APT TRENTO E MISCELE D’ARIA FACTORY * TURISMO: «TREKKING E ARTE, MOLTI GLI APPUNTAMENTI TRA IL MONTE BONDONE E L’ALTOPIANO DI PINÉ»

Miscele d’Aria Factory 2024: trekking, arte, astronomia e spettacoli immersivi nella natura. Fino al 15 agosto sono in programma passeggiate e rappresentazioni nel verde (sul Monte Bondone e sull’Altopiano di Pinè) con suoni amplificati per riscoprire l’essenza più pura e profondo del territorio e della sua comunità.

Andare alla costante ricerca di un’alchimia tra i vari elementi artistici per realizzare percorsi e spettacoli con l’intento di far emergere quello che, sin dall’antichità, viene descritto come Genius loci, ovvero l’essenza più autentica e profonda di un territorio e della sua comunità. È l’obiettivo del progetto Miscele d’Aria Factory, nato dall’incontro tra l’artista, regista, lighting designer e performer Mariano De Tassis e il musicista, compositore e sound designer Carlo Casillo, specializzati in eventi emozionali e immersivi con l’utilizzo di cuffie wireless.

Si tratta di una formula innovativa, che consente di mettere in scena rappresentazioni nella natura molto dinamiche, grazie a un sistema di regia mobile (con batterie al litio) sviluppato appositamente per facilitare un ascolto pulito e un’amplificazione dei suoni durante il cammino per i partecipanti.

Per quest’estate il gruppo Miscele d’Aria Factory ha predisposto, in collaborazione con l’ApT Trento, un ricco calendario di appuntamenti tra Monte Bondone e Altopiano di Pinè.

Domenica 28 luglio a Vason, sul Monte Bondone, è in programma “Essere bosco”, un’attività immersivo-artistica di benessere nel verde: si tratta di un coinvolgente trekking-spettacolo che racconta di alberi, piante e amore per la natura, attraverso parole, musica dal vivo, amplificazione dei suoni riprodotti dagli elementi naturali circostanti, movimenti rituali e partecipazione attiva del pubblico. Il tutto attraverso 12 tappe simboliche che rappresentano i 12 sensi dell’uomo secondo la teoria olistica. “Essere bosco” sarà replicato il giorno di Ferragosto a Garniga Terme (località Zires).

Sabato 3 agosto, a Viote (sul Monte Bondone), andrà invece in scena “Shinrin”, una rappresentazione dinamica nella natura sulle leggende e gli spiriti femminili dei boschi: un percorso visionario, onirico e fantasy che si caratterizza come una performance ad alto impatto emotivo, nella quale gli alberi vengono toccati e abbracciati facendo così affiorare voci dirette (registrate da attrici) di queste figure mitologiche e le loro storie tramandate nei secoli, di bosco in bosco. Le musiche originali sono ispirate dalla provenienza delle fiabe narrate, con elementi di folk etnico e sonorità contemporanee. Registrazioni ambientali dal vivo e suoni ancestrali contribuiranno a “perdersi” ancor di più nella storia, lungo il cammino. Un nuovo appuntamento è previsto per giovedì 22 agosto a Baselga di Piné (località Laghestel).

Dopo il felice prologo al lago delle Buse (Bedollo), giovedì 8 agosto a Bedolpian (Baselga di Pinè) e venerdì 9 al Giardino Botanico delle Viote, sul Monte Bondone, verrà proposto “Un viaggio tra le stelle”: un momento magico tra lune, pianeti e galassie, in un luogo incantato circondato dalla natura. Un’esperienza sensoriale, da vivere con le cuffie nelle orecchie e il naso all’insù, nella quale le voci della scienza e della poesia si fonderanno con quelle della musica e della fantasia.

