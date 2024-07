APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * “MEZZANO ROMANTICA 2024“: «MUSICA, AL COSPETTO DELLE CIME DEL PRIMIERO RIECHEGGIA IL JAZZ DEI “TIME RAG DEPARTMENT“ (3/8)»

17.51 - mercoledì 31 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Prosegue, con sempre nuove sorprese, la XIV edizione del Festival di musica e teatro Mezzano Romantica diretto da Francesco Schweizer. Dopo alcuni interessanti appuntamenti all’insegna della commistione tra diversi generi artistici, sabato 3 agosto, alle 21, al Centro Civico di Mezzano torna regina incontrastata la grande musica. È il turno del jazz, ma quello rivisitato, condito e corretto – insomma, unico – dei Time Rag Department. Il concerto è ad entrata libera.

Direttamente da Berlino, sbarcano nel Primiero le melodie tipiche dell’old time jazz, che hanno fatto da calamita prima e da collante poi per i membri della band di respiro internazionale, composta di musicisti professionisti provenienti da tutta Europa, famosissimi in Germania ma dal talento ormai apprezzato anche oltre confine. Il loro è un repertorio unico, ispirato a grandi artisti del passato come Duke Ellington, Paul Whiteman, Sidney Bechet e Bunk Johnson ma anche al jazz delle origini, in stile New Orleans tanto per intendersi, che accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo dai ritmi incalzanti. Il loro stile musicale, infatti, è tra il jazz ragtime e lo swing, con brani dal melodioso all’infuocato. Ascoltare per credere. E ballare.

La band:

Anton Wunderlich, trombone, piano, vocal

Sofiane Atta, soprano sax, clarinet, backing vocal

Christoph Klan, clarinet, alto sax, vocal

Maximilian Keitel, guitar, banjo, backing vocal

Quentin Bardinet, tenor banjo, vocal

Matthieu Baud, double bass, backing vocal