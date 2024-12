APT VAL DI FASSA (TN) * STAGIONE INVERNALE: «TORNA LA MAGIA DELLO SCI ALL’ALBA, OTTO GLI APPUNTAMENTI (14/12 – 8/3)»

09.40 - venerdì 6 dicembre 2024

Torna la magia dello sci all’alba in Val di Fassa. Otto appuntamenti, dal 14 dicembre all’8 marzo,

per essere per primi in pista e gustare colazioni genuine in rifugio.

Il cielo è un capolavoro di stelle che si svela lentamente. Il silenzio avvolge le montagne e l’aria pungente cristallizza il respiro. È il momento perfetto per un’esperienza esclusiva: Trentino Ski Sunrise, lo sci all’alba che ti fa sentire parte della magia di un mattino dolomitico in Val di Fassa. Dal 14 dicembre all’8 marzo, hai otto occasioni per provare emozioni uniche.

Punta la sveglia quando è ancora buio, esci ben coperto e con tutta l’attrezzatura da sci e sali su un impianto a fune appositamente aperto. Con te ci sono i maestri delle scuole di sci della Val di Fassa, pronti a raccontarti l’ambiente che ti circonda e ad accompagnarti nella prima discesa del giorno su una pista appena battuta.

E quando i raggi del sole colorano di rosa le Dolomiti e la neve scintilla sotto i tuoi sci, sei pronto per una discesa che rimane nel cuore. Ma l’emozione non finisce qui. Al termine della tua prima discesa, un rifugio ti accoglie con il calore di una colazione genuina: pane appena sfornato, dolci fatti in casa, formaggi freschi, salumi locali, miele e marmellate che ti danno la giusta energia per affrontare la giornata sulle piste della Val di Fassa.

Non perdere tempo, prendi nota degli appuntamenti e cerca di non mancare a nessuno di questi imperdibili momenti. La stagione di Trentino Ski Sunrise in Val di Fassa quest’anno gioca d’anticipo: il 14 dicembre, nella skiarea Belvedere di Canazei. Sali alle 6.45 sulla funivia Alba-Col dei Rossi e ti lasci rapire dalla bellezza del paesaggio. Con i maestri della scuola di sci Marmolada, scendi sulla pista Kristiana, per poi risalire al Rifugio Sass Becè, dove ti attende una colazione da favola.

Il 3 gennaio, invece, raggiungi la skiarea Col Rodella con la funivia da Campitello. Una volta in cima, il panorama ti incanta e, con i maestri della scuola di sci locale, scendi sulla pista 3-Tre, per poi goderti il meritato ristoro al Rifugio Des Alpes.

Il 25 gennaio, l’appuntamento è nell’anfiteatro naturale del Ciampedie di Vigo. Salendo con la funivia, il paesaggio che ti compare davanti agli occhi ti emoziona e la pista Thöni ti regala una discesa indimenticabile. Concludi in bellezza con la colazione alla Baita Checco, un’autentica apoteosi di sapori montani.

L’8 febbraio, dal Passo San Pellegrino vai in funivia ai 2514 metri del Col Margherita. Lo sguardo si allarga sulle Dolomiti che ti circondano e lo slalom con i mastri della scuola di Moena ti dona un’autentica sensazione di libertà. Il tutto si conclude al Rifugio In Alto, dove lo chef Alfio Ghezzi ti sorprende con una merenda da gourmet.

Il 14 febbraio, non c’è posto migliore del Buffaure per uno Ski Sunrise di San Valentino. Prendi la cabinovia da Pozza, raggiungi il Col de Valvacin e, insieme ai maestri della scuola Vajolet, scendi sulla pista Valvacin. Il panorama è un incanto e la colazione al Rifugio El Zedron è l’ideale per completare un’esperienza romantica.

Il 21 febbraio, lo sci all’alba è di scena sull’Alpe Lusia di Moena. Da località Ronchi, prendi la cabinovia per raggiungere le Cune e ti godi i primi raggi del sole. Poi, con i maestri della scuola locale, scendi fino allo Chalet Valbona, dove ti aspetta una colazione dai sapori autentici.

Il 4 marzo, festeggia martedì grasso nella skiarea Ciampac di Alba di Canazei, dove la vista sulla Sella Brunech è impagabile. Dopo una discesa con i maestri della scuola di sci Marmolada, ti aspetta il Rifugio Crepa Neigra, che ti coccola con il suo fragrante ristoro.

L’8 marzo, infine, Trentino Ski Sunrise si tinge di rosa, quando arrivi alla Baita Paradiso, raggiungibile con la seggiovia Costabella da Passo San Pellegrino. Dopo esserti divertito in pista con i maestri, ritrovi tutto il calore della Baita che ti accoglie con una colazione da leccarsi i baffi.

Non devi per forza essere uno sciatore per partecipare a Trentino Ski Sunrise: chi non scia è benvenuto (eccetto che nelle date del 14 dicembre e del 4 marzo). Non perdere, perciò, l’occasione di essere parte di un’avventura da ricordare. Informazioni e iscrizioni su www.fassa.com.