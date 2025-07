APT S. MARTINO DI CASTROZZA * TRENTINO MUSIC FESTIVAL PER MEZZANO ROMANTICA 2025: «DOPPIO APPUNTAMENTO D’APERTURA IL 14/7, ALLE CHIESE DI CANAL S. BOVO E IMÈR»

08.59 - venerdì 11 luglio 2025

Trentino Music Festival per Mezzano Romantica 2025 – gli appuntamenti dal 14 al 18 luglio . La terza settimana di spettacoli del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica si apre con un doppio appuntamento: lunedì 14 luglio con inizio alle 21 alla chiesa di Canal San Bovo il concerto lirico di arie d’opera italiane e sempre alle 21 alla Chiesa di Imèr si terrà il concerto di musica da camera con i maestri Tobia Gossmann, violino, Emmanuel Feldman e violoncello Paschale Delache-Feldman, contrabbasso; in programma musiche di Beethoven e Haendel. Gli stessi musicisti, questa volta accompagnati al pianoforte da Francesco Schweizer, si esibiranno giovedì 17 luglio alle 21 al Centro civico di Mezzano, con musiche di Haendel, Mozart e Schubert.

Martedì 15 luglio all’auditorium di Primiero alle ore 21 si terrà il concerto dell’orchestra del Festival: il maestro J. David Jackson dirigerà i giovani musicisti in un programma vario e affascinante che prevede musiche di Saint-Saens. Lauridsen, Respighi e Wagner.

Mercoledì 16 luglio un altro spettacolo da non perdere: sempre all’auditorium di Primiero alle ore 21, l’orchestra del Festival accompagnerà i ragazzi della danza in uno spettacolo che vede le coreografie di Norbert De La Cruz III e musiche di Suk, J. Strauss e Offenbach.

Per finire, venerdì 18 luglio il tradizionale Opera Gala, alle 21 in piazza Brolo a Mezzano, nel quale gli studenti si esibiranno in famose arie d’opera e saluteranno la valle al termine della loro esperienza di studio e di vita nella valle di Primiero.

