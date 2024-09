APT SAN MARTINO * PRIMIERO (TN): “DESMONTEGADA”: «ANCHE QUEST’ANNO SI È CONFERMATA FESTA DI RIFERIMENTO PER TURISMO E ZOOTECNIA DEL TERRITORIO»

18.41 - domenica 29 settembre 2024

La manifestazione, giunta alla 24° edizione, si conferma una festa importante per il turismo e la zootecnia del Primiero

Anche quest’anno la Gran Festa del Desmontegar di Primiero si è conclusa con un successo per la grande soddisfazione degli organizzatori, degli operatori turistici locali e di tutti gli ospiti che hanno trascorso qualche giorno nella Valle di Primiero in occasione dell’evento.

La manifestazione, giunta alla sua 24esima edizione, che celebra il rientro del bestiame dall’alpeggio a valle e che segna simbolicamente la fine della stagione estiva, si conferma una quattro giorni ormai consolidata e capace di attrarre migliaia di ospiti sul territorio. Tante le attività e le iniziative messe in campo durante le tre giornate che precedono il momento clou della festa, la sfilata-corteo della domenica che attraversa i paesi della parte alta della Valle di Primiero.

Come di consueto, la Gran Festa del Desmontegar è stata inaugurata giovedì 26 settembre con la tradizionale Mostra Concorso Bovina che ha visto gli allevatori di Primiero e Vanoi portare in piazza le proprie bovine più belle e imponenti cavalli di razza norica e dolci Avelignesi. Premiate le bovine degli allevatori Debertolis Fabio (per la razza Bruna Alpina), Turra Maria (per la razza Grigio Alpina), Turra Michela e Giorgio (per la razza Frisona) e Iagher Emanuele (per la razza Pezzata Rossa).

Protagonista assoluto del venerdì è stato invece il formaggio. Il Dì Del Formai, l’evento nato per omaggiare lo stretto legame tra il Primiero e la filiera del latte, è stata un’occasione per provare nuove esperienze immersive dedicate alla filiera casearia. Attività, laboratori e degustazione si sono tenuti all’interno delle storiche mura di Palazzo Scopoli, la “Casa del Cibo” di Primiero. La serata gastronomica del Dì Del Formai si è invece tenuta presso El Volt – Formaggeria di Primiero, con stuzzicanti appetizer dolomitici, ovviamente a base di formaggio. Molto apprezzato anche il risvolto musicale della serata, con ben quattro cori di montagna che si sono esibiti a Tonadico: il Coro Sass Maor, il Coro Vanoi, il Coro Val Fassa e il coro Männergesangverein “Koplig” Tunsel di Friburgo.

Il temporale di venerdì mattina non ha impedito a tanti piccoli ospiti di partecipare con le proprie famiglie a Benvenuti in Fattoria (sold out), una giornata a contatto con gli animali della fattoria immersi nella natura di Passo Cereda e della Val Canali, tra passeggiate guidate e in compagnia di simpatici pony, laboratori, attività di mungitura e il “pranzo del contadino”.

Ottimo riscontro anche per la Festa della Zucca del sabato pomeriggio a Imèr: prenotazioni esaurite per l’appuntamento dedicato a grandi e piccini con laboratori di intaglio della zucca e ottimi risultati anche per la cena a base di zucca e formaggi locali. Grande affluenza anche alla Festa della Birra di Transacqua, durante la quale si sono nuovamente esibiti il Coro Sass Maor e il Coro Männergesangverein “Koplig” Tunsel di Friburgo, oltre al concerto del gruppo Die Esel’n.

Inutile precisare che il momento più seguito è stato quello della sfilata di oggi (domenica mattina). Come di consueto, migliaia di curiosi si sono assiepati lungo le vie di Siròr, Fiera di Primiero, Transacqua e Tonadico per osservare il lungo corteo formato da oltre 30 gruppi: una sfilata di bovine, capre, pecore e cavalli ornati a festa, accompagnati dalle famiglie di allevatori in vesti tradizionali, gruppi folkloristici e bande musicali per una sfilata che viene a ragione definita come la più lunga delle Alpi.

La festa è proseguita per tutti nel pomeriggio presso i vari stand gastronomici allestiti nei paesi di Primiero e in tutti i ristoranti del Primiero e della Val Canali, molti dei quali hanno scelto di aderire alla rassegna gastronomica a tema con protagonista il formaggio L’Arin del Caseificio di Primiero. Una conclusione di stagione più che positiva, dunque, per la Gran Festa del Desmontegar, che ha confermato per l’ennesima volta di costituire un momento importante per tutto il turismo in Primiero.

Hanno detto

Gianni Bonat – Referente Comitato organizzatore Desmontegada di Primiero

La Desmontegada si conferma uno degli eventi clou dell’anno a Primiero: un grande lavoro grazie all’entusiasmo dei comitati, coordinati da ApT, degli allevatori e di tutti i soggetti che si occupano di garantire la sicurezza per un evento che richiama ogni anno migliaia di persone. Ringraziamo i comitati di tutta la valle che si impegnano sui vari fronti durante tutto l’anno e i centinaia di volontari che trasformano la programmazione in un successo, grazie anche al bel tempo. Tante riunioni, tanti impegni per un coordinamento importante che dopo 24 edizioni ci dà ragione considerando i numeri dei visitatori che scelgono la manifestazione anno dopo anno.

Giacomo Broch

Presidente Allevatori del Trentino: Oggi facciamo festa, una giornata di grande passione, grandi tradizioni, con tanta gente e tanti giovani che confermano il futuro della zootecnia sul nostro territorio ; il successo di questo evento che chiude la stagione degli alpeggi, pur con tante difficoltà, conferma la possibilità di guardare avanti con un futuro assicurato. Un grazie a tutti gli allevatori che hanno partecipato e a tutto il Primiero che unito sa trasmettere grandi valori”.

Manuel Corso – Direttore ApT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi

“La giornata di oggi chiude una 4 giorni di eventi e iniziative che coinvolge veramente tutto il territorio e sulla quale ApT è impegnata costantemente tutto l’anno assieme ai partner locali. La manifestazione richiama numeri importantissimi in questo periodo, permettendo per buona parte degli operatori di chiudere di fatto una stagione anche quest’anno positiva, nonostante il meteo sia stato propriamente favorevole a giugno e settembre. Speriamo che l’autunno ci regali ancora delle giornate di sole in quanto il territorio ha in serbo ancora ulteriori iniziative importanti, come nel caso del nuovo trekking “Primiero Slow Tour, per chi vuole vivere la montagna in questo periodo che è uno dei più belli per vivere i colori della natura; penso alla Val Canali, una delle cartoline più belle del Trentino, che rimane aperta fino a novembre, ma anche diverse strutture a Primiero, da cui si può partire anche per uscite a mezza quota e godere della natura delle Dolomiti”.

