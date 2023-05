APT SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) * ASSEMBLEA SOCI: « RINNOVATO DAI SOCI IL CDA PER IL 2023-2026, PRESENTE L’ASSESSORE FAILONI »

17.08 - venerdì 12 maggio 2023

Assemblea ApT, eletto il nuovo CdA. Giovedì 11 maggio alla presenza dell’Assessore Failoni i soci di ApT hanno rinnovato il consiglio d’amministrazione per il triennio 2023-2026. Si è tenuta giovedì 11 maggio al Teatro dell’Oratorio di Pieve (Primiero San Martino di Castrozza) l’Assemblea Ordinaria dei Soci ApT San Martino di Castrozza Passo Rolle Primiero e Vanoi. La serata, che prevedeva tra l’altro anche l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e il rinnovo dell’Organo di Controllo, ha visto una risposta importante da parte del tessuto turistico locale con una partecipazione molto nutrita di Soci dell’azienda, ben 211 tra presenti (120) e deleghe (91) su 410.

L’Assemblea si è aperta con la consueta relazione del presidente Antonio Stompanato che, a conclusione del mandato, ha voluto ringraziare tutti i soci, il Consiglio di Amministrazione e il componente unico dell’Organo di Controllo e tutti i collaboratori per il lavoro svolto. Successivamente il Presidente ha illustrato analiticamente, grazie anche all’ausilio di apposite slide, ciò che ApT ha realizzato in termini di azioni, iniziative e progetti concreti sui vari fronti operativi nel corso dell’ultimo triennio, caratterizzato indubbiamente da anni complicati; in più occasioni ha ricordato che quanto si è messo in campo è stato frutto della sinergia e della collaborazione anche con tutti i tutti i soci e i partner locali, dalla Comunità di Valle alle amministrazioni comunali, dal Parco Paneveggio Pale di San Martino al Consorzio Impianti a Fune, senza dimenticare il Caseificio di Primiero, i titolari di appartamenti, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato e i comitati turistici.

All’intervento di Stompanato hanno fatto seguito le parole di ringraziamento del vicepresidente Duilio Boninsegna che ha avuto parole di elogio per il team di collaboratori di ApT, definiti competenti e appassionati, e ha delineato una prospettiva futura incoraggiante per l’ambito turistico.

L’Assemblea ha poi vissuto un momento particolarmente importante con l’intervento dell’Assessore al Turismo della Provincia di Trento Roberto Failoni che, dopo i saluti di rito, ha rimarcato l’attenzione che la Giunta provinciale ha riservato all’ambito primierotto, sottolineando i quattro incontri ufficiali che la stessa ha già realizzato sul territorio, e soprattutto le risposte concrete fornite allo stesso su questioni bloccate da anni come il collegamento San Martino – Passo Rolle, la galleria Pala Rossa e la strada del passo Rolle. Egli ha poi ribadito alcuni concetti importanti anticipati anche dal Presidente nella sua relazione come l’importanza del coinvolgimento degli operatori per il successo dell’App mio Trentino e le auspicabili ricadute sul marketing turistico del Trentino, la strategia delineata con Trentino Marketing per puntare sulle “belle stagioni” e la costante ricerca della corretta marginalità per le imprese del settore.

Ha evidenziato inoltre l’importanza che il territorio si muova compatto nell’affrontare anche le potenziali difficoltà che si possono presentare nel corso del tempo, partendo dalla consapevolezza che malgrado tutte le criticità affrontate nell’ultimo triennio, la Giunta provinciale non ha mai fatto mancare il supporto e il finanziamento ai territori, né sul fronte delle ApT, considerate un formidabile braccio operativo della Provincia di Trento, né sul fronte delle imprese turistiche, in relazione alle quali ha ricordato le opportunità messe in campo nell’ultimo triennio sul fronte dei bandi qualità (circa 350 milioni complessivi).

Si è poi reso disponibile ad interagire con la platea ai successivi interventi dei Soci che hanno toccato argomenti quali l’importanza della garanzia della copertura della rete anche sulle valli laterali per il successo dell’App Mio Trentino e la fattiva collaborazione tra gli assessorati del Turismo e dell’Agricoltura.

Successivamente, come previsto nell’ordine del giorno dell’Assemblea, il direttore Manuel Corso ha illustrato l’attività operativa realizzata nell’anno 2022, evidenziando le direttrici fondamentali alle quali ApT è chiamata a rispondere in termini di criteri di finanziamento stabiliti dalla PAT e rispetto dell’equilibrio finanziario tra risorse pubbliche e private e le relative implicazioni in termini di pianificazione. Particolare enfasi è stata data al lavoro messo in campo per la valorizzazione dei prodotti turistici dell’ambito, con riferimento soprattutto agli investimenti sulla skiarea San Martino Passo Rolle e alle numerose novità e implementazioni operate nel corso del 2022 anche sui prodotti legati alla famiglia, al gusto, alla vacanza attiva e alla cultura.

Il Direttore ha concluso la presentazione ribadendo l’importanza che il Cda ha riconosciuto concretamente al tema dell’analisi dei dati per affrontare opportunamente le scelte complesse che ApT è chiamata a prendere nell’ambito dei propri compiti di definizione della strategia turistica: a questo proposito ha citato l’esempio dell’attivazione del progetto per il monitoraggio dei dati relativi al servizio skibus invernale, in seno all’Ata Dolomiti, le sinergie messe in campo con Dolomiti Superski e gli apprezzabili risultati del lavoro di coaching che è stato messo in campo durante tutto l’anno per offrire agli operatori del ricettivo un’assistenza personalizzata nell’attivazione di tutte le piattaforme digitali offerte in collaborazione con Trentino Marketing. L’attività di coaching in questo senso rappresenta uno dei ruoli principali che la riforma del 2020 ha affidato alle ApT perché è stata ritenuta uno dei driver importanti per la crescita dei territori turistici.

La serata è proseguita con la presentazione del bilancio aziendale e la consueta relazione dell’Organo di controllo ad opera di Maurizio Bonelli. Il bilancio, illustrato dal Direttore Manuel Corso, è stato approvato all’unanimità dai presenti. La fase successiva dell’Assemblea è stata dedicata all’approvazione delle proposte di nomina dell’Organo di Controllo, del numero dei componenti, dell’attribuzione della revisione legale dei conti e della determinazione dei rispettivi compensi.

Si è poi arrivati all’’importante momento dell’elezione dei componenti del nuovo CdA. Prima dell’apertura delle votazioni, è stato lasciato spazio a nuove candidature rispetto a quelle già fatte pervenire nei giorni scorsi all’Azienda. Dopo una breve presentazione di tutti i candidati, compresi coloro che hanno avanzato la propria candidatura in sala, si è proceduto con la votazione. A seguito dello scrutinio finale si è assistito all’elezione dei seguenti nominativi per il prossimo mandato triennale nei seguenti comparti:

– AZIENDE ALBERGHIERE: Duilio Boninsegna (166 voti), Antonio Stompanato (165 voti), Andrea Soffiati (158 voti), Edda Taufer (139 voti) e Germano Toffol (109 voti);

– COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E ARTIGIANATO: Tiziana Gubert (143 voti);

– IMPIANTI DI RISALITA: Filippo Ongaro (183 voti);

– COMUNI E ENTI PUBBLICI: Angioletta Tavernaro (131 voti), Stefano Marsiletti (123 voti), Davide Casadio (104 voti);

– MAESTRI DI SCI, GUIDE ALPINE, ANIMATORI E ACC. TURISTICI: Matteo Tagliapietra (149 voti);

– COOPERAZIONE, AZIENDE AGRICOLE E CASEIFICIO: Fabio Debertolis (179 voti);

– ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, PROPRIETARI DI APPARTAMENTI, ALTRE FORZE ECONOMICHEE PERSONE FISICHE: Monica Partel (185 voti).

Per quel che riguarda l’Organo di Controllo invece, l’Assemblea ha decretato la nomina di Maurizio Bonelli.

Al termine della proclamazione, i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione si sono ritrovati subito in una seduta convocata contestualmente in virtù della presenza contemporanea di tutti i neo eletti. Nell’ambito della stessa, dopo aver ottemperato alla verifica dei requisiti e aver constatato la conferma di accettazione dell’incarico da parte di tutti i consiglieri, è stata votata all’unanimità la riconferma nel ruolo di Presidente di Antonio Stompanato.

Il neo eletto Presidente ha accettato l’incarico esprimendo grande soddisfazione: “Ringrazio tutti i soci e tutti i neo consiglieri per la fiducia che mi è stata accordata e spero di non deludere le aspettative. Assicuro che come ho fatto per i precedenti mandati mi impegnerò al massimo per conseguire i risultati che tutti si aspettano. La nostra cooperativa è un’azienda che si assume quotidianamente delle responsabilità, ai vari livelli e alla fine dell’anno deve portare dei risultati tangibili ai propri soci. Per ottenere questo abbiamo investito tanto in formazione, non solo verso i nostri collaboratori, ma anche su noi stessi, sul tutto il cda per accrescere maggiormente le nostre competenze turistiche e manageriali. Tutti i candidati si sono sottoposti al giudizio dei soci sul nostro operato e sulle competenze. Alla luce di tutto quello che è successo in questi tre anni, fa doppiamente piacere la riconferma di un blocco importante del consiglio uscente.”

L’arrivo nel Cda di nuovi volti, femminili e giovani, porterà sicuramente nuova vitalità ed energia al gruppo già affiatato che abbiamo consolidato negli anni scorsi. Non ho dubbi che tutti insieme troveremo unità di intenti verso obiettivi comuni da raggiungere.

La nomina della carica di vicepresidente all’interno del CdA verrà votata successivamente nel prossimo Consiglio di Amministrazione.