APT TRENTO * “DIRETTISSIMA“: «QUATTRO GARE IN UN UNICO EVENTO, CON PARTENZA DA PIAZZA DUOMO (31/8 – 1/9)»

Torna la Direttissima® sul Monte Bondone. Il 31 agosto e il 1° settembre 4 gare diverse. Quattro gare in un unico evento con partenza da piazza Duomo a Trento, città conosciuta in tutto il mondo per il Concilio e per il suo centro storico, e arrivo sulla sua Alpe, il Monte Bondone, transitando per il sentiero della prima Guerra Mondiale che collega il capoluogo alla montagna. Tutto questo ha un solo nome, La Direttissima®, e avrà luogo il 31 agosto e il 1° settembre, date della sesta edizione, richiamando appassionati di corsa in montagna di tutte le categorie, professionisti, ma soprattutto amatori e appassionati del mondo outdoor. E perfino i più piccoli, visto che il prologo del sabato è dedicato alla K-Kids, riservata ai bambini e ragazzi di età fino ai 13 anni, che prevede partenza e arrivo in piazza Duomo, portandoli per le vie del centro storico.

Domenica 1 settembre saranno protagonisti gli atleti elite e gli amatori, impegnati nelle tre sfide de la Direttissima®. Alle ore 9.00 scatterà la K2, la gara regina, una vera e propria sfida con la montagna, riservata agli atleti più preparati, che affronteranno 12,7 km di lunghezza e 2053 metri di dislivello positivo dalla città alla Cima Palon, a quota 2098 metri. «Si tratta di un tracciato duro, ma tutto da correre», è la descrizione del re de La Direttissima® Davide Magnini, atleta azzurro di sci alpinismo, che ha stabilito ben due record a questo evento, l’ultimo nel 2022 con il tempo di 1h26’36”, mentre la migliore prestazione in campo femminile appartiene alla francese del team Salomon Stéphanie Jiménez con 1h50’13”, attualmente direttore agonistico della squadra.

Sempre alle ore 9.00 di domenica partiranno gli atleti che si sfideranno sulla distanza K1000, un vertical che si conclude in località Vason e i cui record appartengono all’azzurra di sci alpinismo Ilaria Veronese e al trentino, esperto di corsa in montagna, Alberto Vender. E non è tutto, perché il menù de La Direttissima® offre anche la versione KWomen, dedicata esclusivamente alle donne, con uno sviluppo di 9,6 km e 1.456 metri di dislivello verticale, sempre fra Trento e Vason e sempre con start alle ore 9.00.

In attesa di scoprire i nomi degli iscritti di prima fascia, proprio nei giorni dove a Parigi si svolgono le Paralimpiadi, a La Direttissima® sarà in gara Alessandro Colombo, un atleta amputato ad una gamba dopo un incidente stradale, che annovera fra i propri successi il record all’Everesting Challenge del 7 aprile scorso, la sfida che prende il nome dagli 8.848 metri di altitudine della montagna più alta della terra, che Alessandro ha completato affrontando 14 volte l’ascesa sul monte di Mezzocorona.

Insieme ai big indosseranno il pettorale tutti coloro che vogliono vivere un evento accanto ai campioni, misurando le loro capacità su un percorso unico e storico in mezzo alla natura che porta in Cima al Monte Bondone, dove sono attesi e sempre applauditi fino all’ultimo concorrente.

L’evento è organizzato, come nelle precedenti edizioni, dallo Sci club Monte Bondone, unica società sportiva della montagna di Trento con sede a Vason, che curerà nel dettaglio anche il post evento, il tradizionale pasta party, musica e premiazioni previste presso la piazza della Chiesa padre Riccardo Cetto a Vason. Il tutto grazie al prezioso patrocinio del Comune di Trento, del Coni provinciale e dall’Associazione Azzurri Olimpici d’Italia del Trentino.

Per informazione e iscrizioni è tutto ben illustrato sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.ladirettissima.com.

Foto archivio Apt Trento