APT VAL DI FASSA (TN) * PROTOCOLLO INTESA: «PROSEGUE IL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO IN AMBIENTE MONTANO”, CON LA POLIZIA DI STATO»

09.08 - domenica 28 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In Val di Fassa prosegue il “Servizio di controllo del territorio in ambiente montano”. Il 26 luglio a Moena, rinnovato il protocollo d’intesa tra la Questura di Trento, Comun general de Fascia e Azienda per il Turismo della Val di Fassa, per il “Servizio di controllo del territorio in ambiente montano” a mezzo di personale specializzato della Polizia di Stato.

«Sono venuto con piacere in Val di Fassa a rinnovare, per altri tre anni, il protocollo d’intesa tra Questura di Trento, Comun general de Fascia e Azienda per il Turismo della Val di Fassa, per il “Servizio di Controllo del territorio in ambiente montano” a mezzo del personale specializzato della Polizia di Stato. Sapere che il Centro di Addestramento Alpino di Moena si muove attivamente per il controllo del territorio, d’intesa con le amministrazioni locali, le altre forze dell’ordine e gli altri specialisti, per noi è un vanto.

La presenza di persone in divisa, estiva o invernale, anche in quota è un valore aggiunto per le località, la comunità e per gli ospiti che scelgono questi luoghi per le vacanze. L’uso di bici a pedalata assistita per presidiare la valle, poi, è in sintonia con l’ambiente e sta dando ottimi risultati come indicato dai dati del 2023 e dell’attività in corso fino ai primi di settembre».

Queste le parole di Maurizio Improta, questore di Trento, che il 26 luglio ha raggiunto il Centro di Addestramento Alpino della Polizia di Moena, per firmare con Giuseppe Detomas, procurador del Comun General de Fascia, e i vertici di Apt Val di Fassa, l’accordo sul prolungamento, per il prossimo triennio, del servizio che vede gli agenti di Polizia attivi in montagna, a bordo di e-bike. «Dal 17 luglio al 10 settembre 2023, hanno prestato servizio più di 200 uomini qualificati nell’ambito montano per fornire assistenza o intervenire in seguito a condotte non consone al territorio.

Quest’attività si svolge in piena sinergia con le amministrazioni comunali, le stazioni dei Carabinieri, la polizia locale, il soccorso alpino in base a una mappatura e a una programmazione per cui i servizi non si sovrappongono. Anche quest’estate l’attività, iniziata a metà luglio, si sta rivelando intensa», ha spiegato Stefano Valeri, comandante del Centro di Polizia di Moena. Gli agenti in e-bike, infatti, svolgono controllo e vigilanza in occasione del ritiro del Genoa CFC, di manifestazioni di carattere sportivo e culturale nell’ambito della programmazione della locale Apt, dei concerti del festival “I Suoni delle Dolomiti”, inoltre perlustrano i sentieri più frequentati della Val di Fassa, effettuando, per la loro preparazione, anche interventi di primo soccorso.

«Siamo grati per questo servizio – ha sottolineato Detomas – che rappresenta una necessità in una valle turistica come la nostra. Ci rasserena sapere che le forze di Polizia, oltre a garantire la sicurezza rispetto alla criminalità, sono attive anche in un ambiente complesso come la montagna, con mezzi consoni quali le mtb. Questo rinnovo rappresenta l’occasione per sottoscrivere il rapporto che ci lega, ma anche per esprimere orgoglio per un servizio di eccellenza».

L’attività è sostenuta, naturalmente, anche da Apt Val di Fassa quale importante presidio a fronte del numero elevato di ospiti sul territorio durante la stagione estiva. I mezzi agili utilizzati dagli agenti permettono di muoversi velocemente e raggiungere località in quota, secondo i valori della sostenibilità perseguiti in un ambiente delicato come quello dolomitico.