APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * RADUNO VANOI E-BIKE: «IL 31/8 TORNA L’APPUNTAMENTO TRA SPORT, NATURA E MOBILITÀ SOSTENIBILE»

17.05 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Raduno Vanoi E-bike: domenica 31 agosto torna l’appuntamento tra sport, natura e mobilità sostenibile. Domenica 31 agosto torna il Raduno Vanoi E-bike, appuntamento organizzato da US Vanoi e dedicato alle biciclette a pedalata assistita. Dopo il rinvio del mese di luglio a causa del maltempo, tutto è pronto per la quinta edizione di questa escursione non competitiva, pensata per coniugare sport, natura e socialità.

L’evento propone un’escursione a carattere ludico-motorio, rivolta a tutti gli appassionati di e-bike che desiderano pedalare immersi in un paesaggio alpino autentico, scegliendo tra due diversi livelli di difficoltà. Gli itinerari si sviluppano lungo la suggestiva via delle malghe, tra boschi, pascoli e viste mozzafiato sulla catena del Lagorai, all’intero del Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino.

Il raduno propone due percorsi ad anello, entrambi con partenza dall’Area Feste in località Ghiaie a Caoria alle ore 9:15. Il primo è un tracciato più accessibile di 29 chilometri, adatto a chi vuole vivere l’esperienza in modo più rilassato. Il secondo, più impegnativo e lungo 45 chilometri, è pensato per ciclisti più esperti o allenati. L’arrivo è previsto entro le ore 14:30, sempre a Caoria, dove si terrà la tradizionale festa finale con pranzo tipico per tutti i partecipanti.

Lungo il percorso saranno presenti punti di ristoro situati in contesti panoramici particolarmente suggestivi, ideali per una sosta rigenerante.

Il Raduno Vanoi E-bike è anche un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile in una valle da anni impegnata in questa direzione. Il territorio è infatti dotato di una rete di colonnine di ricarica per e-bike, alimentate da energia idroelettrica certificata e locale, molte delle quali attrezzate con kit per piccole riparazioni. Per chi non dispone di una bicicletta propria, è disponibile un pacchetto completo comprensivo di noleggio e-bike, che sarà pronta per il ritiro il giorno dell’evento direttamente alla partenza. Il pacchetto include anche assistenza tecnica lungo il tracciato.

Le iscrizioni sono obbligatorie tramite il sito ufficiale www.usvanoi.it.