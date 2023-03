APT TRENTO * MOSTRA AGRICOLTURA 2023: « DUE GIORNI DEDICATI AL MONDO CONTADINO, PRESENTI 80 ESPOSITORI (18-19/3) »

11.58 - mercoledì 15 marzo 2023

Sabato 18 e domenica 19 marzo al via la 76a Mostra dell’Agricoltura di Trento. Sabato 18 e domenica 19 marzo i padiglioni di Trento Expo torneranno ad ospitare la 76a Mostra dell’Agricoltura di Trento, appuntamento tradizionale della primavera trentina tanto atteso da cittadini, agricoltori e allevatori con ben 80 espositori. Un luogo di incontro, una vetrina importante per il mondo agroalimentare locale, un luogo di svago per le famiglie, un luogo di apprendimento per tutti.

In mostra macchinari e attrezzi per l’agricoltura, il giardinaggio e l’allevamento, uno spazio dedicato alle piante officinali ed aromatiche, prodotti d’artigianato, stand gastronomici ed uno spazio nel quale a farla da padroni sono sempre stati i bambini, ovvero la tensostruttura che ospita gli animali selezionati dalla Federazione Provinciale Allevatori. Uno spazio coperto, all’interno della quale saranno accolte mucche, asini, cavalli, capre, pecore e conigli, che i più piccoli potranno conoscere ed osservare in un’esperienza diretta, reale e sensoriale. Nello stesso contesto sarà riproposta anche quest’anno la “Mostra del coniglio riproduttore”, in occasione della quale verrà assegnato un premio al miglior esemplare esposto, nonché a quelli che primeggiano in ogni singola razza.

Ad arricchire il programma della mostra anche tanti laboratori e attività ludico-didattiche per adulti e bambini proposti dalla Fondazione Edmund Mach, dalla Provincia Autonoma di Trento e da Trentino Marketing, dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento, da CIA – Agricoltori Italiani Trentino – Donne in Campo Trentino – AGIA Trentino, da Concast – Gruppo Formaggi del Trentino, dalla Camera di Commercio di Trento – Enoteca Provinciale dei prodotti trentini e da Coldiretti Trento.

La Mostra dell’Agricoltura ospiterà al suo interno anche la sezione de “La Casolara”, dedicata alle migliori produzioni di formaggio e ai prodotti lattiero caseari provenienti dal Trentino e da tutto l’arco alpino come il Trentingrana, l’Affogato di Sabbionara, il Puzzone di Moena DOP, il Primiero Fresco, il Cuor di Fassa, il Fontal di Cavalese, il Vezzena e il Mezzano Trentino. Sarà inoltre presente anche quest’anno la sezione “Domo”, uno spazio interamente dedicato all’edilizia, al risparmio energetico e alle nuove tecnologie, all’interno del quale i professionisti del settore presenteranno tante soluzioni innovative per progettare ed arredare gli spazi abitativi in modo attento e sostenibile. Dagli impianti di purificazione dell’aria al mondo delle chiusure tecniche, dalle porte per garage agli infissi, dalle apparecchiature per la purificazione dell’acqua ai sistemi di pulizia ed igiene ecologici, dalle cucine a legna e pellet alle caldaie, dal settore del riposo con materassi in memory al mondo della mobilità sostenibile con e-bike e e-scooter.

L’organizzazione della Mostra dell’Agricoltura è affidata all’Azienda per il Turismo – Trento in collaborazione con l’Assessorato all’agricoltura, foreste, caccia e pesca della Provincia Autonoma di Trento, la Camera di Commercio di Trento, Trentino Marketing, la Fondazione Edmund Mach, Coldiretti Trento e Coldiretti Campagna Amica, CIA – Agricoltori Italiani Trentino, Donne in Campo Trentino e AGIA Trentino, l’Associazione Panificatori della Provincia di Trento, la Federazione provinciale allevatori di Trento, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento e con il prezioso supporto di Itas Mutua e del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine. Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 sarà possibile accedere alla Mostra dalle ore 8.30 alle ore 19.00 sia da Via Briamasco che da Via Madruzzo (lato MUSE). Il biglietto di ingresso avrà un costo di 3 euro ad adulto, di € 1,00 dai 6 ai 12 anni, mentre sarà gratuito fino ai 5 anni.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà sabato 18 marzo alle ore 11.00 presso il salone B di Trento Expo.

Info: www.mostraagricolturatrento.com