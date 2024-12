APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * EVENTI DI NATALE 2024: «CHRISTMAS GARDEN / CONCERTO IMMACOLATA / BRAZEDÈL DI CAPODANNO E PANINI DOLCI»

18.13 - giovedì 5 dicembre 2024

A San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi un Avvento ricco di eventi. L’arrivo di dicembre ha portato la prima neve della stagione ad imbiancare il paesaggio ma anche il ritorno di tanti eventi e iniziative a tema natalizio. Da Fiera di Primiero a San Martino di Castrozza, passando per Imer, Mezzano, Tonadico Siror e Canal San Bovo saranno davvero tanti gli appuntamenti da non perdere da qui a Natale.

VILLAGGIO NATALIZIO DI SAN MARTINO DI CASTROZZA – dal 6 all’8 dicembre: ai piedi delle Pale torna il Villaggio Natalizio presso la terrazza sotto il Palazzo Sass Maor: cioccolata calda, bombardino, idee regalo, vin brulé, frittelle e strudel di mele, brazedel e stelle di polenta, insomma… delizie per tutti i gusti! Venerdì 6 dicembre alle 17:30 a San Martino arriverà poi San Nicolò, accompagnato dai Krampus Primör, mentre sabato 7 dicembre dalle 17:30 è in programma il concerto del coro Sass Maor.

VILLAGGIO DEGLI INTRECCI – 7, 12, 14, 17 e 21 dicembre: al Parco Clarofonte di Fiera di Primiero sono davvero numerosi gli appuntamenti in programma al Villaggio degli Intrecci, il villaggio immerso in una magica atmosfera nordica tra gnomi, curiosi animaletti, racconti sussurrati, profumi invernali e sapori natalizi. Il Villaggio è visitabile gratuitamente tutti i giorni, ma in alcune giornate sono in programma attività particolari, dagli abbracci di luci alla grande festa nel bosco. Qui il programma completo del Villaggio degli Intrecci:

CHRISTMAS GARDEN – 7, 14, 21, 28 dicembre e 5 gennaio: in piazza Battisti a Fiera di Primiero una serie di appuntamenti musicali in programma tutti i sabati pomeriggio di dicembre e domenica 5 gennaio. Un programma variegato che spazia dalla musica natalizia a rock, raggee e musica jazz. Ad accompagnare il tutto panini, aperitivi gustosi e bibite calde, con la speciale partecipazione dei Krampus Primör sabato 7 dicembre. Programma completo:

DI PRESEPE IN PRESEPE – dall’8 dicembre al 6 gennaio: nel borgo di Tonadico torna la mostra diffusa di presepi artigianali realizzati da famiglie, artisti, scuola materna, negozianti del borgo e associazioni locali dislocati lungo le vie dell’abitato, dal centro storico alla sua campagna, fino a Palazzo Scopoli.

MERCATINO DI NATALE DI SIROR – 7,8, 14, 15, 21, 22 dicembre: proseguono tutti i sabati e le domeniche fino a Natale le attività del Mercatino di Natale di Siror, il più antico di tutto il Trentino. A questo link il programma dettagliato di tutte le giornate: https://www.sanmartino.com/it/mercatini-di-natale/

CONCERTO DELL’IMMACOLATA – sabato 7 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Imer si terrà il concerto dell’Immacolata, parte del Primiero Dolomiti Festival con la partecipazione di Paola Crema (soprano), Ivan Villanova (clarinetto) e Cristina Centa (arpa).

ASPETTANDO IL NATALE – domenica 8 dicembre: la pro loco di Canal San Bovo – Gobbera e gli animatori di Canal San Bovo organizzano un pomeriggio con musica, cioccolata, te caldo, vin brulé, marshmallow e truccabimbi. A partire dalle ore 17.

CONCERTO DI NATALE e CONCERTO “RUSSIAMERICA” – venerdì 20 e sabato 21 dicembre: due serate di concerti al Centro Civico di Mezzano alle ore 20.30. Il primo organizzato dagli allievi della Scuola Musicale di Primiero, il secondo per pianoforte e percussioni con la partecipazione di Maria Tea Lusso, Michele Bolla e Dimitri Fiorin.

INCONTRO CON BABBO NATALE A TRANSACQUA – martedì 24 dicembre: Babbo Natale passerà per le vie di Transacqua con la sua carrozza e gli elfi per salutare i bambini e le loro famiglie. Ore 17.30.

TRADIZIONALE FIACCOLATA DI NATALE A SIROR – martedì 24 dicembre: tradizionale appuntamento con la fiaccolata che attraversa i boschi di Siror per terminare in piazza. Lo scambio degli auguri sarà accompagnato da vin brulé e “sémeli”, un dolce che a Siror si mangia nel periodo di Natale.

A questi appuntamenti si aggiungono inoltre i tanti eventi e le attività dell’Avvento organizzate alla Casa del Cibo di Palazzo Scopoli dalla Strada dei Formaggi delle Dolomiti.

APPUNTAMENTI AVVENTO PALAZZO SCOPOLI:

IN CARROZZA CON GUSTO – Venerdì 6 dicembre ore 14.30 – La filiera casearia di Primiero, dal latte ai formaggi: un tour guidato a bordo di un tradizionale calesse, alla scoperta delle stalle e di Palazzo Scopoli. Un’esclusiva visita alle stalle del fondovalle, per conoscere da vicino i nostri soci allevatori e i loro animali, alla scoperta dei segreti che rendono così buono il nostro latte, l’oro bianco ingrediente fondamentale dei formaggi di Primiero. Il tutto a bordo di una tradizionale carrozza trainata da splendidi cavalli, con tanto di cocchiere-allevatore: il simpatico Walter che vi condurrà alla scoperta degli angoli più nascosti e suggestivi di Primiero passando tra le vie, gli affreschi e le fontane dei caratteristici borghi di Siror e Tonadico.

Per concludere, verrete accompagnati in una suggestiva degustazione narrata a Palazzo Scopoli – Casa del Cibo dove, oltre i nostri formaggi saranno protagonisti: la birra artigianale, i salumi e altri prodotti tipici del Primiero. Eccellenze tutelate dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti. € 30 adulti, € 18 bambini fino a 10 anni (include tour guidato in carrozza, visita guidata alla stalla degustazione narrata dei formaggi del nostro Caseificio accompagnati dalla birra artigianale Bionoc’ o succo di mela, dai salumi Macelleria Bonelli e altri prodotti tipici, ingresso a Palazzo Scopoli e accesso alle sue mostre) Info e prenotazioni su https://www.caseificioprimiero.com/shop/esperienze o telefonando al numero 0439 62941. L’esperienza si ripete anche il 13 e 20 dicembre.

PICCOLI MA GRANDI DOLCI DELLA TRADIZIONE – Sabato 7 dicembre ore 9.30:

Laboratorio di cucina con Silvia Coletto, cuoca professionista, food blogger di Dolci Mari e Monti ed esperta di ricette trentine, per imparare a realizzare alcuni grandi classici dolci trentini in formato mignon, ottima idea anche per golosi regali di Natale, con un tocco di fantasia e una spolverata di aromi e profumi natalizi.

Ogni partecipante avrà a disposizione una postazione dedicata per la realizzazione delle proprie ricette e alla fine della lezione le preparazioni potranno essere degustate insieme con un brindisi finale con un calice di vino trentino.

€ 45,00 a persona – inclusa cooking class, degustazione e ricettario dedicato ai dolci trentini. Su prenotazione entro le ore 18.00 dell’06/12 tel. 389 2837003 (Silvia).

I VINI DEL TRENTINO A PALAZZO – Sabato 7 dicembre dalle 15.30 alle 19.30 e domenica 8 dicembre dalle 11 alle 13.30 Una due giorni dedicata ai vini del Trentino a Palazzo Scopoli nell’esclusiva sala in legno del 1600. Un racconto dei vini trentini e del territorio in cui nascono, attraverso un affascinante viaggio fra cantine, storia, sapori, musica e convivialità.

Con Wine & Me gli ospiti potranno degustare à la carte una ricca collezione con circa 150 etichette di vini fermi trentini e Trento DOC, le bollicine di montagna metodo classico, delle numerose cantine del territorio aderenti all’iniziativa: dalla Valle di Cembra alla Vallagarina, passando per la Piana Rotaliana, Valle dei Laghi e Valle dell’Adige.

Non mancherà anche la Grappa del Trentino per chi vuole chiudere la serata con spirito.

Il tutto accompagnato e condito dai prodotti della Strada dei formaggi delle Dolomiti, rielaborati in intriganti finger food dagli allievi e insegnati di ENAIP Primiero per uno sfizioso aperitivo in compagnia Ad arricchire le degustazioni à la carte anche Wine & Winemakers, una masterclass con la nostra esperta sommelier, sui vini più rappresentativi del territorio.

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Vini del Trentino e dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti in collaborazione con il ENAIP Primiero e il supporto dell’Istituto Trentodoc.

WINE & ME – DEGUSTAZIONI À LA CARTE – sabato 7 dicembre dalle 16.30 alle 19.30 e domenica 8 dicembre – dalle 11 alle 13.30: Un aperitivo in compagnia che si trasforma in un viaggio nella viticoltura trentina. La vostra degustazione spazia tra circa 150 etichette di vini fermi trentini e Trento DOC, le bollicine di montagna metodo classico, delle numerose cantine del territorio aderenti all’iniziativa: dalla Valle di Cembra alla Vallagarina, passando per la Piana Rotaliana, Valle dei Laghi e Valle dell’Adige. A guidarvi nella scelta un’esperta sommelier che saprà condurvi in base ai vostri gusti personali o aprire nuovi orizzonti verso vini e cantine a voi ancora sconosciuti. Il tutto accompagnato e condito dai prodotti della Strada dei formaggi delle Dolomiti, rielaborati da ENAIP Primiero in intriganti finger food e una buona musica. Non mancherà anche la Grappa del Trentino per chi vuole chiudere la serata con spirito. A partire da €5. Accesso alle degustazioni libero in base alla disponibilità dei posti.

WINE & WINEMAKERS – sabato 7 dicembre ore 15.30

Un percorso immersivo tra i vitigni autoctoni del Trentino. Una esperta sommelier, vi condurrà tra curiosità, profumi, colori, aromi e sapori dei vini più noti del territorio: dal Müller Thurgau alla Nosiola, dal Marzemino al Teroldego Rotaliano. Una scoperta sensoriale fatta anche di abbinamenti con una selezione di formaggi e salumi locali. € 10 a persona. Su prenotazione, 349 5499902 – Minimo 6 persone, max 20.

LA COLAZIONE DELLE FESTE – BRAZEDÈL DI CAPODANNO E PANINI DOLCI – domenica 15 dicembre ore 9.30

Laboratorio di cucina con Silvia Coletto, cuoca professionista, food blogger di Dolci Mari e Monti ed esperta di ricette trentine, per imparare a realizzare il buonissimo Brazedèl un dolce tipico della tradizione trentina e di Primiero in particolare. Una ciambella porta fortuna perfetta anche come regalo homemade da donare durante le festività.

Durante la cooking class prepareremo anche dei panini lievitati dolci dall’aroma e profumo natalizio perfetti per le colazioni in famiglia durante le festività e alla fine della lezione le preparazioni potranno essere degustate insieme con un brindisi finale con un calice di vino trentino. € 45,00 a persona – inclusa cooking class, degustazione e ricettario dedicato ai dolci natalizi. Su prenotazione entro le ore 18.00 dell’14/12 tel. 389 2837003 (Silvia).

FROLLINI PER TUTTI – Sabato 21 dicembre ore 16.30

Laboratorio in compagnia di Sara Zaetta, pasticcera, per immergersi nel mondo della frolla, tra pratica e teoria, e saper così preparare la scatola di biscotti che proprio non può mancare nel periodo delle feste. Il tutto con un occhio alle intolleranze per soddisfare al meglio lo sfizio di mangiare in compagnia un buon frollino! Laboratorio teorico-pratico, ricettario e scatola di biscotti realizzati, € 50 Su prenotazione, entro giovedì 19/12, al 3495209345 (Sara). Posti limitati