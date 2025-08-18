APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * MEZZANO ROMANTICA 2025: «GRAN FINALE CON IL PIANOFORTE DI JONAS AUMILLER, IL 20/8 ORE 21.00»

19.21 - lunedì 18 agosto 2025

Gran finale con il pianoforte di Jonas Aumiller. Mezzano Romantica 2025 – mercoledì 20 agosto. Con il concerto del famoso pianista tedesco Jonas Aumiller, in programma mercoledì 20 agosto alle ore 21.00, giunge al termine la quindicesima edizione del festival Mezzano Romantica, l’importante rassegna di musica e teatro che ogni anno questa bella località del Primiero, Borgo Bello d’Italia, offre ai turisti e agli appassionati di musica. Il direttore Francesco Schweizer riesce sempre a stupire con un programma di assoluto rilievo e anche per questa edizione i protagonisti sono stati nomi di fama nazionale ed internazionale, inserendo di fatto il festival fra le perle della stagione estiva trentina.

Ospitato al Centro Civico di Mezzano, gratuito come tutti gli altri spettacoli della rassegna che ha preso il via in primavera, il concerto è dedicato interamente alle musiche di Chopin.

Jonas Aumiller è un giovane, e già molto noto, pianista tedesco che si è affermato nei più prestigiosi concorsi internazionali e che svolge un’intensa attività concertistica in Europa, Stati Uniti e Giappone, suonando anche con le più importanti orchestre nazionali e internazionali. È vincitore del 3° Concorso Internazionale Brahms di Detmold e medaglia d’argento al 12° Concorso Pianistico Internazionale di Hamamatsu in Giappone. Ha vinto il secondo premio e tre premi speciali, tra cui il premio per l’orchestra, il premio Chopin e la produzione di un CD, al 27°Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo di Monza, e la medaglia d’argento e il premio del pubblico all’8° Concorso Musicale Internazionale di Sendai in Giappone.

Nato a Monaco di Baviera, Jonas Aumiller ha ricevuto le sue prime lezioni di pianoforte all’età di sette anni. Ha conseguito la laurea triennale in Musica con lode presso il Conservatorio F.A. Bonporti di Trento, sotto la guida di Massimiliano Mainolfi. Tra i momenti salienti della stagione 2023/2024 figurano concerti per pianoforte con la Filarmonica della Germania Nord-Occidentale, la Sendai Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Milano e la Tokyo Symphony Orchestra. Nel 2025 è impegnato in una tournée di concerti in Giappone.