APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * “DOLOMITI INCONTRI 2024“: «AD APRIRE LA 38MA EDIZIONE CI SARÀ GINO CECCHETTIN (28/7)»

“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia schiavo” scriveva l’immortale Gianni Rodari e da questo assunto muove i suoi passi la 38^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri, il cui fil rouge dell’estate sarà la parola libertà, un termine fondamentale, oggi purtroppo parimenti abusato quanto sottovalutato.

Libere e diverse una dall’altra saranno, infatti, le voci dei prestigiosi autori che firmeranno questa nuova pagina della rassegna DolomitIncontri, che come ogni anno dal 1986 si svolgerà a San Martino di Castrozza presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor. A partire da domenica 28 luglio e arrivando fino a venerdì 30 agosto, il salotto letterario delle Pale di San Martino con ben dodici appuntamenti si conferma essere uno spazio accogliente dove trovare un ampio spaccato della cultura italiana contemporanea, con un’inclinazione pop, mai snob, perché leggere possa davvero essere uno strumento di liberazione, inclusivo, multigenerazionale e di largo respiro proprio come una boccata d’aria fresca e salutare tra le spettacolari Dolomiti di Primiero.

La Rassegna Culturale DolomitIncontri 2024 accoglierà scrittori e giornalisti di altissimo livello, giovani autori molto noti sui canali social e artisti a tutto tondo; l’estate letteraria di San Martino di Castrozza vedrà tra i protagonisti della rassegna il giornalista d’inchiesta più famoso d’Italia Sigfrido Ranucci, che con il programma televisivo Report (Rai3) difende a spada tratta la libertà di stampa, un libertario d’eccellenza come Giuseppe Cruciani ma anche scrittori che hanno fatto della libertà un vero e proprio stile di vita come Gianluca Gotto. Non mancheranno appuntamenti dedicati alla montagna, raccontata attraverso le pagine del nuovo romanzo di Matteo Righetto e dalla viva voce dell’alpinista di fama internazionale Krzysztof Wielicki. Tra i prestigiosi ospiti di questa 38^ edizione anche le candidate al Premio Strega Melissa Panarello (nel 2024) e Alessandra Carati (finalista nel 2022), il promettente e giovane autore Antonio Schiena (molto noto su Instagram con lo pseudonimo di @antipatiagratuita), consolidati scrittori come Mauro Covacich, Giovanni Grasso e per un gran finale di stagione un artista a 360° quale Luca Barbarossa.

Ad aprire la 38^ edizione di DolomitIncontri domenica 28 luglio sarà Gino Cecchettin, divenuto noto al grande pubblico, suo malgrado, per la drammatica vicenda che ha visto la figlia Giulia vittima di un efferato femminicidio. Cecchettin, con un coraggio non comune, ha deciso di ricordare sua figlia dedicandole una dolcissima lettera che compone le pagine del libro edito da Rizzoli “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” nel quale, da quel giorno maledetto, ripercorre i momenti più cari della propria vita familiare, tra gioie, dolori e i rimorsi di un genitore che si trova ad affrontare la sofferenza più terribile, la morte di un figlio. Il libro è parte di un progetto più ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere. Ricorda Cecchettin: “Cara Giulia, tu avresti voluto una società fatta di persone che reagiscono positivamente alle difficoltà, che non si lasciano mai sopraffare dalla negatività e dalla violenza. Questo significa restare umani.”

La Rassegna Culturale DolomitIncontri anche quest’estate vuole essere la promessa di un ulteriore viaggio nella vacanza dei tanti ospiti di Primiero e San Martino di Castrozza, sulle ali dell’immaginazione, della libertà, della conoscenza e della curiosità, per chi vuole vivere pienamente il presente senza dimenticare il pas­sato, con uno sguardo vivido verso il futuro.

La Rassegna Culturale DolomitIncontri è realizzata dall’Azienda per il Turismo di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, grazie al patrocinio del Comune Primiero San Martino di Castrozza e della Comunità di Valle del Primiero.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 18.00 presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza. Programma completo www.sanmartino.com/IT/dolomitincontri/