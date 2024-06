APT VAL DI FASSA (TN) * “COOKING CLASS“: «PER SCOPRIRE I SAPORI AUTENTICI DELLA VALLE LADINA, DAL 14 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE»

15.37 - sabato 8 giugno 2024

Val di Fassa Cooking Class, la nuova rassegna di gusto dell’estate. Dal 14 giugno al 20 settembre, a disposizione 16 appuntamenti di cucina tradizionale, in location speciali come il Sass Pordoi e l’Alpe Lusia, per assaporare la valle ladina

Se sei un appassionato di viaggi e di cucina, c’è una rassegna estiva da leccarsi i baffi: Val di Fassa Cooking Class. Dal 14 giugno al 20 settembre, puoi scoprire i sapori autentici della valle ladina, in un viaggio che coinvolge non solo il palato, ma anche il cuore.

Immagina di trovarti tra le maestose vette delle Dolomiti, circondato dalla bellezza di paesaggi dove la natura ti lascia senza fiato, mentre impari i segreti della cucina tradizionale di Fassa. Scegli una o più delle sedici lezioni in programma, per immergerti nella cultura culinaria locale e metti alla prova le tue abilità ai fornelli.

Le lezioni si svolgono in luoghi incantevoli come il Sass Pordoi e l’Alpe Lusia, dove sei guidato da Elena Vian, celebre chef at home con una passione travolgente per le tradizioni gastronomiche della sua terra: Elena è di Vigo e, dopo aver maturato esperienza anche in ristoranti stellati, ha scelto di diventare una cuoca a domicilio in location speciali e per diversi vip. Con lei impari a preparare canederli, ciajoncie (ravioli tradizionali), strudel o kaiserschmarren: ogni piatto, non è una semplice ricetta ma un viaggio sensoriale capace di lasciare un ricordo indelebile.

Ma la Val di Fassa Cooking Class non si ferma qui. Nove lezioni si tengono nell’accogliente atmosfera dell’Osteria da Carpano, dove lo chef locale ti conduce alla scoperta dei sapori unici della vallata. Ogni gesto, ogni ingrediente, ogni passaggio ti avvicina alla cultura e alla tradizione della Val di Fassa.

Le Cooking Class non sono solo lezioni di cucina, ma vere e proprie esperienze sensoriali che ti fanno innamorare della gastronomia locale. Non solo, una volta imparata la ricetta – facendo possibilmente, scorta di ingredienti locali – puoi riproporla a casa tua, condividendo con i tuoi cari un pezzetto della magia di questo territorio. Quindi, se vuoi vivere un’estate indimenticabile all’insegna del gusto e della tradizione, non perdere l’occasione di partecipare a uno o più appuntamenti di Val di Fassa Cooking Class. Prenota facilmente la tua lezione di cucina nel portale della Val di Fassa (www.fassa.com) e divertiti con i profumi e i sapori di una delle valli più affascinanti delle Dolomiti.

Buon viaggio e buon appetito!