APT VAL DI FASSA * TURISMO: « COSTITUITA LA “SOCIETÀ GRANDI EVENTI VAL DI FASSA”, IL PRESIDENTE È ANDREA WEISS »

11.48 - sabato 27 maggio 2023

Il 25 maggio è nata ufficialmente la società, presieduta da Andrea Weiss, che nella valle ladina si occuperà della gestione e della promozione di manifestazioni importanti.

Azienda per il Turismo della Val di Fassa (48% delle quote), consorzi impianti “Val di Fassa – Carezza” e “Alpe Lusia / San Pellegrino” (21,50% delle quote ciascuno), comitati DoloMyths Run, Sellaronda Ski Marathon e Fassa Bike (3% ciascuno). Questi i componenti della “Società Grandi Eventi Val di Fassa”, costituita ufficialmente il 25 maggio e presieduta da Andrea Weiss, con il compito di gestire e supportare i grandi eventi. «Quest’organizzazione si è resa necessaria non solo per ambire a nuove manifestazioni di prestigio per la valle – spiega Cristoforo Debertol, di Apt Val di Fassa, direttore operativo della nuova società – ma anche per sostenere i comitati esistenti, composti per lo più da volontari, che negli ultimi anni si sono trovati ad affrontare difficoltà burocratiche e sempre maggiori responsabilità».

A far parte della società, fortemente voluta dall’Apt ladina, oltre a Debertol, che prossimamente sarà affiancato da personale amministrativo e di segreteria, sono: Gianni Rasom, vicepresidente designato da “Val di Fassa – Carezza” e Renzo Minella da “Alpe Lusia / San Pellegrino” – entrambi i consorzi entrando nel comitato sostengono, così, tutte le iniziative outdoor valligiane – William Basilico per Fassa Bike, Diego Salvador presidente del comitato DoloMyths Run e Oswald Santin, presidente del comitato Sellaronda Skimarathon. Lo statuto della neonata compagine prevede, poi, l’ingresso di altri componenti: si è in attesa, infatti, del rappresentante dei tre sci club di valle, Ski Team Fassa, FassActive e Monti Pallidi, non appena questi formalizzeranno la loro partecipazione (acquisendo il 3% di quote ora in capo ai due consorzi sciistici).

«Progetti e bilanci saranno vagliati al tavolo della società, dove ogni componente ha lo stesso peso, come precisato dallo statuto costitutivo», sottolinea Debertol. Aspetto colto appieno dagli organizzatori di manifestazioni rilevanti che, d’ora in poi, saranno supportati con competenza: «È molto importante per chi si occupa di eventi di primo piano essere affiancato da una struttura. Ho spesso manifestato quest’esigenza, tanto più ora che siamo in procinto di ospitare una tappa mondiale di mtb enduro. Più le manifestazioni crescono, maggiore è la loro complessità tecnica, burocratica e comunicativa», afferma William Basilico, responsabile locale di Uci Enduro World Cup Val di Fassa Trentino, il 24 e 25 giugno nella valle ladina.

E proprio due eventi mondiali saranno la prima palestra della nuova società: il 25 maggio, nelle stesse ore in cui la compagine prendeva formalmente il via, venivano ufficializzate dalla Fis due superG di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, in programma il 24 e il 25 febbraio prossimi sulla pista “La VolatA” della Ski Area San Pellegrino. «Cominciare sin dal primo giorno con l’annuncio delle gare di sci di Coppa del Mondo è una prospettiva incoraggiante. Sono contento anche perché i soggetti costituenti il comitato sono espressione della volontà di programmare e incentivare grandi eventi in futuro, tema da sempre centrale nella politica della valle», dice Andrea Weiss, già direttore di Apt Val di Fassa con grande esperienza anche sul fronte degli eventi.

«Riunire attorno a questo tavolo – evidenzia Weiss – persone che hanno maturato competenze nelle varie manifestazioni e che ora si mettono a disposizione di un progetto più ampio, la promozione della Val di Fassa, credo darà molta forza a obiettivi ambiziosi. Naturalmente, per noi sarà fondamentale la collaborazione di Trentino Marketing, della Provincia di Trento e delle istituzioni, affinché siano tutti attori di un contesto ampio, come abbiamo già avuto modo di testare con lo sci e la Fisi, con cui abbiamo un rapporto consolidato».