APT TRENTO * ALTOPIANO DI PINÉ: «IL PARADISO DELLE MTB, CON “HIKE-BIKE” NATURA E TURISMO VANNO A BRACCETTO»

16.33 - martedì 25 giugno 2024

Altopiano di Piné, il paradiso delle MTB. Con “Hike&Bike” natura e turismo vanno a braccetto. Il progetto, lanciato nel 2021, permette di esplorare e vivere il territorio grazie agli oltre 200 chilometri di itinerari (tra sentieri, strade forestali e vie sterrate) mappati su 10 percorsi diversi per lunghezza e difficoltà: un modo per valorizzare luoghi suggestivi e incentivare la presenza, in continua crescita, degli amanti del divertimento su due ruote. Agnolin: “Preziosa la sinergia con tutti gli operatori”

L’Altopiano di Piné è un prezioso scrigno di boschi, colline e laghi, attraversati da sentieri, strade forestali e vie sterrate. Un vero e proprio paradiso naturale per gli amanti della mountain bike (e della e-bike), da esplorare, scoprire e vivere grazie al progetto “Hike&Bike”: 10 percorsi che comprendono oltre 200 chilometri di itinerari, tra angoli suggestivi e sorprendenti salite (e discese), transitando su tutti i punti di maggior interesse attrattivo e turistico di un territorio altresì adattissimo per gli appassionati di svariate discipline outdoor (trekking, equitazione, tiro con l’arco, sup, canoa e molto altro).

Si tratta, nello specifico, di un progetto di sorveglianza, gestione e manutenzione di percorsi ciclopedonali sviluppato nel 2023 dall’ApT Trento (nel ruolo di capofila) in stretta collaborazione con l’Ufficio SOVA della Provincia Autonoma di Trento e i Comuni dell’ambito, che mira a valorizzare l’estesa rete di percorsi per gli appassionati delle due ruote, che toccano anche luoghi di interesse culturale e naturalistico.

“L’Altopiano di Piné rappresenta il luogo ideale dove dedicarsi allo sport e alle attività all’aria aperta. Il progetto “Hike & Bike” in particolare mira a valorizzare il territorio da un punto di vista cicloturistico con l’obiettivo di rafforzare l’offerta e diventare nel tempo una vera e propria bike destination. Abbiamo creduto con forza in questo progetto, che ci vede lavorare in stretta collaborazione con gli operatori locali e che punta a valorizzare una rete di percorsi adatti a tutti, dalle famiglie ai più esperti”, sottolinea Matteo Agnolin, direttore dell’Azienda per il Turismo di Trento.

I tracciati, di varia lunghezza e difficoltà, sono stati meticolosamente studiati (avvalendosi anche di accompagnatori di MTB professionisti del posto) per proporre diversi livelli di difficoltà, rendendoli pertanto fruibili anche ai meno esperti. I percorsi sono rilevati con Gps e possono essere consultati anche digitalmente scaricando (gratuitamente) l’applicazione Mowi Bike o visitando la raccolta di itinerari sulla piattaforma OutdoorActive, dove è possibile reperire tutte le informazioni sui trail (altimetria, planimetria, dettagli tecnici, servizi, condizioni dei tracciati) dell’Altopiano di Piné e di tutto il territorio d’ambito.

