APT S.MARTINO DI CASTROZZA (TN) * UN AGOSTO DI EVENTI DEDICATI ALLA TRADIZIONE: «“EN GIRO PAR I FILÒ” / “STORIE DI LATTE” / “PIOLÈT D’OR“»

Un agosto di eventi dedicati alla tradizione. Dopo un giugno ricco di eventi sportivi e un luglio con numerose sagre ed eventi gastronomici, San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi si preparano a vivere un agosto dedicato alla tradizione, con una ricca proposta di eventi e attività che coinvolgeranno tanto il fondovalle quanto l’abitato ai piedi delle Pale di San Martino.

Si comincia a Tonadico, dove da domenica 11 a venerdì 16 agosto torna “En giro par i Filò”, uno degli appuntamenti più amati di Primiero giunto quest’anno alla 31esima edizione.

Nel cuore di Tonadico, borgo montano definito “paese pinacoteca” in quanto ricco di edifici e affreschi storici, si snoda un suggestivo itinerario tra saperi e sapori tradizionali con una serie di iniziative pensate per l’occasione. Un’immersione nelle caratteristiche vie del centro, lungo le quali sono state ricavate – da avvolti, stalle, fienili – le “boteghe” degli artigiani e degli hobbisti che coinvolgeranno direttamente i visitatori nel far vedere la loro manualità e abilità.

Tante le attività in programma, dai gruppi folkloristici ai momenti musicali, ma anche occasioni per i più piccoli come laboratori creativi e il divertente spettacolo di burattini, mentre mamma e papà si cimentano tra fornelli e degustazioni narrate nell’elegante cornice di Palazzo Scopoli.

Proprio Palazzo Scopoli sarà la location dell’appuntamento di mercoledì 14 agosto “Storie di latte”, tour gastronomico guidato, organizzato dal Caseificio di Primiero. Da non perdere poi gli appuntamenti con “El magnar de na volta” e i “veci mes’ceri”. Questo il programma completo con gli orari di tutti gli eventi e le attività di “En giro par i Filò”: https://www.sanmartino.com/IT/en-giro-par-i-filo/

Anche a San Martino di Castrozza in occasione del Ferragosto torna l’appuntamento con la tradizionale Festa delle Guide Alpine Aquile di San Martino. Mercoledì 14 agosto alle ore 21 si terrà la tradizionale fiaccolata “ecologica” delle Guide Alpine, del Soccorso Alpino e del Soccorso della GdF. Una spettacolare discesa a piedi dalla Cima Rosetta, visibile dalla Piazzetta Sass Maor di San Martino, dove i presenti saranno allietati dai racconti della guida alpina Luciano Gadenz. L’arrivo in paese è previsto intorno alle ore 22.

Giovedì 15 agosto alle 10.30 ci sarà la consueta messa accompagnata dal Coro Sass Maor di Primiero presso la Chiesa di San Martino con successiva benedizione delle corde. A seguire pranzo al Palazzetto dello Sport, concerto del Coro Sass Maor e dimostrazioni e prove di arrampicata.

In serata dalle ore 21 appuntamento presso la Sala Congressi di San Martino di Castrozza in compagnia del grande alpinista polacco Krzysztof Wielicki, quinto uomo ad aver raggiunto tutte le cime di 8.000 mt. Per maggiori informazioni: https://www.sanmartino.com/IT/festa-delle-guide/

Una due giorni che rappresenta un appuntamento consolidato e sempre apprezzato dagli ospiti affezionati alla località e più in generale da tutti gli amanti della montagna; sarà anche un momento per ricordare a tutti gli appassionati delle terre alte che proprio San Martino di Castrozza dall’8 all’11 dicembre ospiterà il Piolèt D’Or, la prestigiosa cerimonia ufficiale di consegna degli oscar internazionali dell’alpinismo, che per la prima volta si terrà in Trentino e nelle Dolomiti.

Dal 22 al 24 agosto torna poi anche il Palio della Sloiza, storica manifestazione dell’abitato di Transacqua, parte del comune di Primiero San Martino di Castrozza. Tre serate di festa con stand gastronomico, dj set, concerti di musica tirolese e la tribute band di Vasco Rossi. Il Palio della Sloiza, giunto quest’anno alla 27^ edizione, vivrà poi il suo momento più importante sabato 24 agosto con la rievocazione storica a cui seguirà l’attesa competizione tra i paesi di Primiero. I rappresentanti delle squadre in gara metteranno alla prova forza e abilità: percorrere un tratto tra le vie del paese con una “carga de fen” da trasportare sulla “sloiza”, la grande slitta in legno che dà il nome alla manifestazione, “siegar el borel”, suonare i campanacci… Dopo le varie prove la sfida termina con l’arrivo in Piazza San Marco, per “pestar su legne col manarin”.

Una rievocazione storica sempre molto sentita e partecipata, un modo divertente per conoscere qualcosa in più sui costumi e le tradizioni di Primiero. Maggiori informazioni qui: https://www.sanmartino.com/IT/palio-dela-sloiza/