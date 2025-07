APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN)* “DOLOMITINCONTRI ESTATE 2025“: «PRESENTI ALLA 39MA EDIZIONE LUCIA ANNIBALI E OSCAR FARINETTI (26 -27/7)»

17.46 - martedì 22 luglio 2025

39^ edizione DolomitIncontri estate 2025: una rassegna in cammino. Lucia Annibali e Oscar Farinetti arrivano a San Martino di Castrozza. Nel salotto culturale delle Pale di San Martino c’è grande fermento per l’avvio ufficiale di stagione della 39^ edizione di DolomitIncontri estate 2025. Sabato 26 e domenica 27 luglio si parte, infatti, con due appuntamenti di grande prestigio che vedranno rispettivamente protagonisti l’avvocata Lucia Annibali con la giornalista Daniela Palumbo e a seguire il noto imprenditore Oscar Farinetti.

Sabato 26 luglio con il libro “Il futuro mi aspetta” (Feltrinelli) l’avvocata Lucia Annibali, a più di dieci anni di distanza da quella tragica sera del 16 aprile 2013 nella quale fu aggredita con dell’acido sul volto da due sicari assoldati da Luca Varani, il suo ex fidanzato, racconta la sua straordinaria storia di resilienza, riscatto e rinascita, il lungo e faticoso percorso medicale e la granitica volontà di dare un valore positivo, nonostante tutto, a ciò che le è successo. Lucia Annibali ha scelto di non lasciarsi avvelenare dall’odio e dal rancore, ha scelto la via del bene che la pone ad una distanza siderale e in netto contrasto con chi pensava di poterla annullare, di metterla a tacere per sempre.

Giorno dopo giorno con una forza non comune, ferrea determinazione ed ironia, ha percorso un cammino tortuoso ma ricco di soddisfazioni che le ha fatto incontrare una nuova sé: più consapevole del suo valore e forte degli affetti sinceri di chi le è sempre stato accanto, dai suoi familiari ai numerosi amici e sorelle che l’hanno accompagnata in questi anni. Scrive Lucia Annibali: “Vi racconto la mia storia perché non appartenga solo a me. Non ci siamo solo io e i miei aguzzini dentro quella storia. Quello che state per attraversare contiene un Noi che nasce dal desiderio di opporsi, insieme, alla brutalità. Non c’è modo migliore di immaginare il futuro.” Il valore della testimonianza di Lucia – accompagnata dalla giornalista Daniela Palumbo – ci ricorda come ancora oggi abbiamo il dovere di affrontare e sconfiggere insieme la violenza sulle donne.

Lucia Annibali è nata a Urbino nel 1977 ed è avvocata. Nel 2014 ha pubblicato, con Giusi Fasano, Io ci sono (Rizzoli), da cui è stato tratto un film andato in onda su Rai 1. L’8 marzo 2014 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito. È stata deputata nella XVII legislatura ed è attualmente Difensora Civica della Regione Toscana. Da dieci anni è impegnata in progetti nelle scuole e in carcere per portare la sua testimonianza.

Daniela Palumbo è autrice e giornalista. Scrive per il mensile “Scarp de’ tenis”, storico giornale di strada della Caritas Ambrosiana. Ha esordito nel 1998 e da allora ha ricevuto numerosi riconoscimenti. È stata la voce di Liliana Segre per i libri Fino a quando la mia stella brillerà (2015) e Scolpitelo nel vostro cuore (2018) e di Lucia Annibali per Il futuro mi aspetta (2024). Con La notte più bella ha vinto il Premio Campiello Junior 2024.

Domenica 27 luglio il salotto culturale di DolomitIncontri ospiterà con grande piacere il noto imprenditore e scrittore piemontese Oscar Farinetti con il libro “Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano” (Slow Food Editore). Farinetti, già ospite della rassegna nel 2023 con “È nata prima la gallina…forse” (sempre per Slow Food Editore), con questa nuova opera conduce i lettori in un viaggio del cuore, attraverso indimenticabili ritratti umani e suggestive istantanee dal mondo.

Scrive l’autore: “Ho capito che chi abbandona un progetto è un uomo senza sogni, che bisogna vivere o morire per i propri sogni…e forse ho capito anche che devi sempre metterti in discussione ed essere pronto a ripensarti come uomo, imprenditore, padre, figlio, tuttavia senza mai rinunciare ai tuoi sogni.” Lo scrittore albese intreccia la guerra e la libertà, l’arte e i sogni, l’osteria con i suoi miti popolari e il vino: storie anonime o ritratti di personaggi famosi, il cui titolo si ispira alla frase di Elsa Morante secondo la quale l’unica vera dichiarazione d’amore sarebbe: “Hai mangiato?”.

Il cibo come cura, come passione, come relazione, come condivisione. Le fotografie di Bruno Murialdo in apertura delle storie sono un’ispirazione per scoprire il vasto mondo, non visibile agli occhi, che può esserci dietro ognuna di esse. I protagonisti, tra gli altri, sono Michelangelo Pistoletto, Umberto Eco, Giovanni Treccani, Werner Herzog, ma anche i vecchi di Langa, un emigrato, un contadino che fa i salami e dialoga con la sua gatta, una cameriera che sognava Marylin Monroe: la penna dell’autore percorre fatti storici ed episodi della vita quotidiana, regalandoci scritti coinvolgenti e ritratti originali capaci di farci appassionare (o riappassionare) al genere umano.

Oscar Farinetti, Oscar Farinetti, scrittore e imprenditore, è noto in tutto il mondo per aver fondato Eataly. Ha firmato anche il progetto Green Pea e inaugurato nel 2024 a Bologna, Grand Tour Italia. Ha scritto Coccodé e Sette mosse per l’Italia (Giunti), Storie di coraggio con Shigeru Hayashi e Mangia con il pane (Mondadori), Nel blu e Ricordiamoci il futuro (Feltrinelli), Quasi e Breve storia dei sentimenti umani (La Nave di Teseo), Dialogo tra un cinico e un sognatore con Piergiorgio Odifreddi e Never Quiet (Rizzoli), Dieci mosse per affrontare il futuro (Solferino). Per Slow Food Editore ha dato alle stampe Serendipity. 50 storie di successi nati per caso e È nata prima la gallina…forse.

Bruno Murialdo, fotografo, collabora come free lance a testate giornalistiche nazionali e internazionali. Il suo archivio personale è uno dei più ricchi di storia dagli anni Settanta ai Novanta: comprende America Latina (in particolare Cuba, Argentina e Cile), Stati Uniti, Russia e Paesi dell’Europa. Ha raccontato la Langa degli anni settanta e la sua metamorfosi fino a oggi.

Tutti gli appuntamenti in ambito della 39^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri si svolgeranno a San Martino di Castrozza alle ore 18.00 presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor, salvo diversa indicazione.

www.sanmartino.com/DolomitIncontri