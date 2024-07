APT S.MARTINO DI CASTROZZA (TN) * MEZZANO DI PRIMIERO: «AL VIA LA “SAGRA DEI CARMENI“ E LA “FESTA DEL CARMENIN“, TRA SACRO E PROFANO (19-22/7)»

07.30 - mercoledì 17 luglio 2024

A Mezzano di Primiero torna protagonista la tradizione con la sagra dei Carmeni e la festa del Carmenin. Tra sacro e profano, un appuntamento molto sentito dall’intera comunità e molto amato dai turisti che apprezzano in particolare le insolite “tenzoni” con le bocce e con gli asini.

Il nome non inganni: quella che si svolge puntualmente a metà luglio a Mezzano di Primero, Borgo bello del Trentino nonché paese di Cataste&Canzei (le cataste artistiche di legna), è tutto fuorché la solita sagra. Niente abbuffate di musica e cibo, sebbene né udito né gusto saranno trascurati, ma una scorpacciata di devozione e tenzone. Se infatti la processione domenicale della Madonna del Carmine è ancora un momento solenne, sono le singolari sfide perpetuate nel tempo e puntualmente inserite nel calendario della Festa del Carmenin del lunedì ad attirare, animare e letteralmente coinvolgere un pubblico sempre nutrito. Dopo le anteprime musicali di venerdì 19 e sabato 20 in piazza Brolo, che prevedono un tributo rispettivamente a Elisa (Elisa Real Tribute) e ai Coldplay (Back to the Stars Coldplay Tribute Band), domenica 21 e lunedì 22 si entra nel clou del tradizionale appuntamento popolare.

Sacro, profano e… shopping

Il 21 luglio in occasione della Sagra dei Carmeni, decine di bancarelle invadono le vie del paese per il tradizionale mercato. Sempre lungo i vicoli e nelle piazze, fin dal mattino giochi e intrattenimenti itineranti per i bambini e i ragazzi. In parrocchia, Santa Messa solenne alle 10.30 e Pesca dei Carmeni per tutto il giorno in oratorio. Per il pranzo, distribuzione delle tipiche trippe presso la sede degli Alpini. Nel pomeriggio, infine, alle 17, l’attesissima processione della Madonna del Carmine a cui è dedicata la festività. Come da tradizione, la statua della Vergine sarà portata a spalle dai coscritti dei 18 anni, agghindati in tunica celeste, al seguito del sindaco e due assessori, che aprono il corteo con il crocifisso e le lampade.

Sfida a bocce e Palio con gli asini per il Carmenin

Lunedì 22 tocca poi alla Festa (di nome e di fatto) del Carmenin, a tutto svago e divertimento. L’evento clou, davvero insolito e particolare, è da sempre l’interminabile e combattutissima gara di bocce lungo i vicoli del paese tra Grisoni e Pranovi (le due contrade della località). Unica nel suo genere e dalla tradizione ormai centenaria, vede coinvolti giovani e adulti fin dalle 8 del mattino. A fare da campo diffuso sono le stesse vie e piazze che ospitano la trentina di cataste di legna del museo en plein air di Cataste&Canzèi, realizzate da noti artisti e da studenti di istituti d’arte trentini. A disposizione dei bambini torna quest’anno l’AsinoBus dei Dalaip dei Pape. Non mancano stand gastronomici e musica. La giornata e la festa si concludono infine in bellezza con il Palio dei Musati, sfilata di asini e fantini in rappresentanza dei Comuni del Primiero.