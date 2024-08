APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “DOLOMITINCONTRI“: «OSPITE LO SCRITTORE GIOVANNI GRASSO, SABATO 24 AGOSTO ORE 18.00»

07.32 - sabato 24 agosto 2024

Sabato 24 agosto alle ore 18.00 la sala congressi di San Martino di Castrozza, in ambito della 38^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri avrà l’onore di accogliere un ospite di straordinaria importanza, lo scrittore Giovanni Grasso.

Oltre ad essere un noto giornalista, autore, nonché grande appassionato di montagna, Giovanni Grasso dal 2015 è consigliere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la stampa e la comunicazione. La sua ricerca letteraria scandaglia, a cavallo tra storia e creazione, i sentimenti umani di fronte alle pagine più buie del Novecento. Per Rizzoli ha pubblicato Il caso Kaufmann (2019), Icaro. Il volo su Roma (2021) e Il segreto del tenente Giardina (2023). Ha scritto anche per il teatro con Fuoriusciti e Il caso Kaufmann. A DolomitIncontri 2024 presenterà la sua più recente opera dal titolo L’amore non lo vede nessuno, il suo quarto romanzo per Rizzoli.

L’amore non lo vede nessuno è un romanzo inaspettato e potente, un’indagine spietata sul senso autentico dell’esistenza, che ci costringe davanti allo specchio, occhi negli occhi con la parte più oscura di noi, e ci interroga sulla necessità di perdonare e di perdonarci.

La trama del libro, magistralmente orchestrata da Grasso, cattura i lettori in una spirale di suspense e colpi di scena, conducendoli in un mondo fatto di ossessioni, contraddizioni, tradimenti e segreti, dove nessuno è completamente innocente e nessuno è del tutto colpevole. Ogni martedì pomeriggio, per sessanta minuti esatti, in un anonimo bar di provincia, Silvia incontra, di nascosto, un affascinante sconosciuto. Sono legati da un patto: lui ha promesso di rivelarle ogni particolare sulla sua relazione con Federica, la sorella di Silvia morta da pochi giorni in un incidente stradale in circostanze sospette.

Lei, in cambio, si è impegnata a non fare ricerche per scoprire l’identità del suo misterioso interlocutore. Ma il racconto di quell’uomo senza nome, colto e raffinato, è davvero attendibile? E fino a che punto Silvia può fidarsi di lui? La ricerca della verità, in un crescendo di coup de théâtre, sarà un percorso sorprendente e doloroso, che porterà Silvia ad affrontare un groviglio di contraddizioni e segreti indicibili, tra amori assoluti e giochi di potere.

La 38^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri con questo penultimo appuntamento di stagione (la rassegna si concluderà venerdì 30 agosto con Luca Barbarossa il famoso cantautore romano e speaker radiofonico del seguitissimo programma Radio2 Social Club) conferma lo spessore e la qualità della sua proposta, che per tutto il corso dell’estate 2024 ha saputo offrire agli ospiti di San Martino di Castrozza e Primiero eventi di straordinaria rilevanza ed ampio respiro, spaziando dalla letteratura all’attualità, senza dimenticare appuntamenti dedicati alla montagna e i suoi protagonisti.

La Rassegna Culturale DolomitIncontri è realizzata dall’Azienda per il Turismo di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, grazie al patrocinio del Comune Primiero San Martino di Castrozza e della Comunità di Valle del Primiero.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 18.00 presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza. Programma completo www.sanmartino.com/IT/dolomitincontri/