù completo degustazione con abbinamento di vini e distillati.

Dai classici canederli serviti con fonduta di formaggio di malga a piatti innovativi che valorizzano specialità del territorio come la mela Golden Delicious, passando per portate a base di trota o salmerino e gustose ricette della tradizione sapientemente rielaborate dagli chef. Il tutto accompagnato da una selezione di vini locali.

La rassegna, dal 1° ottobre al 3 novembre, esclude eventuali giorni di chiusura dei ristoranti.

Info: https://www.visitvaldinon.it/it/magnamour

I GRANDI EVENTI

POMARIA

La famosa festa della raccolta che celebra la mela D.O.P. della Val di Non (e non solo!) andrà in scena il 12 e 13 ottobre nello splendido borgo noneso di Livo.

la grande piazza circolare del paese, circondata da spazi verdi e palazzi antichi, il maestoso Palazzo de Aliprandini–Leifenthurn, recentemente restaurato, gli scorci caratteristici, e il bellissimo Parco degli Alberi Sacri, saranno la cornice di Pomaria, la festa della raccolta delle mele che ritorna in grande stile con il proprio marchio di fabbrica e tante novità.

Non mancheranno i produttori locali, soci della Strada della Mela e delle altre Strade dei Sapori del Trentino, da sempre il cuore pulsante della manifestazione con le proprie esposizioni, che quest’anno saranno più di 60!

Info: www.pomaria.org/

FORMAI DAL MONT

Sabato 19 e domenica 20 ottobre l’appuntamento è con “Formai dal Mont”, la rassegna dei formaggi di malga della Val di Non, della Val di Sole e dell’Altopiano della Paganella. L’evento, giunto alla quindicesima edizione, si svolgerà a Rallo e Castel Valer nel comune di Ville d’Anaunia e sarà l’occasione perfetta per conoscere il territorio da un punto di vista davvero gustoso e originale! Formaggi freschi, stagionati, vaccini e caprini! Degustazioni, laboratori e visite guidate per tutti.

Info: www.formaidalmont.it