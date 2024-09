APT VAL DI FASSA (TN) * “DOLOMITI D’AUTUNNO“: «TREKKING – BIKE – YOGA ALL’ARIA APERTA E FOREST BATHING, DAL 27/9 AL 3/11»

14.20 - lunedì 16 settembre 2024

Val di Fassa: vivi il benessere nella natura autunnale con esperienze, incontri e spettacoli imperdibili. Da Paolo Crepet a Denise Dellagiacoma, da Miscele d’Aria Factory a Mariapia Ghedina e Alfio Ghezzi

per immersioni nell’ambiente dolomitico e attività che danno sollievo a corpo e spirito: dal 27 settembre

al 3 novembre “Dolomiti d’Autunno” rende lunga e vivace la stagione più colorata della montagna.

In Val di Fassa quest’anno “Dolomiti d’Autunno” raddoppia. Il programma autunnale che caratterizza da tempo la vallata ladina, nel 2024, dura più di un mese con week end e attività a tema che dall’alta quota scendono sino a fondovalle.

Dal 27 settembre fino al 13 ottobre, trekking, bike, yoga all’aria aperta e forest bathing scandiscono, infatti, i fine settimana con tour a piedi che portano, tra il resto, all’Antermoia, mentre con l’mtb si fa il Sellaronda. Dal 14 ottobre al 3 novembre, invece, si partecipa a diverse attività ed eventi che mettono al centro il “Mental – Wellbeing”. Da segnare in agenda, in particolare, il week end del 5 e 6 ottobre dedicato allo yoga nella natura nella splendida conca di Fuciade con lezioni di Denise Dellagiacoma e il primo novembre, al teatro Navalge di Moena, lo spettacolo dal titolo “Mordere il cielo” di Paolo Crepet, psichiatra e sociologo.

Ma tutto il periodo autunnale è da scoprire in Val di Fassa, tra sfumature, profumi, gusti e armonie ineguagliabili. Nella valle, di lingua e cultura ladina, il clima autunnale è ideale per trekking in quota tra i celebri gruppi di Catinaccio, Sella, Sassolungo e Marmolada. Fino alla prima decina d’ottobre, tra l’altro, alcuni impianti di risalita restano aperti – e la funivia che porta ai 2950 m del Sass Pordoi attiva fino al 3 novembre – agevolando l’accesso agli itinerari che conducono tra paesaggi silenziosi e tinti di nuance sempre più intense, man mano che ci si avvicina alla stagione del foliage.

Oltre al ricco programma di esperienze, sul fondovalle basta seguire il corso del torrente Avisio per intraprendere una splendida passeggiata che si sviluppa lungo tutta la valle. Ci sono poi gli itinerari culturali che portano all’Istituto Culturale Ladino e al Museo Ladino di Fassa nel paese di Vigo, che dal 2017 fa parte del club de “I borghi più belli d’Italia”, ma anche alle chiese fassane più antiche e negli altri paesi, ciascuno con le sue peculiarità. Sempre lungo l’Avisio, corre la Pista Ciclabile delle Dolomiti di Fiemme e Fassa (48 km da Penia di Canazei a Molina di Fiemme), mentre le convalli, come Duron e Contrin, rappresentano mete sfidanti per l’mtb. Per chi ama l’avventura ci sono il volo libero, con il famoso trampolino naturale del Col Rodella, oppure i trekking a cavallo.

Ma l’autunno è anche la stagione della riscoperta dei piatti e dei sapori che riscaldano, come i formaggi Puzzone di Moena Dop e Cher de Fascia realizzati nei caseifici valligiani, ma anche i salumi, le tisane e gli sciroppi prodotti negli agritur. Da non dimenticare le sorgenti termali di Aloch, toccasana per il relax con l’offerta di benessere delle QC Terme Dolomiti e di terapie delle Terme Dolomia.

Dolomiti d’Autunno: programma delle esperienze 2024

27-28 settembre – Mtb Experience sulle Dolomiti di Fassa: assieme alle guide bike della valle si scoprono alcuni dei più appassionanti trail della Val di Fassa, compreso il leggendario Sellaronda mtb tour. Il tutto è coronato da una notte al Rifugio Contrin (2016 m) ai piedi della Marmolada e dal gusto di aperitivi, cene e picnic con prodotti locali.

28-29 settembre Benessere sulle Dolomiti d’Autunno: sessioni di pilates, yoga e forest bathing assiema a un’accogliente notte al Rifugio Stella Alpina Spiz Piaz, impreziosiscono il contatto con la natura dalle prime luci dell’alba fino al tramonto. A condurre le attività, tra Ciampedie e Gardeccia, le operatrici olistiche del territorio Katiuscia Rasom, Giorgia Lorenz e Tania Detomas.

5-6 ottobre – Yoga sulle Dolomiti d’Autunno con Denise Dellagiacoma: una due giorni di lezioni con la fondatrice di Yoga Academy, dal 2018 la più popolare scuola di yoga online d’Italia. Con Denise, star tra gli appassionati della disciplina, alterni yoga al trekking nella zona di Fuciade, con pernottamento all’Hotel Miralago. L’attività si arricchisce di cene e aperitivi con cibi locali, e se vuoi, semplicemente, sperimentare lo yoga c’è anche la lezione di domenica 6 ottobre, a due passi dal Rifugio Fuciade.

11-12 ottobre Survival Camp all’Antermoia con Donne di Montagna: come orientarsi con le stelle, leggere la carta topografica e imparare a utilizzare la bussola. Queste alcune delle nozioni di base da apprendere durante il trekking femminile che porta alla mitica meta del Rifugio Antermoia, in compagnia dell’associazione Donne di Montagna. Il tutto si completa con degustazioni di specialità della Val di Fassa e del Trentino.

14 ottobre – 3 novembre Mental – Wellbeing: possibilità di sperimentare, nell’arco di tre settimane (in diversi luoghi e orari delle giornate), 25 sessioni di attività gratuite (con iscrizione obbligatoria) tra Qi Gong, magia del bosco, mindfulness d’autunno, face yoga, pilates d’autunno, forest bathing, mindfulness con campane tibetane, yoga e pilates in acqua.

17 ottobre – Essere Bosco, lo spettacolo dei 12 sensi: dal collettivo artistico Miscele d’Aria Factory che realizza format immersivi e di movimento, sempre con l’utilizzo di cuffie wireless per l’ascolto, è nato Essere Bosco, evento in cui gli elementi narrativi e divulgativi di Stefano Delugan si fondono con quelli musicali, sonori e performativi di Miscele d’Aria Factory. Ore 15-16, bosco accanto alla chiesa di Santa Giuliana a Vigo, partecipazione gratuita (iscrizione obbligatoria).

17 ottobre – Talk and Taste con Alfio Ghezzi: lo chef stellato illustra la sua filosofia culinaria che privilegia l’utilizzo di cibi sostenibili, di stagione e del territorio e prepara un piatto, che raccoglie i suoi dettami, tutto da degustare. Assieme a Ghezzi anche i referenti di una cantina vitivinicola del Trentino. Ore 16.30-18.30, Olympic Spa Hotel di Vigo, partecipazione gratuita (iscrizione obbligatoria).

25 ottobre – Mindfulfreeride contro lo stress: incontro con la psicologa Mariapia Ghedina ideatrice di una tecnica di crescita personale, connessa alla natura, per potenziare il benessere. Mindfulfreeride si basa su studi scientifici e approcci innovativi per contrastare il disagio che permea questo periodo storico, fornendo strumenti utili per migliorare la propria esistenza. Ore 15-17, Latemar Spa Suites Hotel di Soraga, partecipazione gratuita (iscrizione obbligatoria).

1 novembre – Paolo Crepet “Mordere il cielo”: conferenza spettacolo del celebre psichiatra e sociologo capace di catturare l’attenzione del pubblico in sala, con le sue riflessioni sull’attualità di una società odierna, in cui dilaga la solitudine e le emozioni sembrano scomparire. Ore 21, Teatro Navalge di Moena, partecipazione gratuita (iscrizione obbligatoria).