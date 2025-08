APT ROVERETO VALLAGARINA (TN) * ASSEMBLEA: «NEI PRIMI SEI MESI DEL 2025 TREND POSITIVO, +2% ARRIVI E PRESENZE (157MILA ITALIANI E 61MILA STRANIERI)»

19.36 - venerdì 1 agosto 2025

L’assemblea dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo approva il bilancio all’unanimità.. Assemblea annuale per l’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo alla Distilleria Marzadro di Nogaredo, alla presenza di numerosi sindaci e soci privati. Il bilancio consuntivo dell’anno 2024 è stato approvato all’unanimità.

I primi sei mesi del 2025 hanno visto proseguire il trend positivo dell’anno scorso, con un 2% in più di arrivi e presenze, sia di turisti italiani che di quelli stranieri. 157mila le presenze di turisti italiani, 61mila quelle degli stranieri.

Continuano a raccogliere grande gradimento del pubblico i due progetti strategici, di largo respiro, che erano attesi da anni e portati a compimento nel 2024: l’apertura degli uffici Apt alla Stazione dei treni di Rovereto e al casello A22 di Rovereto Sud.

“Gli info point in questi mesi estivi sono ancora più apprezzati dai turisti – sottolinea il presidente Giulio Prosser – solo alla Stazione dei treni, i nostri operatori hanno risposto a più di mille richieste di informazioni ogni mese in merito alla destinazione turistica; molto utilizzato anche il servizio di deposito bagagli e il noleggio di e-bike. Apprezzata la vetrina delle esperienze che si possono fare tutto l’anno in Vallagarina”.

Anche l’ufficio turistico Apt a Rovereto Sud, grazie alla sua posizione strategica e a tutti i servizi che offre è stato molto utilizzato soprattutto da aprile in poi.

La permanenza media sul territorio è in aumento: tre giorni contro i due giorni e mezzo di 5 anni fa.

Il sito internet di visitrovereto nel corso dei primi sei mesi dell’anno ha avuto più di 300mila visualizzazioni.

Nel 2025 Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo ha confermato la certificazione GSTC per il turismo sostenibile.

Riconfermati gli investimenti per lo sviluppo dei tre asset: cultura, enogastronomia e outdoor.

Per la cultura, grande successo stanno ottenendo i “Trekking Urbani”, “Sorsi di cultura”, “La Piazza della Seta”, “Un Sabato con il sole sul Monte Zugna” e “Le stelle del sabato sera”, “Segreti e sapori” ”Sentieri parlanti” con format innovativi. Forte il supporto di Apt nella promozione delle iniziative legate al Centenario della Fondazione Campana dei Caduti.

Per il prodotto enogastronomia si stanno portando avanti progetti per la valorizzazione dei vini e distillati di montagna. Tra gli eventi la “Magnalonga”, “La Vigna Eccellente”, “Uva e dintorni”, “Sapori ‘autunno”, “Calice a Forte Pozzachio”.

Per l’outdoor tante le escursioni organizzate in tutte le stagioni per scoprire le montagne della Vallagarina unendo la tranquillità della natura con l’accoglienza dei rifugi di montagna. Tra le tante iniziative, si ricordano “Ciasopole per tutti sul Monte Baldo”, “Tra Monti e Lune Piene”, “Trentino Ski Sun Rise”.

Quanto ai grandi eventi, il 27 maggio c’è stato uno degli arrivi più emozionati e più visti di tutto il Giro d’Italia a San Valentino di Brentonico, anticipato dal Giro E, la competizione dedicata agli appassionati di bici elettrica che hanno vissuto l’emozione del percorso ufficiale del Giro d’ Italia partendo da Rovereto.

Ad autunno tornerà il Wired Next Fest dedicato all’innovazione con ospiti internazionali.

La vicedirettrice dell’Associazione Albergatori Laura Licati ha reso noto che il consigliere Apt Mauro Nardelli ha ritirato le dimissioni dal Cda, che aveva presentato nel mese di giugno. Asat e Unat – ha detto Licati – ringraziano per il percorso fatto per accrescere la sinergia e la collaborazione per i progetti futuri di Apt.