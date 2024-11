APT VAL DI FASSA (TN) * “WEEKLY SKITOUR“: «OGNI VENERDÌ SI SCIA SUI TOUR PIÙ BELLI DEI COMPRENSORI VALLIGIANI, DAL 10 GENNAIO AL 28 MARZO»

14.15 - lunedì 25 novembre 2024

La Val di Fassa lancia i Weekly Skitour. Dal 10 gennaio al 28 marzo, ogni venerdì, si scia sui tour più belli

dei comprensori valligiani assieme ai maestri di sci delle scuole locali.

Nella valle ladina dal prossimo 10 gennaio, ogni venerdì, per dodici settimane di fila si può partecipare ai Val di Fassa Weekly Skitour, in compagnia dei maestri delle scuole di sci di Canazei, Campitello, Pozza, Vigo e Moena. Una novità assoluta della stagione invernale 2024-2025 per fare slalom sulle piste dello Skitour Panorama, con partenza da Alba di Canazei oppure da Pozza, e sui tour sugli sci delle skiarea Carezza, Alpe Lusia e San Pellegrino. L’attività è rivolta a tutte le persone, dai 16 anni in su, con ottima padronanza dello sci su piste rosse, che vogliono conoscere le diverse possibilità sciistiche della valle ladina, ma anche le cime, l’ambiente, la cultura e le curiosità che circondano la valle, grazie al supporto dei maestri.

«L’obiettivo – spiega Nicolò Weiss, direttore di Apt Val di Fassa – è far sì che gli sciatori presenti in valle si distribuiscano in modo più omogeneo sui tracciati dei comprensori Val di Fassa – Carezza e Alpe Lusia – San Pellegrino. Secondo i dati delle ultime stagioni invernali, i flussi si concentrano principalmente su determinate piste e impianti che convergono verso il Sellaronda, mentre alcune località, assolutamente competitive per itinerari, impianti e panorami, sono meno frequentate perché poco conosciute. L’invito è quindi ai nostri ospiti, italiani e stranieri, di dar sfogo al desiderio di perlustrare la valle in compagnia dei maestri di Fassa che, con la loro professionalità, possono arricchire di consigli tecnici e contenuti interessanti queste esperienze».

Il calendario dei Val di Fassa Weekly Skitour, che impegnano tutta la giornata (ore 8.30 partenza e rientro verso le 15.30), prevede: 10 gennaio Skitour Panorama con partenza da Alba di Canazei (ritrovo Scuola di sci alla partenza della funivia Alba-Col dei Rossi; skipass validi Val di Fassa-Carezza o Valle Silver o Dolomiti Superski); 17 gennaio Skitour Lusia (ritrovo cabinovia Ronchi; skipass validi Alpe Lusia-San Pellegrino, Alpe Lusia, Valle Silver o Dolomiti Superski); 24 gennaio Skitour Carezza (ritrovo Scuola di sci di Vigo, pista Prà dei Tori; skipass validi Val di Fassa-Carezza, Carezza, Valle Silver, Dolomiti Superski); 31 gennaio Skitour Panorama con partenza da Pozza (ritrovo alla cabinovia Buffaure; skipass validi Val di Fassa-Carezza o Valle Silver o Dolomiti Superski); 7 febbraio Skitour Panorama con partenza da Alba; 14 febbraio Skitour San Pellegrino (ritrovo Scuola di sci di Moena Dolomiti località Chiesetta, passo San Pellegrino; skipass validi Alpe Lusia-San Pellegrino, San Pellegrino, Valle Silver o Dolomiti Superski); 21 febbraio Skitour Carezza; 28 febbraio Skitour Panorama con partenza da Pozza; 7 marzo Skitour Lusia; 14 marzo Skitour Panorama con partenza da Alba; 21 marzo Skitour Carezza; 28 marzo Skitour San Pellegrino.

Il costo di partecipazione a ciascuno dei Val di Fassa Weekly Skitour, organizzati da Apt Val di Fassa in collaborazione con le locali scuole di sci, è di 50 euro a persona e di 30 euro per i possessori di Val di Fassa Guest Card (fornita dai datori d’alloggio soci di Apt Val di Fassa. Dal costo dell’esperienza sono esclusi: skipass, pranzo ed eventuali consumazioni durante le pause. Ciascun skitour si svolge (in lingua italiana e/o inglese) con un minimo di 2 e un massimo di 24 partecipanti. Informazioni e iscrizioni: www.fassa.com