APT VAL DI FASSA (TN) * KITOUR PANORAMA: «TANTO DIVERTIMENTO, GUSTO E BENESSERE SULLA NEVE»

14.16 - giovedì 7 novembre 2024

In Val di Fassa arriva la stagione degli skitour. Sono addirittura sette i giri, sci ai piedi, offerti dalla vallata ladina che, quest’inverno, ospita due tappe di Coppa del Mondo di Skicross, tanto divertimento, gusto e benessere sulla neve.

Non c’è luogo migliore della Val di Fassa, per te che sei appassionato di sci, specie quest’inverno, quando, dopo l’apertura ufficiale di piste e impianti del 5 dicembre e passato il periodo delle Feste, da gennaio ogni settimana puoi partecipare a un giro sugli sci accompagnato dai maestri delle scuole valligiane. Questo è il modo migliore per scoprire gli itinerari bianchi della terra ladina che ti sorprende, pista dopo pista, con il fascino dei suoi incredibili punti panoramici sulle Dolomiti.

Il consiglio è di iniziare con lo Skitour Panorama, che conduce dalla skiarea Buffaure alla skiarea Col Rodella (e viceversa) grazie a impianti e tracciati impeccabili, con la possibilità di fare soste golose in diversi rifugi. Novità di stagione il giro organizzato con i maestri nella Skiarea Carezza, dove ci si diverte su piste azzurre, rosse e nere, così come lo Skitour Discover Alpe Lusia – San Pellegrino (avvalendosi del servizio skibus) che, tra il resto, ospita la mitica “La Volata” dove si svolgono gare delle discipline veloci di Coppa del Mondo di sci alpino. Nuovo anche il Rosengarten Tour, itinerario che da Carezza conduce, attraverso splendide skiarea (per un totale di 35 chilometri), per rientrare al punto di partenza.

Naturalmente la Val di Fassa è la principale porta – con ben tre accessi a Canazei, Campitello e Pozza – all’impareggiabile Sellaronda (40 km sopra i 2000 metri), eletto “il migliore skitour al mondo” da siti internazionali specializzati. Molto apprezzati anche il Sass Becé Tour, per sciare attorno al massiccio che domina la skiarea Belvedere di Canazei arrivando a Passo Pordoi per poi salire in funivia al Sass Pordoi (2950 m) e ammirare lo straordinario panorama della Terrazza delle Dolomiti, così come l’impegnativo Giro della Grande Guerra attorno al Col di Lana. Di grande interesse, infine, il Dolomites Ski Safari l’innovativo itinerario plurigiornaliero, lanciato l’anno scorso e già di grande successo, che ti regala tutto il tempo necessario per fare slalom, goderti paesaggi stupefacenti e le emozioni più vere sulle piste di Fassa e del Dolomiti Superski.

Sul fronte dei rifugi, merita almeno una pausa pranzo nella skiarea Belvedere di Canazei il Rifugio Fredarola, oggetto di un’importante ristrutturazione che rende ancora più affascinante la sua posizione vista Marmolada e confortevole la sua accoglienza, ma anche una prima visita, sempre nella skiarea Belvedere, al nuovo Rifugio Sun Bait che a dicembre apre le sue porte.

Qui vivi il tuo inverno da sogno

Sia che tu sia un esperto di sci oppure un neofita, ecco cosa ti aspetta durante una vacanza nella valle di lingua e cultura ladina, che si sviluppa per una ventina di chilometri tra i paesi di Moena e Canazei: ben 210 chilometri di tracciati sviluppati nei comprensori “Val di Fassa – Carezza” e “Alpe Lusia – San Pellegrino”, serviti da un’ottantina tra seggiovie, cabinovie e funivie, otto snowpark, oltre agli skitour.

Se vuoi imparare oppure migliorare il tuo stile puoi rivolgerti alle cinque scuole di sci (tutte in possesso del “Sigillo d’oro” per la qualità dell’insegnamento) e se, poi, sei in vacanza con i tuoi figli li puoi far divertire negli “asili” e nei numerosi parchi giochi sulla neve presenti in quota e a fondovalle.

Pronto alla sfida bianca?

La Val di Fassa è anche la culla dello sci agonistico internazionale, con gare che punteggiano l’inverno sin da dicembre e ti danno la possibilità di vedere in azione i campioni. Ecco gli eventi da segnare in agenda:

il 12 dicembre lo slalom gigante parallelo maschile e femminile di Coppa del Mondo di snowboard sulla pista Pra di Tori nella skiarea Carezza, mentre il 15 dicembre lo slalom speciale maschile di Coppa Europa allo Ski Stadium Aloch di Pozza. Dal 20 al 24 gennaio e dal 19 al 20 marzo è la volta delle competizioni della Fis Baltic Cup allo Ski Stadium Aloch, dove si misurano i campioni di Lettonia, Lituania ed Estonia ma non solo. Il 26 gennaio per gli appassionati di sci di fondo è di scena la 52ª Marcialonga di Fiemme e Fassa. Da non perdere l’8 e il 9 febbraio la 13ª e 14ª gara di Coppa del Mondo di Skicross che si disputa al Park Costabella della Ski Area San Pellegrino, dove a marzo si svolgono anche le prove di Coppa Europa della specialità. Infine, da non perdere dal 14 al 16 marzo la Scufonèda, divertente week end dedicato al Telemark, infine il 14 marzo torna la Sellaronda Ski Marathon, celebre competizione internazionale in notturna di sci alpinismo a coppie su pista.

Le tue esperienze esclusive sulla neve

La Val di Fassa non è solo l’eden per gli amanti dello sci alpino, è un mondo incantato che si svela in tutto il suo splendore durante l’inverno. Che tu scelga gli sci da alpinismo o le ciaspole puoi scoprire itinerari nascosti, guidato da esperti che sanno far diventare unico ogni attimo. E se non hai mai provato lo sci di fondo, questo è il momento perfetto per scivolare al tuo ritmo attraverso paesaggi immacolati, come quelli del tracciato della Marcialonga di Fiemme e Fassa.

Immagina, poi, di svegliarti all’alba, circondato dalla magia delle Dolomiti. Con Trentino Ski Sunrise, puoi vivere questa esperienza unica: otto appuntamenti indimenticabili dal 14 dicembre all’8 marzo, dove lo sci diventa un rito esclusivo. Scii su una pista appena battuta, avvolto nella quiete del mattino, e poi ti coccoli con una colazione ricca di sapori locali in rifugio. È un preludio perfetto per affrontare la giornata con una carica straordinaria di energia.

Se invece preferisci il tramonto, non perderti l’incanto dell’Enrosadira Time, 5 appuntamenti dal 2 gennaio al 6 marzo. Con una guida alpina, puoi percorrere sentieri incantevoli con le ciaspole o salire con gli impianti fino a luoghi magici come la conca di Fuciade, i 2950 metri del Sass Pordoi, ma anche i punti panoramici di Ciampac e Buffaure. Qui, assisti al meraviglioso spettacolo dell’enrosadira, quando le montagne si tingono di sfumature rosa, mentre il sole si congeda. E per concludere, ti lasci avvolgere dai sapori autentici della tradizione ladina con una degustazione in rifugio.

La tua vacanza a misura di felicità

In Val di Fassa, il contatto più profondo con la natura ti aspetta con il Forest Bathing: sotto la guida di esperti, questo bagno di foresta stimola i sensi e libera la mente, permettendoti di ritrovare, anche in inverno, un gratificante senso di armonia. Non dimenticare di provare un’escursione a cavallo sulla neve o di salire a bordo di una slitta trainata da cavalli, attraversando scenari di fiaba.

Se la tua passione è la musica segna in agenda il Dolomiti Ski Jazz, il festival dal 7 al 16 marzo porta impareggiabili concerti di musica black nei rifugi sulle piste da sci e nei paesi delle Valli di Fassa e Fiemme.

Regalati anche un po’ di coccole e relax dopo una giornata trascorsa all’aperto: ti aspettano le meraviglie della sorgente Aloch di Pozza, la capitale termale delle Dolomiti. Qui puoi scegliere tra le Terme Dolomia, famose per i loro trattamenti, e le QC Dolomiti, centro di oltre 4.000 metri quadrati di puro benessere: idromassaggi, percorsi Kneipp, saune e aree massaggi per un’esperienza rigenerante.

Infine, vai a spasso per i borghi fassani e immergiti nella cultura ladina e nelle sue antiche tradizioni. Divertiti a fare shopping di prodotti tipici e assapora la gastronomia locale: è un vero e proprio viaggio per il palato. La cucina infatti qui è un’arte, ogni piatto racconta una storia e celebra la passione per le materie prime. Che si tratti di un rifugio accogliente, di un’osteria caratteristica o di un ristorante stellato, nelle ricette proposte dagli chef locali ritrovi il cuore di una valle autentica, dove sentirti a casa.

Foto di PATRICIA RAMIREZ