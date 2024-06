APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * ASSEMBLEA SOCI: «INVERNO 2023/24, INCREMENTO PRESENZE 12%, TURISTI ITALIANI (+10%) STRANIERI (+23%)»

18.00 - giovedì 6 giugno 2024

Mercoledì 5 giugno, presso il Teatro dell’Oratorio di Pieve (Primiero San Martino di Castrozza), si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci di ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. Alla serata hanno partecipato 53 soci, con 14 deleghe, per un totale di 67 votanti.

Nella sua consueta relazione il Presidente Antonio Stompanato ha espresso la sua gratitudine a tutti i soci, al Consiglio di Amministrazione, al componente unico dell’Organo di Controllo e a tutti i collaboratori per il loro impegno e il lavoro svolto.

Il Presidente ha poi illustrato, con l’ausilio di slide, le azioni, le iniziative e i progetti concreti realizzati da ApT nel corso del 2023 e negli ultimi mesi. Ha sottolineato come questi risultati siano stati possibili grazie alla sinergia e alla collaborazione con tutti i soci e i partner locali, tra cui la Comunità di Valle, le amministrazioni comunali, il Parco Paneveggio Pale di San Martino, il Consorzio Impianti a Fune, il Caseificio di Primiero, i titolari di appartamenti, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato e i comitati turistici.

Stompanato ha spiegato come, nonostante il clima di incertezza dovuto ai conflitti in Ucraina e Medioriente, gli operatori turistici nel corso del 2023 hanno ottenuto ottimi risultati. L’inverno 2023/24 ha visto un incremento del 12% delle presenze turistiche, con un aumento del 10% dei turisti italiani e del 23% degli stranieri. Il Presidente ha poi evidenziato come ApT stia lavorando per valorizzare sempre più le stagioni a minor afflusso turistico, in piena sinergia con il piano strategico provinciale. Un altro obiettivo sarà quello di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e delle esperienze offerte, attirando turisti consapevoli e ricercando la giusta redditività delle imprese.

Sul fronte degli eventi nel 2023 ApT ha organizzato e/o coordinato numerose manifestazioni ed anche alcuni appuntamenti formativi, come la seconda edizione di Forma Mentis. Il Presidente ha colto anche l’occasione per esprimere soddisfazione per il passaggio del Giro d’Italia nello scorso mese di maggio. Importante è stata anche la recente ufficializzazione del gemellaggio tra il comune di Primiero San Martino di Castrozza e il comune di Ischia, che promuove la collaborazione e la promozione reciproca. Progetti green come “Verso un turismo sostenibile” e Move Up stanno stimolando ad un miglioramento dell’attenzione dei servizi delle strutture ricettive e dei ristoranti su un tema particolarmente sentito come quello della sostenibilità ambientale.

Un altro tema cruciale trattato è stato quello della mobilità, fondamentale dopo il subappalto del servizio avvenuto lo scorso autunno da Trentino Trasporti a un operatore privato. ApT affronterà nei prossimi mesi importanti sfide relative alla pianificazione turistica e alla revisione del sistema di cofinanziamento della mobilità, soprattutto invernale, in collaborazione con la Comunità di Valle e Asat, al fine di trovare soluzioni adeguate alla gestione dei flussi turistici.

Successivamente, come previsto dall’ordine del giorno dell’Assemblea, il direttore Manuel Corso ha illustrato l’attività operativa realizzata nel 2023. Durante la sua presentazione, ha posto particolare enfasi sul lavoro svolto per la valorizzazione dei prodotti turistici dell’ambito, con un focus sugli investimenti nella skiarea San Martino Passo Rolle e sulle numerose novità e implementazioni introdotte nel 2023. Questi sviluppi hanno riguardato prodotti turistici legati alla famiglia, al gusto, alla vacanza attiva e alla cultura.

Il direttore ha sottolineato poi l’importanza dell’analisi dei dati per supportare le scelte strategiche di ApT. Inoltre, ha evidenziato i risultati positivi del programma di coaching, offerto durante l’anno agli operatori del settore ricettivo per assistenza personalizzata nell’uso delle piattaforme digitali, in collaborazione con Trentino Marketing. Questa attività di coaching, uno dei ruoli principali assegnati alle ApT dalla riforma del 2020, è considerata un driver fondamentale per la crescita dei territori turistici.

La serata è proseguita con la presentazione del bilancio aziendale e la consueta relazione dell’Organo di Controllo, presentata da Maurizio Bonelli. Il bilancio, illustrato dal Direttore Manuel Corso, si è concluso con un utile di € 2.625 ed è stato approvato all’unanimità dai presenti.