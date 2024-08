APT VAL DI FASSA (TN) * SKY – “CALCIOMERCATO L’ORIGINALE”: «CON BONAN – DI MARZIO – FAYNA, IN DIRETTA TUTTE LE SERE DA CANAZEI (19-23/8)»

17.29 - sabato 17 agosto 2024

“Calciomercato l’Originale” di Sky in diretta dalla Val di Fassa. Dal 19 al 23 agosto il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, va in onda tutte le sere dalla piazza di Canazei.

Appassionati di calcio, ma anche della Val di Fassa e più in generale del Trentino, preparatevi a una settimana esplosiva. Dal 19 al 23 agosto “Calciomercato l’Originale” in onda su Sky e condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, è in diretta dalla Val di Fassa. Precisamente, dalle ore 23 alle ore 24, potete assistere sul piccolo schermo, ma anche gratuitamente a ben cinque puntate seduti in prima fila di fronte al palco allestito in piaz Marconi a Canazei, al programma che vi tiene aggiornati sul mercato calcistico. Una settimana che si annuncia particolarmente interessante, dopo che si è disputata la prima giornata del campionato di Serie A, ma in cui sono ancora in corso i giochi, sul fronte di acquisizioni e vendite di calciatori, delle più importanti società.

Dopo il successo dell’edizione dello scorso gennaio nella valle ladina, l’affiatato gruppo di Sky Sport, per l’ultima tappa del tour estivo di “Calciomercato – L’Originale”, ha scelto di nuovo la Val di Fassa per farvi divertire e sorprendervi con tanti ospiti nello studio nel centro di Canazei, che è pronta ad accogliere tanti volti noti e altrettanti esperti dello sport più amato dagli italiani.

Da non perdere, poi, le incursioni spiritose di Fayna, la musica suonata live durante il programma e i collegamenti di Gianluca Di Marzio che non mancherà di stupire con i suoi proverbiali scoop internazionali. Nel corso dei Tg Sky anche i collegamenti di Luca Marchetti, che vi terrà aggiornati, sempre dalla Val di Fassa, sulle dinamiche di team, allenatori e calciatori.

“Calciomercato l’Originale”, tra i programmi più seguiti e apprezzati di Sky, si svolge a Canazei grazie al supporto e alla collaborazione con Trentino Marketing e l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa.