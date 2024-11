APT VAL DI FASSA (TN) * “MORDERE IL CIELO”: CREPET, «QUESTA EPOCA SERVANO RADICALITÀ E CORAGGIO, BISOGNEREBBE TOGLIERE LA TECNOLOGIA NELL’ETÀ EVOLUTIVA E RESTITUIRE CARTA E COLORI AI BAMBINI»

12.51 - sabato 2 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Paolo Crepet: “Mordete il cielo per ritrovare le emozioni”. La sera del 1° novembre, al Teatro Navalge di Moena, lo psichiatra ha conquistato. il pubblico con ironia e riflessioni sull’educazione fragile del nostro tempo, l’uso massiccio della tecnologia e il rischio della perdita delle emozioni.

Con un appello al coraggio, al pensiero creativo e all’unicità che caratterizza ciascuno, Paolo Crepet ha conquistato il pubblico al Teatro Navalge di Moena, la sera del 1° novembre. Solo così, secondo il celebre psichiatra e sociologo, possiamo ritornare a “Mordere il cielo” – titolo dello spettacolo con cui Crepet è in tournee in tutta Italia – e ridare slancio alle emozioni che rischiano di scomparire a favore di una vita “normale” nella “comfort zone”.

Lo psichiatra commentando fatti di cronaca, raccontando esperienze personali e storie di artisti visionari e imprenditori illuminati ha letteralmente catturato l’attenzione, tra risate ironiche e profonde riflessioni, delle persone che hanno affollato il teatro fassano. Oltre un’ora e mezza di monologo appassionato in cui Crepet ha sottolineato la fragilità educativa che, soprattutto in Italia, va a discapito dei ragazzi che saltano le tappe della crescita per ritrovarsi spesso giovani adulti annoiati e, nel peggiore dei casi, protagonisti di azioni violente.

Non sono mancati gli affondi sui pericoli dell’uso massiccio della tecnologia, specie sui bambini. «Penso che in quest’epoca servano radicalità e coraggio: bisognerebbe togliere la tecnologia nell’età evolutiva e restituire carta e colori ai bambini, perché esercitino la fantasia e facciano gli errori che abbiamo commesso tutti e servono a crescere».

La conferenza-spettacolo “Mordere il cielo” di Crepet è arrivata in Val di Fassa a conclusione del progetto “Dolomiti d’Autunno” che quest’anno l’Apt ladina ha potenziato ampliandone la durata e moltiplicando gli eventi. «In questa “bella stagione” – ha messo in luce prima dello spettacolo, Nicolò Weiss, direttore di Apt Val di Fassa – abbiamo lavorato su proposte, per ospiti e residenti, che incrementano il benessere psicofisico. Paolo Crepet ci è sembrato l’esperto ideale per concludere il nostro progetto, per i temi di cui si occupa e le suggestioni che è capace di dare. Il successo di pubblico del suo spettacolo, così come delle altre iniziative messe in campo, dimostrano che il nostro laboratorio autunnale ha suscitato interesse e curiosità, per questo l’anno prossimo tornerà con idee e proposte nuove».