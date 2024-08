APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “KNÖDEL“: «DUE GIORNATE PER DEGUSTARE CANEDERLI DI TUTTI I TIPI, A IMÈR (31/8 – 1/9)»

12.14 - giovedì 29 agosto 2024

In Primiero immèrgersi nel gusto è molto semplice, basta recarsi ad Imèr, piccolo borgo che ogni anno nel primo weekend di settembre rende onore ad una delle pietanze tipiche della tradizione trentina: il canederlo. Le origini di questo piatto sono da ricercare nel Medioevo se non addirittura nel XII secolo. Storia a parte, il canederlo, detto in tedesco “Knödel”, è un piatto povero e realizzato con ingredienti basici come il pane, il latte e le uova ed è proprio nella sua semplicità che risiede la ricchezza del gusto.

A dare il via ufficialmente alla XVI^ edizione della Knödelfest, una cerimonia di apertura con la sfilata delle Compagnie Schützen di Primiero e Tesino, dei gruppi folkloristici di Mezzano e Valle del Leno e degli artisti di strada di Circateatro. Lungo la via principale del paese vengono disposte oltre ottocento tavole dove la gente si può accomodare per assaporare i canederli proposti dai 15 stand gastronomici presenti. Oltre venti le varietà di canederli tra cui scegliere, difficile quindi non riuscire a soddisfare anche i palati più esigenti. Non mancano i classici canederli con lo speck in brodo o asciutti, quelli con le erbette serviti con burro fuso e poi quelli con la zucca, il formaggio, le carote, le ortiche, i funghi, quelli con i porri per arrivare poi a quelli con i fagioli di Lamon IGP.

Occhio di riguardo anche per gli intolleranti al glutine, con uno stand all’interno della Festa certificato AiC in grado di offrire canederli gluten free. E dopo il salato arriva il dolce, a cui è difficile resistere. I canederli dolci sono una vera esplosione di gusto, si possono trovare con le albicocche, le fragole, le mele ed il cioccolato. Ogni stand propone anche un piatto alternativo al canederlo e appartenente alla tradizione culinaria trentina e primierotta.

Assaggiare tutte le varietà di canederli è un’impresa ardua ma ne vale senz’altro la pena anche perché le calorie di troppo si possono smaltire ballando sulle note delle cinque band musicali tirolesi. Quest’anno ad accendere la festa arrivano direttamente dall’Austria i Mountain Crew, la boy band in lederhosen più famosa dell’arco alpino che si esibisce in due grandi concerti da non perdere. Sempre molto atteso tra i giovani è l’appuntamento del sabato sera con l’elezione di Miss e Mister Canederlo, i cui vincitori diventano i testimonial ufficiali dell’evento per l’anno a seguire.

A coloro che desiderano imparare trucchi e segreti per preparare dei buoni canederli non rimane che partecipare ai tanti momenti di show cooking organizzati per adulti. La Knödelfest è una festa anche i più piccoli che si possono divertire con giochi e spettacoli pensati apposta per loro e dei laboratori di cucina ovviamente a tema canederlo. La domenica colorano le vie del paese anche le bancarelle dei mercatini dell’artigianato locale.

E se è vero che l’appetito vien mangiando è altrettanto vero che l’appetito lo si fa camminando con le passeggiate del Knödelfest Tour. In compagnia di una guida esperta si vanno a scoprire i dintorni di Imèr dal ponte su funi del Rio San Pietro alla chiesetta di San Silvestro che domina dall’alto di uno sperone di roccia l’intera vallata del Primiero. Il programma dettagliato della Knödelfest è consultabile sul sito festadelcanederlo.it. È possibile seguire l’evento sui canali social dedicati Facebook, Instagram ed You Tube.

Mister e Miss Canederlo 2023 – ph Andrea Pavan