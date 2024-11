APT S.MARTINO DI CASTROZZA (TN) * SIROR – MERCATINO NATALE: «APERTURA UFFICIALE 30MA EDIZIONE, PRIMO DICEMBRE (10.30)»

12.56 - martedì 26 novembre 2024

Il Mercatino di Natale di Siror festeggia i trent’anni. Domenica 1° dicembre si apre ufficialmente la 30^ edizione del mercatino più antico del Trentino in programma tutti i sabati e le domeniche fino al 22 dicembre con numerose interessanti novità

Un traguardo importante da celebrare nel migliore dei modi. Il Mercatino di Natale di Siror festeggia in questo 2024 la trentesima edizione ed è pronto ad accogliere i suoi tanti ospiti con la sua magica atmosfera ed alcune interessanti novità. Dal 1° dicembre Il Mercatino di Siror, il più antico mercatino di Natale del Trentino, si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un romantico Christkindlmarkt.

Le caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi: decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie. Consigliatissimi un tour del paese a bordo della troika, tradizionale slitta trainata dai cavalli, e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di Natale”, dove trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’albero più originale. Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno.

Si comincia domenica 1° dicembre con l’apertura del Mercatino alle ore 10:30. Alle ore 14:30 è prevista l’apertura ufficiale della 30^ edizione con sfilata e concerto del Corpo Bandistico di Romeno accompagnato dalla Schutzen Kompanie Primör e successivo taglio del nastro, discorso di benvenuto delle autorità e inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. La giornata sarà anche l’occasione perfetta per incontrare Babbo Natale. Una delle novità di questa edizione 2024 sarà proprio la presenza di Babbo Natale, arrivato a Siror direttamente da Rovaniemi. Per raggiungere la sua casa, appositamente allestita in paese, si dovrà percorrere un sentiero magico che trasporterà direttamente in Lapponia. Nella magia dell’aurora boreale i bambini potranno incontrare Babbo Natale, consegnargli le letterine e confidargli i loro desideri che poi saranno trascritti nel suo grande libro magico. La Casa di Babbo Natale sarà visitabile tutti i giorni del Mercatino dalle ore 10:30 alle ore 18:30, mentre Babbo Natale sarà presente insieme ai suoi amici elfi dalle ore 14 alle ore 18.

Il Mercatino di Siror sarà visitabile poi tutti i sabati e le domeniche fino al 22 dicembre, raddoppiando così le giornate di apertura rispetto alle passate edizioni. Un programma molto ricco quello allestito dal Comitato Tradizione e Cultura che vedrà succedersi giocolieri, bande musicali, spettacoli itineranti e attività con gli animali. Questo il programma completo del Mercatino di Siror:

Vista la vicinanza alle piste di San Martino di Castrozza-Passo Rolle, che si trovano a solo 13 chilometri, la visita al Mercatino di Natale di Siror diventerà un’ottima occasione per concludere in bellezza le prime sciate della stagione che inizierà ufficialmente sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre con le aperture della Colbricon Express a San Martino di Castrozza e degli impianti Cimon e Ferrari a Passo Rolle.

Nei prossimi giorni il paese di Siror sarà protagonista anche di un’altra festa: Sabato 30 novembre festeggerà Sant’Andrea, il suo santo patrono con la sagra che ormai da diversi anni rappresenta un gustoso antipasto del Mercatino di Natale. L’appuntamento è al centro civico (in via Cismon, sotto lo stradone) a partire dalle ore 19: il Comitato Tradizione e Cultura di Siror propone una cena tipica a base di porchetta, patatine fritte, salsicce, wurstel e molto altro. Ad animare la serata ci sarà la musica dell’estrosa Tirock Band e, successivamente, il sound da discoteca di dj Dino Uau. Non mancherà la ricca lotteria, che avrà inizio dopo le ore 21. E domenica 1° dicembre la santa messa patronale sarà allietata dal coro parrocchiale di Siror assieme al coro misto F.B. Sedej di San Floriano del Collio (Gorizia).

Mercatino di Natale di Siror – ph Roberto De Pellegrin