APT S.MART (TN) * “VANOI E-BIKE“: « UNA GIORNATA DI SPORT E DIVERTIMENTO, PER TUTTI GLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE (23/7) »

Il cuore verde del Trentino torna a battere forte per la e-bike! Dopo le positive esperienze delle scorse due edizioni torna anche in quest’estate 2023 l’appuntamento con il Raduno Vanoi E-Bike. La data da segnare in agenda è quella di domenica 23 luglio.

Una giornata di sport e divertimento per tutti gli appassionati delle due ruote, su due incantevoli percorsi (29km e 39km) immersi nei boschi del Vanoi, per incentivare l’utilizzo di questo mezzo di trasporto totalmente ecologico e scoprire con meno fatica i percorsi del territorio, incastonati fra meravigliosi scenari Dolomitici. Un evento pensato organizzato da Us Vanoi per sportivi e famiglie. Non mancherà l’occasione di godersi momenti di relax a base di prodotti locali nei punti di ristoro diffusi sul circuito, con aperibike in altura in località Pont de Stel dove si trova la Segheria di Valzanca, sito ecomuseale sul sentiero etnografico.

Tutto da provare il percorso verde di 29 km, sulla via delle malghe, che scendendo porta ai 1.700 mt di Malga Fossernica di Dentro. Il percorso di 39 km aggiunge al precedente anche un avvio che si snoda lungo un suggestivo itinerario caratterizzato dagli inediti panorami del Lago Nero, Malga Laghetti e Coldosè.

Per entrambi i percorsi la partenza è prevista alle ore 9.15 presso la località Ghiaie a Caoria, con arrivo fissato entro le ore 14.15. Fra gli iscritti anche il noto personaggio Canal il Canal. Per maggiori info e per conoscere le modalità d’ iscrizione: https://www.sanmartino.com/IT/vanoi-e-bike/

Un’entusiasmante manifestazione sportiva che strizza l’occhio ad un mezzo sostenibile e sempre più richiesto come è appunto l’e-bike, in un territorio che negli ultimi anni ha fatto grossi passi in avanti nello sviluppare una rete di tracciati ben collegati (come ad esempio il percorso mtb che collega Caoria a Paneveggio) e riforniti di colonnine di ricarica gratuite di Neogy.

Il Raduno Vanoi E-bike è un appuntamento particolarmente apprezzato dagli amanti della bicicletta che ai piedi delle Pale di San Martino possono divertirsi con oltre 350 km di percorsi mountain bike mappati e tabellati, con i due bike park di San Martino di Castrozza (San Martino Bike Arena e Colbricon Bike Park) e con i tracciati Pump Track di Primiero e San Martino di Castrozza.