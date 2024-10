APT TRENTO * “AUTUMNUS”: «FINO A DOMENICA AL VIA SHOW COOKING, DEGUSTAZIONI E CONCERTI»

16.58 - giovedì 17 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Autumnus” entra nella fase clou. Show cooking, degustazioni e concerti. Inaugurata ufficialmente stamattina la rassegna, ma già da una settimana i visitatori possono conoscere e apprezzare il meglio dell’enogastronomia trentina. Fino a domenica, un programma fitto di incontri, con la presenza di chef di caratura internazionale per esaltare, con confronti e assaggi, le eccellenze locali e raccontare il territorio, rafforzandone l’identità. L’eccellenza si declina anche in musica, con 3 concerti di rilievo

Gli show cooking con chef di caratura internazionale, gli incontri dedicati ai sublimi prodotti trentini (e non solo), le degustazioni. E poi ancora gli spettacoli e i concerti, perché l’eccellenza si può declinare in molte forme. “Autumnus – I frutti della Terra Città di Trento” le abbraccerà tutte fino a domenica, giorno di chiusura della rassegna – organizzata dalla ProLoco Centro Storico di Trento – che fa conoscere e apprezzare il meglio dell’eno-gastronomia locale.

Oggi alle 10.30 in piazza Mostra si è tenuta l’inaugurazione ufficiale. La città si prepara così a un week-end colmo di appuntamenti di indubbio rilievo per qualità, quantità e varietà, anche se di fatto già da una settimana il centro storico di Trento e i suoi luoghi simbolo sono il palcoscenico del gusto che ha richiamato tantissimi visitatori.

Tra i momenti clou, indubbiamente, rientra “Stelle al Castello”, la cena stellata che sabato, nelle sale rinascimentali del Castello del Buonconsiglio, ha dato l’opportunità a oltre 150 commensali di godere i capolavori culinari preparati dagli chef stellati dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, che con Autumnus ha stretto una collaborazione di primo piano nell’ambito della manifestazione.

Saranno proprio loro i protagonisti del ricco palinsesto di show cooking che fino a domenica animerà piazza Battisti: una serie di eventi per raccontare l’identità e l’autenticità dei prodotti e dei luoghi trentini, proiettando lo sguardo verso nuove frontiere. Ne è un esempio l’evento di domani (venerdì) alle 15.30 con Aya Yamamoto, chef della Gastronomia Yamamoto a Milano, che abbinerà alcuni prodotti trentini alla cucina e alla cultura nipponica. Domenica sera alle 20, invece, si parlerà di sostenibilità alimentare con Alessandro Gilmozzi (presidente dell’Associazione Ambasciatori del Gusto), Chris Oberhammer, Renato Bosco, Manuel Marzari e Klaus Palumbo. Lo stesso Oberhammer, chef stellato del ristorante Tilia di Dobbiaco, si confronterà sabato (alle 20) con due colleghi di livello internazionale (il celebre casaro svizzero Willi Schmid, Master of Cheese, e Markus Schenk), sui formaggi europei e i curiosi abbinamenti attraverso cui poterne esaltare le peculiarità.

Domani (alle 20.30), al Castello del Buonconsiglio, nell’ambito degli incontri di “Calici a confronto” si parlerà delle varie sfaccettature del pinot nero, trentino, altoatesino e transalpino. “Incontri DiVini”, previsto sabato dalle 17 tra Castello del Buonconsiglio e Palazzo Trautmannsdorf, sarà invece un viaggio sensoriale alla scoperta dei vini distintivi (come Nosiola, Müller Thurgau, Teroldego Rotaliano, Marzemino, Trentodoc) e la Grappa del Trentino, che verranno abbinati a una selezione di prodotti delle Strade del Vino e dei Sapori del Trentino da gustare al naturale e rielaborati creativamente dagli allievi e insegnanti di ENAIP Primiero.

Al Palazzo della Società Filarmonica di Trento si terranno (sempre con inizio alle 20.30) le 3 serate di spettacoli sotto la direzione artistica della violinista Patrizia Bettotti. Lei stessa sarà protagonista, stasera, del primo appuntamento in cartellone: un concerto in duo Yaron Gershovsky, pianista e compositore di rilevanza mondiale. Insieme eseguiranno in versione classico-jazz-pop gli “Autunni” più famosi del mondo. Domani, ad esibirsi saranno due formazioni cameristiche composte dai migliori allievi provenienti dal Conservatorio Bonporti di Trento.

Sabato, infine, è in programma “Le eroine di Puccini”: in occasione del centesimo avversario della morte del celebre compositore, i soprano Renata Campanella e il pianista e divulgatore Stefano Giaroli passeranno in rassegna le figure femminili delle sue opere, eseguendo le arie più belle e iconiche. Prima del concerto (alle 18) verrà proiettato “Master of Cheese”, il documentario che racconta la storia di Willi Schmid, uno dei migliori produttori di formaggio al mondo che crea i suoi prodotti in una latteria grande quanto un soggiorno. Tutti i giorni (dalle 10 alle 23) il pubblico potrà continuare a curiosare tra i 34 stand eno-gastronomici che comporranno l’area espositiva allestita in piazza Mostra: un’occasione per cogliere l’essenza delle specialità locali, autentiche e genuine.

“Autumnus” è organizzato da ProLoco Centro Storico di Trento con il supporto di ApT Trento e Trentino Marketing e il patrocinio di Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento.