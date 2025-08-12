APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * FERRAGOSTO: «AL VIA IL “SUMMER BREAK“, TRE GIORNATE DI MUSICA ELETTRONICA – HOUSE – DANCE (14-16/8)»

10.34 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un Ferragosto di musica con Summer Break e Ronk’n’Roll. Due appuntamenti musicali tra San Martino di Castrozza e la Valle del Vanoi. In occasione del ponte di Ferragosto, il territorio di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi ha un unico comune denominatore: la musica!

Dal 14 al 16 agosto 2025, prende vita Summer Break, la versione estiva di Snow Music Week, il format che da anni anima l’inverno dolomitico e che ora si apre a una nuova dimensione estiva. Tre giornate di musica elettronica, house e dance accompagneranno il pubblico nell’area antistante la partenza degli impianti della Colbricon Express a pochi passi dal centro di San Martino di Castrozza, con una selezione di artisti nazionali e internazionali – tra cui Georgia Mos, Rudeejay, Da Brozz e Pekka DJ – affiancati da talenti locali e band resident.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è pensata per offrire un’occasione di ritrovo e condivisione per il target più giovane. Il festival nasce grazie al lavoro di Primiero Creattiva che conferma il proprio impegno nella promozione di eventi capaci di valorizzare il territorio anche durante la stagione estiva. Per maggiori informazioni sul Summer Break: https://www.sanmartino.com/IT/snow-music-summer-break/

La sera del 14 agosto, a Ronco nella Valle del Vanoi, spazio invece alla nostalgia e al divertimento con una nuova edizione del Ronk’n’Roll Festival, che per l’occasione rende omaggio agli iconici anni ’90. La serata inizia con un 90’s Flashback Aperitivo, seguito da una cena all’aperto in stile BBQ, tra specialità americane e sapori locali. Dalle 20.30, saliranno sul palco due tribute band tra le più apprezzate in Italia: Con un Deca (dedicata a Max Pezzali / 883) e Lane Nirvana Tribute Band, per un viaggio musicale che unisce generazioni e ricordi dei tempi che furono. Per maggiori informazioni: https://www.sanmartino.com/it/ronk-and-roll/