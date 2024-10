APT TRENTO * “CHRISTMAS TRAIN”: «QUEST’ANNO LA MAGIA DEL NATALE SALE SUL TRENO, UNO SLOW TOUR TRA PROFUMI E NATURA»

07.30 - sabato 26 ottobre 2024

Quest’anno la magia del Natale sale sul treno. In Trentino arriva il “Christmas Train”. Uno slow tour tra profumi, natura, storia e festa. Coniugare la passione di grandi e bambini per il Natale con l’uso del mezzo ecologico per eccellenza: per 4 sabati – dal 30 novembre al 21 dicembre – il treno che unisce Trento con la Val di Non e la Val di Sole condurrà i viaggiatori alla scoperta di manieri storici e luoghi ricchi di magia come i Presepi di Ossana e il Mercatino di Natale di Trento. Previsti, ovviamente, gustosi intermezzi eno-gastronomici.

Inutile nasconderlo. la passione per il Natale accomuna grandi e bambini. E visitare un mercatino dell’avvento nelle settimane precedenti il giorno della grande festa è un piacere che sempre più persone attendono con trepidazione. Magari con un viaggio itinerante per scoprire nuovi borghi e tanti volti diversi del periodo natalizio. E allora perché non trasformare anche il viaggio tra un mercatino e l’altro, in un momento di festa e divertimento? Per farlo, nessun mezzo di trasporto è meglio di un treno, soprattutto se inserito in un contesto alpino. Per la prima volta, salire su un “Christmas Train” sarà possibile. Merito dell’idea dell’Azienda per il Turismo di Trento e della collaborazione con le ApT della Val di Non, Val di Sole e Trentino Trasporti.

Il viaggio inaugurale è previsto per il 30 novembre e l’esperienza si ripeterà per 4 sabati consecutivi, fino al 21 dicembre. Un’esperienza fuori dal tempo, con tanto di musicisti e cantori a bordo, all’insegna del piacere della scoperta declinata tra storia, natura, cultura, tradizioni e gusto, che condurrà dalle luci e i profumi del Mercatino di Natale di Trento fino alla suggestiva mostra dei 1600 presepi artigianali allestiti lungo le vie e i palazzi di Ossana, uno dei “borghi più belli d’Italia”. E, in mezzo, permetterà di scoprire gli imponenti manieri della Val di Non e della Val di Sole. Nel tour, i viaggiatori-visitatori saranno accompagnati da guide esperte che ripercorreranno le origini e descriveranno nel dettaglio gli elementi più architettonici e artistici più rilevanti dei castelli. La giornata sarà inoltre scandita da intermezzi eno-gastronomici a base di primizie e specialità locali.

Il programma standard dell’iniziativa prevede che i partecipanti salgano la mattina sul “Christmas Train” alla stazione di Trento, per risalire i pendii della Val di Non fino a raggiungere, tra scorci di incomparabile bellezza, Mezzana, in Val di Sole. Da qui proseguiranno con un breve tragitto in pullman verso Ossana, dove ad attenderli ci sarà l’esposizione delle natività magistralmente realizzate da artigiani di professione o per passione. Seguirà la visita al Castello di San Michele, celebre per l’imponente mastio, alto ben 25 metri.

Dalle montagne della Val di Sole il percorso proseguirà al contrario in Val di Non per ammirare Castel Valer, elegante residenza immersa nei meleti e riconoscibile dalla torre poligonale, la più alta della Provincia coi suoi circa 40 metri. La giornata terminerà con la visita al Mercatino di Natale di Trento, per immergersi in un’atmosfera magica, tra profumi e sapori tipici del territorio.

Ogni tappa sarà intervallata da momenti dedicati al gusto: una colazione salutare proposta da Melinda e SOSI Trento, un pranzo con prodotti locali al ristorante Giardino di Cles accompagnati da vini selezionati dalla Cantina Rotari e, per chiudere, un brindisi con vin brulé al Mercatino di Natale.

“Già da vari anni abbiamo lanciato il “‘Trenino dei Castelli”, format estivo ormai consolidato che ha dimostrato di essere molto gradito dal pubblico. Da questo successo, nasce l’idea del ‘Christmas Train’. Vogliamo far vivere ai nostri ospiti la magia del Natale a ritmo lento. Unendo il Mercatino di Natale di Trento con i presepi di Ossana, permettiamo di scoprire due volti diversi del territorio. Due manifestazioni che sono collocate nei pressi dei

capolinea del trenino e che incarnano il patrimonio di tradizionali locali, capaci di rafforzare la dimensione umana: tra comunità e visitatori si crea un’interazione spontanea e genuina che arricchisce entrambi”, spiega Matteo Agnolin, direttore dell’Azienda per il Turismo di Trento. “Inoltre, il viaggio in treno permette di riscoprire, lungo le tappe intermedie del percorso, il fascino antico di edifici senza tempo e di luoghi immersi nella natura, da viversi con calma, lontano dai ritmi incalzanti della quotidianità”.

Il progetto è realizzato dall’Azienda per il Turismo di Trento con l’ApT Val di Non e ApT Val di Sole in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio per Castel Valer, Trentino Trasporti, Fondazione S. Vigilio per il Castello di Ossana, la Pro Loco di Ossana Borgo Antico e il sostegno dei main sponsor Melinda, Cantina Rotari e Casse Rurali Trentine. Tutte le info sono consultabili qui: https://www.iltreninodeicastelli.it/it/