APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI 2025“: «LA MTB MARATHON NEL CUORE DELLE DOLOMITI DOVE I CAMPIONI SCRIVONO LA LEGGENDA, IL 13/9»

10.34 - sabato 13 settembre 2025

Mythos Primiero Dolomiti 2025 . La MTB Marathon nel cuore delle Dolomiti dove i campioni scrivono la leggenda. Le maestose Dolomiti si preparano ad accogliere ancora una volta l’adrenalina, la fatica e la gloria della Mythos Primiero Dolomiti, l’appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della mountain bike. L’edizione 2025 – in programma sabato 13 settembre – si preannuncia epica, con la presenza di veri e propri fuoriclasse delle due ruote (e non solo).

Primo fra tutti Samuele Porro, il fuoriclasse comasco vincitore di ben 5 titoli nazionali nella specialità. Recentemente ha sfiorato l’impresa mondiale, chiudendo al secondo posto a soli 25 secondi da Keegan Swenson nella durissima prova di 125 km e 5.025 m di dislivello tra Verbier e Grimentz. Un atleta che rappresenta il massimo livello della disciplina, pronto a dare spettacolo anche a Primiero.

Altro protagonista indiscusso sarà Leonardo Paez, il re delle Marathon, due volte Campione del Mondo Marathon (2019 e 2020), con oltre 240 vittorie in carriera. Tra i suoi successi più iconici: 8 trionfi nella HERO Südtirol Dolomites e 5 nella Südtirol Dolomiti Superbike. Il colombiano è un punto di riferimento assoluto nel panorama mondiale della mountain bike e sarà uno degli uomini da battere insieme a Andreas Seewald, campione del mondo nel 2021 e uno dei nomi più prestigiosi della mountain bike internazionale. La loro presenza conferma il valore tecnico e sportivo della manifestazione, pronta a regalare spettacolo sulle spettacolari salite e discese delle Dolomiti.

Non solo bikers professionisti, tra gli ospiti d’onore della Mythos anche Manfred Moelgg, ex campione della nazionale azzurra di sci alpino e vincitore della Coppa del Mondo di slalom speciale nel 2008 con una carriera lunghissima e ricca di emozioni, Moelgg oggi vive lo sport in una nuova dimensione, ma con la stessa passione e determinazione di sempre ed è pronto a darne prova.

Un evento che è già leggenda. Il conto alla rovescia è iniziato: il 13 settembre le ruote scaleranno i panorami più suggestivi delle Dolomiti, Patrimonio UNESCO, in un mix unico di sport, natura e passione. La Mythos Primiero Dolomiti si conferma una delle gare più prestigiose del calendario internazionale, con percorsi spettacolari e una partecipazione di altissimo livello. Non resta che allacciare il casco e farsi travolgere dall’energia della Mythos.