APT TRENTO * MONTE BONDONE: «NUOVI SENTIERI ED ITINERARI PER BIKE, L’OSSERVATORIO FA IL PUNTO SU OPERE COMPLETATE E PROGETTI»

giovedì 29 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

L’Osservatorio fa il punto sulle opere completate e sui progetti futuri. Bondone, nuovi sentieri e itinerari per bike. Il sindaco Ianeselli, la vicesindaca Bozzarelli, il direttore di Apt Trento Agnolin e il vicedirettore Azienda Forestale Trento Sopramonte Lubello – in rappresentanza dei 3 enti cui è affidata la cabina di regia dell’Osservatorio – hanno visionato e valutato i progetti già completati, a partire dai suggestivi percorsi per mountain bike e nordic walking, confrontandosi poi sulle prossime azioni da realizzare

Prendere visione dei significativi progetti sviluppati negli ultimi mesi, valutandone l’avanzamento e i risultati, e confrontarsi su programmi e azioni da realizzare nel prossimo futuro per contribuire alla valorizzazione del Monte Bondone. È il duplice obiettivo che ha caratterizzato il sopralluogo tenuto questa mattina (giovedì 29 agosto) dall’Osservatorio Monte Bondone. Presenti il sindaco Franco Ianeselli, la vicesindaca e assessore alla cultura e turismo Elisabetta Bozzarelli, il direttore di Azienda per il Turismo Trento Matteo Agnolin e il vicedirettore dell’Azienda forestale Trento Sopramonte Daniele Lubello, in rappresentanza dei 3 enti cui è affidata la cabina di regia dell’Osservatorio.

Il sopralluogo ha interessato, nello specifico: il Sentiero dei mughi e delle trincee Vason-Cima Palon, dove l’Azienda Forestale ha completato gli interventi di sistemazione oltre che di costruzione di ulteriori raccordi. Inoltre, sono stati illustrati i percorsi (2 per mountain bike e 4 per nordic walking) distribuiti sul territorio del Monte Bondone oltre alle installazioni esperienziali come la Panchina Gigante, creata con legno di recupero degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, e collocata dall’Apt Trento in cima all’arrivo dell’impianto della seggiovia Montesel; il “Panoramio”, installato all’imbocco del Sentiero dei Mughi (sulla Cima Palon a 2.098 metri di quota), sul quale sono indicati i nomi di tutte le vette visibili (dalle Dolomiti di Brenta fino alla Marzola).

L’incontro è stato altresì l’occasione per fare il punto sul bando per la realizzazione di un percorso ludico-esperienziale a target familiare e un concept ad hoc per il Monte Bondone, allo scopo di far conoscere meglio l’Alpe di Trento e a farne apprezzare la ricchezza naturalistica, il paesaggio, le potenzialità legate al benessere, pubblicato dall’Azienda Forestale Trento Sopramonte d’intesa con l’Osservatorio Monte Bondone, il servizio Urbanistica e il servizio Cultura e turismo del Comune di Trento. Sono stati inoltre approfonditi nel dettaglio gli studi di fattibilità per la realizzazione di collegamenti pedonali negli abitati di Candriai, Vanéze e Vason; il progetto per la creazione di un campo da slittini alla Viote (con tapis roulant) e le proposte finalizzate alla valorizzazione dei campi sportivi del Parco Cesana.