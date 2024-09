APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * FUNGHI: «NELLA VALLE DEL VANOI ENTRA NEL VIVO LA “FESTA DELLE BRISE“, IL 7-8/9»

10.23 - sabato 7 settembre 2024

Nella valle del Vanoi entra nel vivo la Festa delle Brise e del Bosco. Tante le novità di questa edizione 2024: oltre alle attività legate al Boletus Edulis da non perdere l’escursione a Pralongo e al cimitero della Grande Guerra, il Maso Trekking, le visita all’Area Faunistica di Caoria e soprattutto la possibilità di un volo in mongolfiera.

Prosegue anche nelle giornate di sabato 7 settembre e domenica 8 settembre la Festa delle Brise e del Bosco, l’appuntamento nella verde Valle del Vanoi dedicato al bosco e i suoi prodotti.

La manifestazione rappresenta uno degli imperdibili eventi di fine estate e darà la possibilità di scoprire il “re dei funghi” e gli altri prodotti del bosco, con i tradizionali mercatini di prodotti tipici ed artigianali, tanti stand gastronomici e le proposte a tema dei ristoranti del Vanoi.

La manifestazione si è aperta già da venerdì 6 settembre con la prima delle due uscite guidate con gli esperti dell’Associazione micologi Costabissara Isola Vicentina e con le guardie forestali locali, due escursioni nel bosco dedicate ad appassionati e curiosi per imparare a riconoscere il Boletus Edulis, il “porcino” re dei nostri boschi.

Le attività proseguiranno poi oggi con il Maso Trekking (tour dei masi del Vanoi), la visita ai cervi dell’Area Faunistica di Caoria e lo show cooking con Silvia Coletto. Dalle ore 10 apriranno poi anche la mostra di pesca e la mostra dei presepi tradizionali artigianali locali e di vari paesi del mondo presso l’ex scuola materna di Caoria.

Alle 18 verrà inaugurata anche la mostra micologica presso l’oratorio parrocchiale di Caoria, mentre dalle 19 aprirà lo stand gastronomico con menù tipico locale e funghi, a cui seguirà la serata musicale in compagnia dei Fleimstaler.

Domenica 8 settembre la festa proseguirà già dal mattino con il corso sull’uso e la manutenzione della falce da fieno con Mariano Cecco. Alle 10 partirà poi l’escursione a Pralongo e al cimitero della Grande Guerra di Caoria, mentre alle 11 è in programma la sfilata per le vie del paese del gruppo folk I Mercanti Dogali di Montebelluna.

Nel pomeriggio si terranno anche alcune attività dedicate ai più piccoli con il Truccabimbi con Carmen e la lettura animata con Jennifer Mioranza del libro animato “Drago Vaia”. Alle 15:30 ci saranno infine la premiazione del concorso “la brisa più pesante” e del nuovo contest fotografico a tema “bosco della valle del Vanoi”.

Tra le novità da non perdere di questa edizione ci saranno anche le sessioni di volo vincolato in mongolfiera serali (il sabato) e mattiniere (la domenica) per scoprire il cuore verde del Trentino. Un modo per vedere la valle del Vanoi come mai avete fatto prima! L’attività è su prenotazione.

