APT VAL DI FASSA (TN) * “QUELLE DUE”: «CHIARA MACI PRESENTERÀ IL SUO PRIMO ROMANZO, A CANAZEI IL 4/9»

Chiara Maci a Canazei con il suo esordio narrativo “Quelle due”. La celebre conduttrice e foodblogger è protagonista anche della prima puntata del programma. “La Montagna a Morsi”, girato in Val di Fassa in onda a metà settembre su Food Network.

Protagonista già affermata della cucina italiana, Chiara Maci, conosciuta e amata dal grande pubblico come @chiarainpentola, approda per la prima volta al romanzo con “Quelle due”, un’opera che segna una svolta importante nella sua carriera.

L’autrice, pioniera del food blogging e volto noto di trasmissioni come “Cuochi e fiamme” e “L’Italia a Morsi”, sarà ospite dell’ultimo appuntamento estivo della rassegna Canazei Campo Base. L’incontro, dal titolo “Quelle due… e ricette di montagna”, è in programma mercoledì 4 settembre alle ore 17.30 in piazza Marconi a Canazei e si propone di intrecciare cultura, cucina e racconto emotivo.

La scelta di Canazei non è casuale. È qui, in Val di Fassa, che sono state girate le scene della puntata inaugurale del nuovo programma televisivo di Chiara Maci, “La Montagna a Morsi”, in onda a metà settembre su Food Network. Un ritorno quindi in un territorio ricco di suggestioni, che l’autrice ha voluto legare all’unica presentazione trentina del suo libro, definito da lei stessa “un pezzo di cuore”.

Nel romanzo “Quelle due”, la protagonista Adele attraversa le fragilità, la forza e l’evoluzione delle donne contemporanee, dando voce soprattutto al tema della maternità solitaria. Con uno stile delicato ma incisivo, Maci affronta un’esperienza che diventa universale, trasformando la sua scrittura in un luogo di riconoscimento per tante madri e donne.

Pur spostandosi dalla cucina alla narrativa, Chiara Maci non abbandona il linguaggio degli ingredienti e dei piatti, che diventano metafore di legami e memorie familiari. Anche a Canazei, oltre alla presentazione del romanzo, ci sarà spazio per raccontare le ricette ladine scoperte durante le riprese de “La Montagna a Morsi” e per regalare al pubblico qualche anticipazione del programma. Un evento che chiude l’estate di “Canazei Campo Base” con un intreccio di storie, sapori e territori, confermando il valore di una rassegna che da cinque anni unisce montagna, cultura e tradizione e innovazione.