APT VAL DI NON * ASSEMBLEA: «ELETTI I 16 MEMBRI DEL NUOVO CDA, IL PRESIDENTE PAOLI RILANCIA COORDINAMENTO E PRODOTTO TURISTICO»

08.05 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Eletti i componenti del Cda. Il presidente Paoli nella relazione di bilancio: “Il nostro è un ruolo sempre più strategico di costruzione e coordinamento del prodotto turistico”.

Sono stati eletti i componenti del cda dell’Azienda per il Turismo Val di Non, riunitasi ieri in assemblea a Tassullo presso la sede del Gruppo Miniera San Romedio.

Questi i componenti del nuovo Cda, in buona parte nel segno della continuità rispetto al recente passato:

Comparto Alberghiero: Fabrizio Fanti, Thomas Rizzardi, Nicola Sicher, Gaia Springhetti, Damiano Zanoni

Comparto Extra Albeghiero: Angela Pret, Andrea Widmann

Comparto Ristorazione: Andrea Bonn

Comparto Agenzie Viaggio – Guide Alpine – Impianti di Risalita: Alex Cristoforetti

Comparto Enti Pubblici: Daniele Graziadei, Paolo Vielmetti

Comparto Pro Loco e Consorzi: Lorenzo Paoli

Comparto Artigianato, Agricoltura e Commercio: Silvio Zanotti

Comparto Cooperazione – Credito: Dino Magnani

Comparto Associazioni: Pier Paolo Rigatti

16esimo consigliere: David Daniel Pancheri

Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2024, che supera i 2 milioni di euro, con sempre maggiori risorse derivanti da prodotti ed esperienze, ma soprattutto una serie di progettualità che mirano allo sviluppo turistico del territorio coinvolgendone gli attori economici, sociali, e istituzionali.

Il presidente uscente Lorenzo Paoli ha sottolineato come “anche in questo esercizio i ricavi di origine privata rappresentano circa il 60% del valore complessivo della produzione. Questo dato conferma la capacità dell’Azienda di fare prodotto e attrarre partner locali. Le risorse private derivano infatti da accordi promozionali con stakeholder consolidati e nuovi, nonché da iniziative ormai strategiche come il Progetto Castelli, il Progetto Lago, la vendita di spazi pubblicitari e radiofonici, i servizi web, le sponsorizzazioni e le attività di co-marketing legate a eventi, ritiri e progetti territoriali, oltre alle attività di animazione e alla vendita di gadget. Grazie all’esperienza e alle competenze acquisite, il nostro team, formato dai responsabili di area e dai loro collaboratori, sta operando con grande senso di responsabilità e autonomia nei rispettivi ambiti, collaborando al tempo stesso in modo trasversale e produttivo sui diversi progetti, in stretta sinergia con gli amministratori. Questa collaborazione, unita al sostegno dei Soci e delle realtà territoriali, ha permesso di chiudere nuovamente un bilancio positivo”.

Paoli ha voluto inoltre ricordare che “l’Azienda sta vivendo un percorso di crescita e trasformazione costante, orientandosi sempre di più verso un ruolo strategico di coordinamento e costruzione del prodotto turistico. La nostra missione è quella di dare risposte concrete alle esigenze dei Soci appartenenti ai diversi comparti, ascoltando le loro istanze e traducendole in progetti capaci di generare valore per l’intero territorio. Negli anni abbiamo dimostrato di saperci adattare ai cambiamenti, anticipando le nuove tendenze del mercato e interpretando al meglio le reali necessità della valle e dei suoi operatori.

Al centro di questa visione rimane il nostro elemento identitario più forte: la mela, simbolo della Val di Non, che non è solo un prodotto agricolo ma un vero e proprio motore di attrattività turistica. Attorno ad essa costruiamo esperienze, eventi e percorsi tematici che raccontano la storia, la cultura e l’unicità di questo territorio.

Parallelamente, uno dei nostri obiettivi principali rimane la destagionalizzazione, un aspetto che riteniamo fondamentale per garantire un flusso turistico costante durante tutto l’anno. Grazie a una programmazione mirata, stiamo sviluppando progettualità legate a ogni stagione, in grado di attrarre ospiti 365 giorni all’anno: dall’inverno con le sue attività sulla neve e i suggestivi paesaggi montani, alla primavera con la spettacolare fioritura dei meleti, dall’estate ricca di eventi, escursioni e attività outdoor, fino all’autunno che offre esperienze autentiche legate alla raccolta delle mele e ai colori unici del foliage”.

Questa capacità di rinnovarci, di ascoltare e di costruire insieme ai nostri stakeholder, ci permette di affrontare con entusiasmo le sfide future, consapevoli che solo attraverso la collaborazione e l’innovazione possiamo continuare a rafforzare l’attrattività della Val di Non come destinazione turistica d’eccellenza.”